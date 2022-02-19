Убийство туриста вошло в противоречие с традициями Карачаево-Черкесии

19 февраля 2022, 11:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Карачаево-Черкесии есть негласный свод правил поведения, которому должны следовать как местные жители, так и туристы, но отклонение от него не может грозить убийством, заявили экскурсоводы. Убийство туриста под Архызом является исключительным случаем, который связан с ростом преступности в обществе, и не имеет отношения к традициям, указали комментаторы в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля в Ростуризме заявили, что убийство туриста в Карачаево-Черкесии не имеет оправданий, а к гостям на Кавказе всегда относились с уважением. Туристам нужно напоминать о необходимости соблюдать принятые на Северном Кавказе правила поведения, указали в ответ пользователи Instagram.

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. По данным Telegram-канала Baza, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта. 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. По неофициальным данным, Бостанов позвонил в полицию и сознался в убийстве, а второй местный житель, который участвовал в драке, сам пришел в полицию.

Средства массовой информации "раскручивают" каждый инцидент, так или иначе связанный с Кавказом, "и это, естественно, скажется на потоке туристов". Для исправления ситуации властям Карачаево-Черкесии нужно создавать памятки для туристов, считает сотрудник "Туристик-лайф".

"Должна быть информированность о культуре, традициях, обычаях и так далее, – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник ростовской фирме "Ника-тур" считает, что подобное могло произойти в любом месте. "Такая история вполне могла произойти и в Ростове-на-Дону. Подобные стычки с туристами являются обычной темой. Не думаю, что конфликт такого рода как-то скажется на туристическом потоке, тем более, что это были неорганизованные туристы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Предприниматель из Карачаево-Черкесии Аслан, который занимается организацией экскурсий по республике, также отметил, что не считает, что подобные стычки приведут к падению числа туристов. "Я полагаю, что эти случаи не поменяют отношения к Кавказу. Общий поток в Домбай, Архыз, и так далее, не сокращается. Подобные случаи единичны, а Кавказ сам по себе дружелюбен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В крупных туристических центрах в Карачаево-Черкесии с туалетами все в порядке, а вот вне их найти работающий общественный туалет сложно, рассказал сотрудник компании "Туристик-лайф".

В Карачаево-Черкесии не принято справлять нужду прямо на дороге, подчеркнул в свою очередь Аслан. "Нужно отойти за угол, либо как-то укрыться", – пояснил он. При этом, в отличие от сотрудника "Туристик-лайф", он заявил, что в населенных пунктах региона туалеты оборудованы. "В горах их конечно нет, но в городах и поселках туалеты вполне оборудованы", – подчеркнул Аслан.

Мусульмане к тому, что человек справляет нужду, относятся как к его естественным потребностям, указал этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. "К примеру, в Индии и Пакистане люди вполне свободно справляют нужду на обочинах дорог. На Кавказ люди более церемонны, но единственное требование, которое есть [и соблюдается не очень строго], чтобы человек при сидел на корточках, а не стоял. Впрочем, [достаточно часто встречаются и случаи когда люди] вполне спокойно стоят на обочине при мочеиспускании", – сказал Арутюнов корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Карачаево-Черкесии решили создать свод правил поведения для туристов, заявил в начале января замминистра туризма, курортов и молодежной политики республики Артем Овчинников. В сообщении, опубликованном на SMS-сервисе "Кавказского узла" 11 января, отмечается, что свод правил, среди прочего, предусматривает пункт "антиобщественное поведение" - так будет квалифицироваться пребывание в общественном месте в обнажённом виде, купальниках и нижнем белье.

Запись об убийстве туриста в Карачаево-Черкесии была опубликована 18 февраля на странице телеканала "Дождь" в Facebook. К 11.00 мск 19 февраля эта публикация набрала 448 отметок с реакцией пользователей и 476 комментариев. Часть их авторов сочла инцидент единичным случаем.

"Езжу на Кавказ уже 5 лет. Три года назад ездила одна. Ни я, ни знакомые, никто не может сказать ничего плохого о местных жителях. Даже в гости ходили. Тут, скорее всего, со стороны туриста была какая-то провокация, иначе нет объяснения", – считает Katerina Zakharova.

"Агрессия общества зашкаливает в любом регионе. Можно не там закурить, не так посмотреть, тем более, не то сказать и всё ", – отметила Мария Пестерева.

"Много лет ездим в Архыз отдыхать зимой и можем сказать только добрые слова о местных жителях. Это, несомненно, единичный случай, который не может ставить пятно на весь народ. А вот найти негодяя и призвать к ответу, дело чести правоохранителей республики", – написал Александр Батуринец.

Запись об убийстве туриста в Карачаево-Черкесии была также размещена 18 февраля в Insragram-паблике novosti.kch, на который подписана около 186 тысяч пользователей. К 11.00 19 февраля эта запись набрала около 79 тысяч просмотров и 1597 комментариев.

"Хоть нужду справлять, хоть не справлять, не столь важно. Не имеет право человек забирать жизнь у другого, такого же человека", – подчеркнул пользователь chikatuevi.

"Как будто наши жители не справляют нужду у дороги, о чем вы говорите? Чего бы ни случилось, он не имел право отнимать жизнь", – написала laraargun8.

"По-любому, как бы там ни было, подозреваемый не должен был вытаскивать нож", – заявил пользователь bnb8522.