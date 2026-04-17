14:30, 17 апреля 2026

Власти отчитались о тушении пожара в порту Туапсе

Тушение пожара в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело девочки, которая считается погибшей в Туапсе, пока не найдено. Спасатели продолжают разбор завалов. Часть жителей остается в гостинице. Также продолжается тушение пожара на морском терминале, к нему привлечены более 170 человек.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.  В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью.  Власти отчитались о пожаре в морском терминале. По неофициальным данным, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.

В Туапсе спасатели не нашли под завалами девочку-подростка, которая числится погибшей после атаки БПЛА на жилой дом. По данным «Базы», спасательная операция длилась сутки, сотрудники и волонтёры разбирали завалы, чтобы найти ребёнка. Поиск был осложнён условиями региона — в горную местность невозможно было направить тяжёлую спасательную технику. Однако после расчистки места попадания беспилотника в дом тело девочки так и не было найдено. Сейчас идёт обследование прилегающих территорий, пишет "База".

В разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники. Специалисты управления ГО и ЧС продолжают обходы по заявкам граждан. Как сообщил  глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба продолжат работу и в предстоящие выходные – 18 и 19 апреля, пишет оперштаб Краснодарского края.
 
Людям, лишившимся крова, подобрали жилье в маневренном фонде, пока что они остаются в гостинице. Пункт временного размещения продолжает работать, но сейчас постояльцев в нем нет.
 
В районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Отремонтировано несколько сетей теплоснабжения, которые также пострадали в результате атаки в ночь на 16 апреля

В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале

К ликвидации возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, привлечены 177 человек и 56 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы, говорится в сообщении.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:30, 17 апреля 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
22:47, 16 апреля 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
20:49, 16 апреля 2026
Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении
18:46, 16 апреля 2026
Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"
18:01, 16 апреля 2026
1
 Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
Все события дня
Новости
Последствия атаки беспилотников в Туапсе. 16 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15710
12:30, 17 апреля 2026
Гибель ребенка при атаке беспилотников в Туапсе вызвала эмоциональный отклик в соцсети
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:40, 17 апреля 2026
Не менее 60 домов повреждены в Туапсе после атаки дронов
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 17 апреля 2026
Уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке
Женщина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:59, 16 апреля 2026
Повар из Новороссийска приговорена к длительному сроку за госизмену
Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
19:40, 16 апреля 2026
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлено волонтерам в Анапе
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

Алина Джикаева в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram
16 апреля 2026, 21:53
Главред "Сапы" Алина Джикаева арестована на два месяца

Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
16 апреля 2026, 19:40
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлено волонтерам в Анапе

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
