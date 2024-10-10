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23:49, 10 октября 2024

Предвыборная кампания в Грузии охарактеризовалась инертностью на фоне поляризации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламентская предвыборная кампания в Грузии переросла в референдум по определению внешнеполитического курса страны - от результатов зависит, продолжит Грузия евроинтеграцию или пойдет на сближение с Россией. На этом фоне участники кампании ведут себя пассивно, указали грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября представительство Евросоюза заявило, что Грузия не получит 121 миллион евро, который был предназначен для финансирования правительственных проектов. Вступление в Евросоюз несовместимо с политикой правящей партии "Грузинская мечта", заявила европарламентарий Раса Юкнявичене, призвав власти провести прозрачные выборы.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» сама превратила предстоящие парламентские выборы в референдум по выбору между войной и миром, оппозиция поставила вопрос об определении дальнейшего внешнеполитического курса страны – в случае победы «Грузинской мечты» евроинтеграция будет приостановлена, в случае победы оппозиции – продолжена, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

"Участники фактически превратили эти выборы в некий референдум. "Грузинская мечта" их превратила в референдум между войной и миром, а оппозиция, неформально возглавляемая президентом Грузии Саломе Зурабишвили, пытается превратить их в выбор между Россией и Европой. Саму предвыборную кампанию правящая партия и оппозиция проводят по-разному. Структурируемую и приближенную к классической проводит "Грузинская мечта", представившая конкретные цифры и избиратели знают, что от нее ожидать. Однако то же самое невозможно сказать о других оппозиционных партиях. которые не представили даже свои предвыборные обещания и нет предвыборных программ. Они говорят все очень расплывчато и избирателям трудно судить о том, что конкретно получат в случае победы этих партий. Очень много общих залихватских заявлений, рассчитанных на эмоции людей", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, характерная черта этих выборов - это беспрецедентная степень иностранного вмешательства, как со стороны коллективного Запада, так и со стороны России. Однако ни "Грузинская мечта", ни оппозиция не прибегли к новой тактике или новшествам в проведении предвыборной кампании. Единственное, чем она отличается от предыдущих кампания – концерты, которые проходят в рамках встреч представителей «Грузинской мечты» с избирателями и в них принимают участие поддерживающие правящую партию артисты.

Правящая партия и оппозиция используют элементы черного пиара – «Грузинская мечта» обвиняет оппозицию в том, что она действуют в интересах и хотят начать войну, а оппозиция заявлет, что "Грузинская мечта"пророссийская сила, отметил аналитик. "На этом этапе нет персонифицированных вбросов, очерняющих какую-либо партию, политика или деятеля или политика. Не исключено, что в оставшийся до выборов период они могут появиться", - считает Анджапаридзе.

По его мнению, оппозиция очень пассивно ведет предвыборную кампанию и предположил, что она готовится к уличным протестам после выборов. Представители ведущих оппозиционных партий почти незаметно проводят предвыборную кампанию – видно только расклеивание агитационных материалов и встречи с ограниченным кругом избирателей. Масштабных предвыборных мероприятий нет, подчеркнул Анджапаридзе.

Он обратил внимание, что на мнение избирателей оказывают влияние и консультации между президентом Грузии и оппозиции по вопросам создания технического правительства и кандидатуры премьер-министра, которые пока не привели к определенности. По его мнению, грузинский электорат предпочитает четкость, а такая неопределенность, в том числе и по вопросу необходимости временного правительства, расхолаживает.

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили подчеркнул, что "Грузинская мечта» демонизирует оппозицию, называя ее "коллективным "Национальным движением"" и обвиняя ее в разных преступлениях, включая фашизм, оппозиция же заявляет о необходимости "покончить с правлением "Грузинской мечты"". "Предвыборная кампания идет конфронтационно, на второй план откладывают программные заявления. Главное - борьба с авторитаризмом и главный вопрос на выборах: кто за Европу, а кто нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на этих выборах, в отличие от предыдущих, произошла консолидация оппозиции – созданы коалиции, проводящие «довольно впечатляющие» съезды. Однако это еще обусловлено и тем, что законодательство запрещает создание избирательных блоков на выборах. Также на этих выборах в предвыборной кампании участвует Иванишвили, выступая на крупных всех встречах с избирателями.

Он счел высказывания представителей правящей партии об оппозиции черным пиаром. "Грузинская мечта" характеризует оппозицию глобальной партией войны", - сказал он.

Дарчиашвили привел в пример баннеры «Грузинской мечты», на которых изображены разбомбленные города Украины и заявления о том, что лидеры оппозиции выступают за развязывание войны, в то время, как правящая партия хочет сохранить мир. Также в своих заявлениях отмечают, что Запад клевещет и говоря о грузинской политике и пытаются свои «корпоративные интересы прикрыть национальными интересами», таким образом пытаясь мобилизовать своих сторонников.

Он уверен, что население страны осознает, что эти выборы по своей сути референдум, отвечающий на вопрос: хочет ли страна продолжить путь евроинтеграции. По словам Дарчишвили, согласно социологическим опросам примерно 30 процентов населения поддерживает «Грузинскую мечту», отчасти поддерживая ее идеологически, другие из прагматического интереса, связанного экономическими и политическими интересами, завязанными на власти.

"Большего "Грузинская мечта" достичь не может, а в остальном у нее надежда на фальсификацию выборов и запугивание соперников", - сказал он. 

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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