Власти отчитались о тушении пожара в порту Туапсе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тело девочки, которая считается погибшей в Туапсе, пока не найдено. Спасатели продолжают разбор завалов. Часть жителей остается в гостинице. Также продолжается тушение пожара на морском терминале, к нему привлечены более 170 человек.
Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари. В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью. Власти отчитались о пожаре в морском терминале. По неофициальным данным, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
Пользователи соцсети назвали трагедией гибель людей, в том числе ребенка, при атаке БПЛА на Туапсе. По их мнению, власти должны обеспечивать безопасность горожан.
В Туапсе спасатели не нашли под завалами девочку-подростка, которая числится погибшей после атаки БПЛА на жилой дом. По данным «Базы», спасательная операция длилась сутки, сотрудники и волонтёры разбирали завалы, чтобы найти ребёнка. Поиск был осложнён условиями региона — в горную местность невозможно было направить тяжёлую спасательную технику. Однако после расчистки места попадания беспилотника в дом тело девочки так и не было найдено. Сейчас идёт обследование прилегающих территорий, пишет "База".
В разборе завалов разрушенных домов задействовано 44 человека и порядка 10 единиц техники. Специалисты управления ГО и ЧС продолжают обходы по заявкам граждан. Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, комиссии по оценке ущерба продолжат работу и в предстоящие выходные – 18 и 19 апреля, пишет оперштаб Краснодарского края.
Людям, лишившимся крова, подобрали жилье в маневренном фонде, пока что они остаются в гостинице. Пункт временного размещения продолжает работать, но сейчас постояльцев в нем нет.
В районе Варваринки восстанавливают водопровод, поврежденный обломками БПЛА. Отремонтировано несколько сетей теплоснабжения, которые также пострадали в результате атаки в ночь на 16 апреля
В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале
К ликвидации возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, привлечены 177 человек и 56 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб Краснодарского края.
Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воздуха: максимально разовые концентрации загрязняющих веществ во всех точках замеров не превышают гигиенические нормативы, говорится в сообщении.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.