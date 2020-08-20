Частичное открытие границ не спасло турсезон в Грузии

20 августа 2020, 18:09

Открытие грузинских границ для пяти стран Евросоюза не принесло туроператорам потока зарубежных клиентов. Небольшие гостиницы и гестхаусы на черноморском побережье выживают этим летом за счет внутреннего туризма, рассказали их владельцы.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте, из-за пандемии коронавируса, Грузия прекратила авиасообщение. 8 июля страна восстановила прием туристов из пяти стран Евросоюза: Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии. При этом ограничение на регулярное международное воздушное сообщение продлено до 30 сентября.

Местных туристов в отелях мало, большинство из них не пользуются услугами туроператоров, поэтому отрасль находится на грани разорения, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели. Часть заведений общепита и гостиниц в Грузии не прошли проверки санитарной безопасности.

Туркомпании сообщили об отсутствии клиентов

После открытия сообщения с пятью странами Евросоюза Грузию посетили 48,535 человек тогда как за аналогичный период 2019 года их было 1,099 миллиона, указано на официальном сайте Национальной администрации туризма. В частности, в июле 2020 года из Германии прибыли 80 человек, из Литвы – 68, из Франции – 30, из Латвии – 10, а из Эстонии – 6. Ведомство отмечает, что не располагает данными о том, сколько иностранцев посетило Грузию с туристическими целями.

По прибытии в Грузию все, кто совершает бизнес-поездку, обязаны пройти тест на коронавирус, который за свой счет должны затем повторять каждые 72 часа. Туристы обязаны за свой счет пройти карантин.

Интуристов в Грузии почти нет, констатировал президент "Новой экономической школы" Паата Шешелидзе. "Может, в Грузию и приехали несколько человек, но как такового туризма нет. Есть иностранцы, которые приехали по делам, но им же нельзя присвоить статус туриста", - сказал Шешелидзе корреспонденту "Кавказского узла". Он считает, что ситуация в этом году уже не изменится.

Представители двух туристических компаний сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что граждане тех стран ЕС, с которыми Грузия восстановила авиасообщение, к ним не обращались. Граждане других стран бронируют места на 2021 год.

"Туристов нет, а с целью проведения бизнес-поездок с нами никто не связывался. Туристическая сфера умрет, если в ближайшее время не откроют границы", - заявил генеральный директор грузинского филиала компании "Рустар онлайн туризм" Давид Габададзе. Он сообщил, что туроператоры отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В таком отпуске находится и сам Габададзе и его подчиненные.

Менеджер компании Georgian Destination Манана Шория сообщила, что запросов нет ни от туристов, ни от совершающих бизнес-поездки. "Никто не стремится приехать в Грузию", - сказала она.

Мелкий турбизнес разоряется

Владельцы небольших гостевых домов на черноморском побережье, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", сообщили, что отдыхающих гораздо меньше, чем в прошлые годы, иностранцев среди них теперь нет.

Владелец одного из гостевых домов в Батуми, Леван, рассказал, что ранее сдавал номера иногородним рабочим, которые устраивались на местные стройки, а в этом году гостевой дом закрыт.

Владелец другого гостевого дома, Георгий, сообщил, что принимает только постоянных клиентов, приезжающих у нему на отдых последние 15 - 20 лет. "Мы боимся коронавируса и принимаем только постоянных клиентов, ставших нам уже близкими и друзьями. Все они граждане Грузии. Убытков, как таковых, нет, поскольку нет больших расходов за коммунальные услуги, когда есть постояльцы. А когда их нет, то гостевой дом закрыт, и расходов нет", - сказал он.

При этом владельцы гостевого дома настаивают только на оплате коммунальных услуг. "Постояльцы сами нам оставляют символическую плату. Если они этого не сделают, то мы и не попросим", - сказал Георгий. Он посетовал, что государство не поддерживает небольшие гостиницы, субсидии предусмотрены только для крупных.

Жительница Тбилиси, отказавшаяся представиться, сообщила, что ранее переделала под гостевой дом собственное жилище, но из-за отсутствия туристов не смогла оплатить кредиты на ремонт и мебель, разорилась и лишилась недвижимости. "Был риск, что у меня банк отнимет дом за неуплату кредита. Друзья настоятельно советовали продать дом, чтобы расплатиться с кредитами, но вырученных денег не хватило на погашение двух кредитов. У меня остался один кредит и нет жилплощади, я живу на съемной квартире", - сообщила женщина.

Отдых в Батуми сильно подешевел

На черноморском побережье много пустующих маленьких гостиниц, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Тбилиси, недавно отдыхавший в Батуми с семьей. Ему удалось снять номер люкс за небольшую плату и предварительного бронирования. "По приезду в Батуми в центре города я походил по нескольким гостиницам и быстро нашел гостиницу без постояльцев. Нам сдали номер люкс очень дешево", - рассказал тбилисец.

Другая семья из Тбилиси сняла на месяц в центре Батуми трехкомнатную квартиру. По их оценке, квартира обошлась вчетверо дешевле, чем стоила год назад.

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии читайте в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".