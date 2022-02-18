Обсуждение правил поведения туристов возобновилось после убийства в Карачаево-Черкесии

18 февраля 2022, 16:44

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Убийство туриста в Карачаево-Черкесии не имеет оправданий, к гостям на Кавказе всегда относились с уважением, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. Туристам нужно напоминать о необходимости соблюдать принятые на Северном Кавказе правила поведения, указали в ответ пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы. По неофициальным данным, Бостанов позвонил в полицию и сознался в убийстве, а второй местный житель, который участвовал в драке, сам пришел в полицию.

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. По данным Telegram-канала Baza, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отреагировала на убийство туриста в Карачаево-Черкесии. "Не могу оставить без внимания вопиющий случай с убийством туриста в Карачаево-Черкесии. К сожалению, бытовые конфликты происходят регулярно, и у них нет национальности или религиозной принадлежности. В данном случае от насилия погиб турист, гость, который приехал отдыхать — это просто ужасно. Жизнь человека — безусловная ценность. Нужно делать все возможное, чтобы подобное в принципе не могло произойти у нас в стране", - написала она сегодня на своей странице в Instagram.

Догузова выразила соболезнования родным и близким погибшего. "Я очень надеюсь, что виновный будет найден, и понесет наказание по всей строгости закона. Гость на Кавказе — это святое, и ничто не может оправдать то, что случилось", - резюмировала она.

Пользователи Instagram призвали туристов соблюдать правила поведения на Северном Кавказе

За три часа с момента публикации, к 16.10 мск, запись в аккаунте Догузовой, насчитывающем 85,6 тысяч подписчиков, набрала 418 отметок "нравится" и 118 комментариев.

Представитель турфирмы touristica.life, которая занимается организацией туров в Абхазию, Краснодарский край, Крым и курорты Северного Кавказа так прокомментировал слова главы Ростуризма. "Мы будем убирать эти направления с проекта. Жаль, конечно, но безопасность и комфорт наших гостей дороже", - написал пользователь с аккаунта туркомпании. "Убирайте. Нам больше работы будет. Архыз великолепный. Каждую неделю там бываем. И никогда никаких проблем не было", - ответил ему представитель ростовской турфирмы "Ника-Тур" с аккаунта nika.weekendtourrostov.

Власти Карачаево-Черкесии решили создать свод правил поведения для туристов, заявил в начале января замминистра туризма, курортов и молодежной политики республики Артем Овчинников. В сообщении, опубликованном на SMS-сервисе "Кавказского узла" 11 января, отмечается, что свод правил, среди прочего, предусматривает пункт "антиобщественное поведение" - так будет квалифицироваться пребывание в общественном месте в обнажённом виде, купальниках и нижнем белье.

Часть пользователей указала, что туристам, приезжающим отдыхать на Северный Кавказ, необходимо соблюдать правила поведения, принятые в этих регионах. "КЧР стабильный регион и гостеприимный, оттого этот инцидент кажется ещё более шокирующим. Хотелось бы, чтобы гости с уважением относились к местным жителям, уважали и чтили обычаи и традиции. Все-таки на Кавказе главное - скромность. Очень жаль, что столь трагические последствия. Желаю всем сил и терпения", - отметила пользователь safinamarika. "Карачаево-Черкесия - очень гостеприимная республика со своими традициями и законами, которые не отличаются от этических законов других государств. Мы всегда рады всем туристам, и приветствуем соблюдение общепринятых правил. Конфликт был, но это единичный случай. (...) Не надо бояться ехать к нам. Просто нужно проявлять взаимоуважение". - отметила t._adamova. "Наша республика очень даже гостеприимна, научились бы туристы уважать Кавказ и вести себя подобающе для начала! Как ни поедем в Домбай, мат льется рекой и им неважно - женщины, дети рядом... Я не оправдываю парня, но для начала приезжим надо научиться вести себя!" - указала laguc_heva.

Туристам нужно больше рассказывать об особенностях поведения в регионах Северного Кавказа, подчеркнул пользователь zayrfi. "Нужно сделать отдельный пост о том, как нужно вести себя в том или ином регионе, чтоб люди знали и уважали традиции! Почему, если турист проехал, ему, значит, можно все?! Ведите себя, пожалуйста, подобающим образом, и все будет хорошо! Туристы показывают свою некультурность, рисуя на скалах! Не надо ходить по улицам и по горам в шортах и без лифчика и сигаретами в зубах! Мы же не заходим, и вы тоже, в церковь полуголые, пьяные ! Вот вы, туристы, пожалуйста, уважайте себя и других! В горах Алании (Осетии) очень много священных мест, это для нас святое, пожалуйста, ведите себя достойно, и вам всегда будут рады!" - написал он.

В большинстве регионов Северного Кавказа уже созданы памятки для туристов, призывающие гостей соблюдать местные обычаи. Так, в Ингушетии администрация Джейрахского района в сентябре 2021 года разработала памятку для туристов, в ней указано, что следует уважать местные обычаи и традиции, а вопросах одежды нужно придерживаться правил посещения мусульманских стран. Минтуризма Чечни в 2019 году выпустило памятку с дресс-кодом для туристов. В июле 2021 года такая памятка появилась и в Дагестане.В Северной Осетии памятка для гостей республики с правилами посещения святых мест была опубликована в июне 2018 года на сайте регионального Комитета по туризму. В Ставропольском крае памятка туриста появилась в июне 2020 года на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов, но она была связана с мерами по борьбе с коронавирусом.

Другие комментаторы отметили, что это единичный случай и не стоит по нему делать вывод в целом об отношении к туристам в республике. "Важно понять, кому и для чего нужно было бытовой конфликт перенести в область туризма и распространять под заголовками "туриста из Москвы убили". Люди и без того ещё боятся Кавказа, а сейчас, когда столько ресурсов направляется на развитие туризма на Кавказе, кому-то очень было нужно этот процесс затормозить. В любом регионе, в любой стране такое может произойти, и даже кусочки видеоролика нам не дают полную картину. Уверена, что даже самый неадекватный человек бы не остановился с целью убить. Да, он должен понести наказание, и, безусловно, жаль погибшего, но на его месте мог быть любой местный", - указал vi.dzh. "Если верить информации в сети, то конфликт расценить можно чисто как бытовой. Бытовые конфликты происходят, к сожалению, ежедневно во всех регионах страны. Основная проблема туристов, в частности приезжающих на Кавказ, на мой взгляд, состоит в низком уровне сервиса и несоответствии его устанавливаемым ценам, а также отсутствии возможности оплаты безналом и получения чеков. Вот с чем надо работать, а с бытовыми ситуациями МВД разберётся", - прокомментировал пользователь ritorno_al_buon. "Это конфликт между определенными людьми, и к населению республики в целом (не имеет отношения). Карачаево-Черкесия гостеприимна и всегда рада гостям", - добавил пользователь memologynya.