Baza сообщила о признании Бостанова в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии

18 февраля 2022, 13:58

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Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов, объявленный в розыск по делу об убийстве туриста, обратился в полицию с признанием, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы.

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. По данным Telegram-канала Baza, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта.

Абдуллах Бостанов позвонил в отдел внутренних дел и признался в убийстве, сообщил сегодня анонимный Telegram-канал Baza. Согласно публикации, Бостанов заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам убитого.

Также в ОВД явился второй разыскиваемый, на его лице и теле были видны следы побоев. Мужчина пояснил, что его избили туристы во время стычки, сообщил Telegram-канал.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации анонимного Telegram-канала. Республиканское МВД и управление СКР, по состоянию на 13.51 мск, не подтвердили ее на своих сайтах, в Instagram-аккаунтах и в Twitter.

Близкие Бостанова пообещали, что он явится с повинной, сообщил сегодня информированный источник. "Родственники обещали, что он придет с повинной. Однако активных действий со стороны Бостанова пока нет", - привел его слова "Интерфакс-Юг".