Бюллетени и урна для голосования в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

01 сентября 2020, 10:30

Власти Грузии утвердили дату выборов в парламент

Президент Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении даты выборов в парламент страны и в Верховный совет Аджарской автономии на 31 октября, сообщила пресс-служба президента Грузии.

В Центральную избирательную комиссию обратились 68 партий, изъявивших желание принять участие в выборах. Из них ЦИК отказал по разным причинам в регистрации девяти партиям, все остальные партии зарегистрированы, сообщил 31 августа корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии договорились с оппозицией о смешанной модели проведения выборов, в обмен на это оппозиция потребовала освободить всех политзаключенных. 15 мая Зурабишвили подписала указ о помиловании Георгия Угулавы и Ираклия Окруашвили. Оппозиция потребовала освободить и Георгия Руруа. Однако суд 30 июня приговорил его  к четырем годам лишения свободы. Оппозиция раскритиковала власти за нарушение договоренности об освобождении оппозиционеров.

Согласно "Меморандуму о взаимопонимании", опубликованному 9 марта на сайте американского посольства в Грузии, новый парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избираемых по пропорциональной системе, и 30 членов, избираемых по мажоритарной системе. Избирательный порог для пропорциональных выборов должен быть установлен в 1%.

Президент Грузии Соломе Зурабишвили призвала к мирному проведению предвыборной кампании. "Сегодня я подписала акт об объявлении даты выборов. Парламентские выборы состоятся в нашей стране 31 октября, как это учитывает конституция. Хочу обратиться к общественности и призвать использовать эти два месяца перед выборами как можно более мирно", – привело 31 августа заявление президента Грузии "РИА Новости".

Зурабишвили заявила, что верит в возможность проведения демократических, мирных и прозрачных выборов. "Эти выборы для нас имеют особое значение. Они еще раз должны подтвердить нашу демократичность", – цитирует 31 августа "Sputnik Грузия" слова Зурабишвили.

Примечание:

"НПО назвала обыденной практику давления на активисток в Грузии", "Зурабишвили встретила критику со стороны "Грузинской мечты" после помилования убийц", "Грузинская оппозиция предложила ЕС ввести санкции против судей и силовиков".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

01 сентября 2020, 11:57

01 сентября 2020, 11:29

01 сентября 2020, 10:08

01 сентября 2020, 09:46

01 сентября 2020, 08:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи