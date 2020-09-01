Власти Грузии утвердили дату выборов в парламент

01 сентября 2020, 10:30

Президент Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении даты выборов в парламент страны и в Верховный совет Аджарской автономии на 31 октября, сообщила пресс-служба президента Грузии.

В Центральную избирательную комиссию обратились 68 партий, изъявивших желание принять участие в выборах. Из них ЦИК отказал по разным причинам в регистрации девяти партиям, все остальные партии зарегистрированы, сообщил 31 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии договорились с оппозицией о смешанной модели проведения выборов, в обмен на это оппозиция потребовала освободить всех политзаключенных. 15 мая Зурабишвили подписала указ о помиловании Георгия Угулавы и Ираклия Окруашвили. Оппозиция потребовала освободить и Георгия Руруа. Однако суд 30 июня приговорил его к четырем годам лишения свободы. Оппозиция раскритиковала власти за нарушение договоренности об освобождении оппозиционеров.

Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, новый парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избираемых по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%.

Президент Грузии Соломе Зурабишвили призвала к мирному проведению предвыборной кампании. "Сегодня я подписала акт об объявлении даты выборов. Парламентские выборы состоятся в нашей стране 31 октября, как это учитывает конституция. Хочу обратиться к общественности и призвать использовать эти два месяца перед выборами как можно более мирно", – привело 31 августа заявление президента Грузии "РИА Новости".

Зурабишвили заявила, что верит в возможность проведения демократических, мирных и прозрачных выборов. "Эти выборы для нас имеют особое значение. Они еще раз должны подтвердить нашу демократичность", – цитирует 31 августа "Sputnik Грузия" слова Зурабишвили.