01 августа 2023, 22:47

Подозреваемый по делу об убийстве туриста близ Архыза найден в Белоруссии

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Житель Карачаево-Черкесии, подозреваемый в убийстве туриста, будет экстрадирован в Россию после того как отбудет наказание в Белоруссии, сообщил глава управления Следкома России по Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста. По неофициальным данным, Бостанов позвонил в полицию и сознался в убийстве, а второй местный житель, который участвовал в драке, сам пришел в полицию. Бостанов был объявлен в федеральный розыск

Житель Карачаево-Черкесии,  который ранее был объявлен в федеральный розыск после убийства туриста в результате драки, отбывает наказание за въезд на территорию Белоруссии по поддельным документам, после чего будет экстрадирован в Россию, сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесии генерал майор-юстиции Николай Щепкин.

"Нападавший по поддельным документам уехал на территорию Белоруссии. Местные спецслужбы выяснили это, теперь он должен отбыть наказание, после чего будет передан нам и привлечен к ответственности за совершенное преступление", - привело его слова ТАСС 31 июля. Щепкин пояснил, что речь идет об убийстве туриста по дороге в Архыз в феврале 2022 года.

18 февраля 2022 года в Ростуризме заявили, что убийство туриста в Карачаево-Черкесии не имеет оправданий, а к гостям на Кавказе всегда относились с уважением. Убийство туриста под Архызом является исключительным случаем, который связан с ростом преступности в обществе, и не имеет отношения к традициям, указали комментаторы в соцсетях.

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Примечание:

"Обсуждение правил поведения туристов возобновилось после убийства в Карачаево-Черкесии", "Скандал с оголением туристки на Домбае ускорил разработку памятки для гостей Карачаево-Черкесии", "Организатор экскурсии обвинен в гибели двух туристов в горах Карачаево-Черкесии", 

Автор: "Кавказский узел"

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