REUTERS/Irakli Gedenidze

21 ноября 2018, 18:09

Вашадзе Григол

Грузинский политический деятель, кандидат в президенты Грузии 2018 года

Григол Вашадзе родился 19 июля 1958 года в Тбилиси, там же в 1975 году закончил школу, в 1981 году - факультет международного права МГИМО. В 1981-88 годы работал в МИД СССР (в отделе международных организаций, затем в отделе космоса и ядерного вооружения), в 1988-1990 годах - аспирант Дипакадемии МИД СССР. В 2004 году вернулся в Грузию 1.

С 1990 по 2008 год Вашадзе был занят частным бизнесом. В 2008 году вошел в правительство Михаила Саакашвили. В феврале был назначен замминистра иностранных дел, затем – министр культуры и спорта, а с декабря 2008 года по октябрь 2012 года стал главой МИД Грузии 2.

В ноябре 2009 года, после требования одного из депутатов Госдумы РФ отобрать у Вашадзе российский паспорт, политик заявил о добровольном отказе от российского гражданства. Это заявление было удовлетворено в июне 2010 года 3.

В 2012 году, после поражения Саакашвили на президентских выборах, Григол Вашадзе ушел в отставку. В течение пяти лет после отставки Григол Вашадзе не участвовал в публичной политике, однако в 2017 году стал членом политсовета «Единого национального движения».

На выборах в органы местного самоуправления осенью 2017 года Вашадзе боролся за пост мэра Кутаиси. Он прошел во второй тур, но он и его партия отказалась участвовать в выборах далее. Свое решение они тогда объяснили «политической принципиальностью» и протестом против явной фальсификации итогов выборов в пользу «Грузинской мечты» 4.

16 июля 2018 года 10 оппозиционных партий во главе с партией "Eдиное национальное движение" (ЕНД) создали движение "Сила в единстве" и выдвинули Вашадзе в качестве единого кандидата на президентских выборах.

Так как президентские полномочия в Грузии сведены, по сути, к представительским 5, особой политической повестки у основных кандидатов нет. Вашадзе является символом борьбы за победу ЕНД и Михаила Саакашвили.

В первом туре выборов Вашадзе уступил Саломе Зурабишвили менее одного процента голосов. Во втором туре он также проиграл, получив 40,48% голосов избирателей 6.

Примечания

  1. Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе поборется за президентское кресло // Новости-Грузия, 17 июля 2018 года
  2. Грузинскую дипломатию отдали кадровому дипломату // Радио Свобода, 8 декабря 2008 года
  3. Вашадзе, Григол // «Лента.ру», 21 ноября 2018 года
  4. Партия Саакашвили отказалась от участия во втором туре выборов в Грузии // ИА EADaily, 24 октября 2017 года
  5. Полномочия президента Грузии // ТАСС, 25 октября 2013 года
  6. Зурабишвили победила на выборах президента Грузии // ТАСС, 29 ноября 2018 года

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