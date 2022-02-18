18 февраля 2022, 13:58

Baza сообщила о признании Бостанова в убийстве туриста в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Карачаево-Черкесии Абдуллах Бостанов, объявленный в розыск по делу об убийстве туриста, обратился в полицию с признанием, сообщил сегодня Telegram-канал Baza.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля следователи объявили в федеральный розыск 34-летнего уроженца станицы Сторожевая Абдуллаха Бостанова, подозреваемого в убийстве туриста из Москвы.

По версии следствия, жители Москвы на машине ехали в Архыз и 16 февраля остановились недалеко от станицы Кардоникская. К ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошёл конфликт, переросший в драку. Подозреваемый во время драки ранил туриста в живот, и раненый умер по пути больницу. По данным Telegram-канала Baza, турист сходил по нужде на обочине дороги, это не понравилось местным жителям, что и стало причиной конфликта.

Абдуллах Бостанов позвонил в отдел внутренних дел и признался в убийстве, сообщил сегодня анонимный Telegram-канал Baza. Согласно публикации, Бостанов заявил, что готов понести наказание и компенсировать потерю родственникам убитого.

Также в ОВД явился второй разыскиваемый, на его лице и теле были видны следы побоев. Мужчина пояснил, что его избили туристы во время стычки, сообщил Telegram-канал.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации анонимного Telegram-канала. Республиканское МВД и управление СКР, по состоянию на 13.51 мск, не подтвердили ее на своих сайтах, в Instagram-аккаунтах и в Twitter.

Близкие Бостанова пообещали, что он явится с повинной, сообщил сегодня информированный источник. "Родственники обещали, что он придет с повинной. Однако активных действий со стороны Бостанова пока нет", - привел его слова "Интерфакс-Юг".

Примечание:

"Организатор экскурсии обвинен в гибели двух туристов в горах Карачаево-Черкесии", "Скандал с оголением туристки на Домбае ускорил разработку памятки для гостей Карачаево-Черкесии", "Три человека обвинены в гибели туристов в Карачаево-Черкесии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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