Власти Грузии продлили ограничение регулярного авиасообщения до 30 сентября

18 августа 2020, 06:27

Ограничение на регулярное международное воздушное сообщение продлено в Грузии до 30 сентября 2020 года, сообщило Агентство гражданской авиации страны. Ведомство призвало пассажиров воздержаться от покупки билетов на неподтвержденные рейсы.

Как писал "Кавказский узел", из-за пандемии коронавируса Грузия в марте прекратила авиасообщение. 8 июля страна восстановила прием туристов из пяти стран Евросоюза - Германии, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии. 15 июля представители туркомпаний провели в Тбилиси митинг, потребовав открыть авиасообщение со странами - источниками турпотока, предприниматели заявили, что из-за ограничений по коронавирусу оказались на грани банкротства. Власти Грузии анонсировали восстановление авиарейсов между Тбилиси и Ригой с 6 августа.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Грузия продлила ограничение на возобновление регулярного международного авиасообщения до 30 сентября этого года включительно, сообщило 17 августа со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии издание "Новости-Грузия".

"Ограничение на осуществление регулярных международных воздушных перевозок продлено и действует до 30 сентября 2020 года", - процитировало сообщение Агентства гражданской авиации издание.

Введенное ранее ограничение не распространяется прямые международные рейсы между аэропортом Тбилиси имени Шота Руставели и аэропортами Мюнхена (Германия), Парижа (Франция) и Риги (Латвия), пишет 17 августа издание "Спутник-Грузия".

Если не будет осложнения эпидемиологического положение в Грузии и разрешенных для перелета странах, то авиакомпании Lufthansa, AirFrance и АirBaltic продолжат выполнять регулярные рейсы в соответствии с установленным графиком, информирует издание.

Полеты из Тбилиси в Мюнхен авиакомпания Lufthansa осуществляет два раза в неделю, из Парижа AirFrance летает также два раза в неделю, а из Риги авиакомпания AirBaltic летает раз в неделю.

При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять согласованные с правительством чартерные рейсы, отметило 17 августа издание "Грузия Online".

"Решение о поэтапном возобновлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемиологической ситуации", - процитировало заявление авиационного ведомства издание.

Ситуацию с пандемией коронавируса и введением различных ограничений для авиационного сектора трудно прогнозировать, считает Агентство гражданской авиации Грузии, поэтому и происходят периодические изменения правил в связи с пограничными и пассажирскими ограничениями. Авиационное ведомство призвало граждан и пассажиров воздерживаться от покупки билетов на неподтвержденные направления и рейсы, сообщил на своем сайте 17 августа грузинский "Первый канал".

О том, как турбизнес Грузии пытается выжить в условиях пандемии читайте в справке "Грузия спасает турсезон-2020", подготовленной "Кавказским узлом". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".