Кавказский узел

21:35, 28 мая 2026

Оппозиция в ходе агитации назвала ошибочным внешнеполитический курс Армении

Военный парад в день республики в Ереване. Стоп-кадр видео News.Am от 28.05.26? https://www.youtube.com/watch?v=_vx52Ejndnc&t=234s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения должна строить самостоятельный политический курс, в этом суть суверенитета, напомнила оппозиция в День республики после высказывания президента США Дональда Трампа о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. 

Как писал "Кавказский узел", президент США Дональд Трамп отметил, что премьер-министр Никол Пашинян разделяет его позицию относительно Армении и всего Южного Кавказа. 

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

За последние сутки предвыборная агитация армянских партий была сосредоточена вокруг нескольких ключевых тем: государственность и День Республики, безопасность и внешняя политика, социальные обещания приграничным районам, критика Никола Пашиняна, следует из данных политиков и партий на их страницах в соцсети Facebook*.

Партия Пашиняна использовала День республики в предвыборной агитации

«Гражданский договор» активно использовал День республики, который отмечается сегодня в Армении, для продвижения своей партии.

Одним из центральных тезисов стала демонстрация международного признания.

«Я благодарен президенту Трампу за его высокое уважение и дружеские слова", - заявил, в частности, премьер-министр Никол Пашинян.

В публикациях подчеркивался статус "Гражданского договора" как правящей партии, а отдельный акцент делался на демонстрации народной поддержки.

В одном из постов на странице спикера парламента Армении Алена Симоняна в Facebook* приводился разговор на улицах Еревана, где Пашиняна благодарят за его работу. " Господин премьер-министр, спасибо", - приводит политик слова жителей Еревана. 

"Сильная Армения" в регионах критиковала действия Пашиняна

«Сильная Армения» сосредоточилась на эмоциональной мобилизации, протестной риторике и активной региональной кампании. Практически вся агитация строилась вокруг поездок по городам и встреч с жителями - Чаренцаван, Раздан, Егвард, Бюрегаван, Гюмри. 

Почему он гордится тем, что принес три войны, передал Алиеву оружие и бросил свой народ?

Главной темой стала жесткая атака на Никола Пашиняна и последствия его политики. «Почему он гордится тем, что принес три войны, передал Алиеву оружие и бросил свой народ?» - заявил Самвел Карапетян

Власть обвиняется не только в политических ошибках, но и в прямом ущербе национальным интересам. Так, в одной из публикаций партии заявляется «Раскрыт план Пашиняна по доставке 300 000 азербайджанцев в Армению».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении подать судебный иск против кандидата в премьеры от блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, обвинив его в ложной интерпретации его слов о возможном приезде азербайджанцев в Армению. По словам Пашиняна, поводом стали заявления, сделанные после его интервью телеканалу «Армения» 27 мая, в которых утверждалось, что премьер якобы подтвердил информацию о планах расселения в стране 300 тысяч азербайджанцев. Пашинян заявил, что намерен через суд добиться опровержения и заставить Карапетяна принести извинения, пишет сегодня Armenia Today.

"Альянс Армения" сосредоточился на проблемах во внешней политике

«Альянс Армения» в ходе поездок по селам Армении сделал ставку на поддержку населения, критики переговорного курса властей. Наиболее часто повторяющимся обещанием стали выплаты семьям в приграничных селах, обещая по 60 тысяч драмов каждому ребенку родившемуся здесь, до совершеннолетия. Среди населённых пунктов упоминались те, где представители партии побывали сегодня - Цахкунк, Ланжар, Дзоракап.

Они не понимают, что существуют государства такого уровня, которые могут отбросить все соглашения

Вторая ключевая линия агитации - критика Пашиняна и его подхода к внешней политике. 

«Никол Пашинян не понимает сути суверенитета страны», - заявляет "Альянс Армения".

Предполагаемый
13:00 15.01.2026
"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

Также активно использовалась тема Нагорного Карабаха и права беженцев на возвращение

«Право на возвращение - неотделимое право Арцахской Армении. И это не конфликт, это подтверждение позиций Армении в переговорном процессе», подчеркнул Кочарян.

В вопросах международной политики партия подчеркивала необходимость самостоятельного курса.

«Они не понимают, что существуют государства такого уровня, которые могут отбросить все соглашения и делать именно то, что отвечает их национальным и государственным интересам», - приводятся в одной из публикаций в соцсети слова Роберта Кочаряна.

Программа TRIPP точно создаст напряжение между Арменией и Ираном

Дополнительно использовалась тема отношений с Ираном.

«Меня очень беспокоит, что программа TRIPP точно создаст напряжение между Арменией и Ираном», - заявил Роберт Кочарян.

Отдельное место занимает тема возможной политической дестабилизации после выборов. 

«Пашинян навлечёт на себя большие неприятности послевыборными нарушениями. Этот риск чреват революционными последствиями, поскольку общественное мнение накалено, страсти разгораются, а электорат различных партий мобилизован», - указал бывший президент.

"Процветающая Армения" ответила на нападки Пашиняна

«Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном сегодня была малоактивна в соцсетях, разместив поздравление с Днем республики

 Также партия распространяла материалы о встречах Царукяна с активистами и сторонниками в Апаране.

Однако "Процветающей Армении" много внимания уделил Никол Пашинян, пригрозив Царукяну преследованием. "Ты готовься: будешь жить в клетке в ближайшие десятилетия", - приводит обращение премьер-министра к Царукяну "Новости Армения".

Андраник Теванян. Кадр видео 7or TV https://www.youtube.com/watch?v=sKOdOCEVJiY
09:26 23.05.2026
Лидер партии "Мать Армения" задержан с одобрения Центризбиркома
Силовики задержали председателя партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, который является кандидатом в депутаты от партии "Процветающая Армения". Перед этим прокуратура убедила Центризбирком дать согласие на уголовное преследование кандидата.

Пашинян также назвал Царукяна шпионом и агентом, который «по указанию иностранной спецслужбы включил Андраника Теваняна в свой предвыборный список».

Мы говорим о программе продвижения страны вперед, а он предлагает то же самое, что и 8 лет назад — ловить, сажать, бросать в клетки

Пресс-секретарь Царукяна Ивета Тоноян заявила, что сторона Царукяна говорит «о программе, проблемах, решениях», тогда как Пашинян, по ее словам, говорит «о том, чтобы отнимать, убивать, оскорблять».

«Мы говорим о внутренней солидарности, а он всех называет грабителями, шпионами, ворами и бандитами. Мы говорим о программе продвижения страны вперед, а он предлагает то же самое, что и 8 лет назад — ловить, сажать, бросать в клетки и так далее», — приводятся слова Тоноян в публикации.

По итогам сегодняшней агиткомпании правящая партия делает ставку на государственность, международную субъектность и символику Дня Республики. Оппозиция, прежде всего «Сильная Армения» и «Альянс Армения», концентрируется на теме угроз безопасности, обвинениях Пашиняна в национальных уступках и обещаниях социальной поддержки приграничных районов. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
