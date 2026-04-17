Власти отчитались о тушении пожара в порту Туапсе

Тело девочки, которая считается погибшей в Туапсе, пока не найдено. Спасатели продолжают разбор завалов. Часть жителей остается в гостинице. Также продолжается тушение пожара на морском терминале, к нему привлечены более 170 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари. В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью. Власти отчитались о пожаре в морском терминале. По неофициальным данным, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.

В Туапсе спасатели не нашли под завалами девочку-подростка, которая числится погибшей после атаки БПЛА на жилой дом. По данным «Базы», спасательная операция длилась сутки, сотрудники и волонтёры разбирали завалы, чтобы найти ребёнка. Поиск был осложнён условиями региона — в горную местность невозможно было направить тяжёлую спасательную технику. Однако после расчистки места попадания беспилотника в дом тело девочки так и не было найдено. Сейчас идёт обследование прилегающих территорий, пишет "База".

В разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники. Специалисты управления ГО и ЧС продолжают обходы по заявкам граждан. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба продолжат работу и в предстоящие выходные – 18 и 19 апреля, пишет оперштаб Краснодарского края.



Людям, лишившимся крова, подобрали жилье в маневренном фонде, пока что они остаются в гостинице. Пункт временного размещения продолжает работать, но сейчас постояльцев в нем нет.



В районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Отремонтировано несколько сетей теплоснабжения, которые также пострадали в результате атаки в ночь на 16 апреля

К ликвидации возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, привлечены 177 человек и 56 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы, говорится в сообщении.