Участники "Тракторного марша" заявили о новом витке преследований

02 июня 2020, 19:10

Следствие возобновило дело о мошенничестве против кубанского фермера Олега Петрова. Он и еще один лидер "Тракторного марша", Николай Маслов, связали это с борьбой за возвращение земель, доставшихся крупным агрохолдингам. Маслов заявил, что его дом и сельхозтехнику пытались поджечь.

Как писал "Кавказский узел", полевой стан фермера Олега Петрова в станице Казанской 28 марта 2017 года должен был стать точкой старта протестного "Тракторного марша" на Москву, которым кубанские фермеры хотели привлечь внимание к проблеме рейдерства в крае. После срыва акции в доме Петрова прошел обыск, а сам он был арестован. В августе 2017 года уголовное преследование Петрова было прекращено.

По словам Олега Петрова, 1 июня его вызвали в следственное управление, где ознакомили с обвинительным заключением и взяли подписку о невыезде. Он уточнил, что новое дело аналогично закрытому в 2017 году, когда Петрова обвиняли в подделке документов по долгу крестьянско-фермерскому хозяйству Дроганова. При этом Олег Петров предоставил следствию бумаги, подписанные еще в 2014 году, о прощении долга Дроганову, поскольку тот осужден, а его крестьянско-фермерское хозяйство было обанкрочено.

Уголовное дело против Петрова было прекращено за отсутствием состава преступления, но без права на реабилитацию. В сентябре 2017 года Петров, по его словам, добился этого права в суде. "Суд обязывает следственный комитет устранить нарушенное реабилитационное право. Решение суда вступает в законную силу, но следователь его игнорирует четыре месяца", - посетовал Петров.

Он сообщил, что снова обратился в суд и добился признания бездействия следователя. Однако судебное решение так и не было исполнено, констатировал Петров. Фермер счел возобновление дела способом устранить его от участия в судебных тяжбах с крупными агрокомплексами. "Я теперь буду сидеть дома, и не смогу принимать участие в судебных процессах - думаю, ради этого все и организовано. Они меня посадили (под арест в 2017 году. - Прим. "Кавказского узла"), и думали, что я успокоюсь, но я продолжал добиваться возвращения сельхозземель из собственности агрокомплекса", - заявил Петров корреспонденту "Кавказского узла".

С мнением Петрова согласился и другой лидер "Тракторного марша", фермер Николай Маслов. "У Олега на 16 июня назначен суд - он выступает там в качестве третьего лица, он незаинтересованное лицо. Через незаконные судебные решения было украдено 350 гектаров земли, которая должна была перейти в муниципалитет. Ее бы сдавали в аренду и зарабатывали в бюджет деньги. Олег инициировал это разбирательство", - рассказал Маслов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что суд Кавказского района уже признал незаконной передачу земельного участка крупному агрокомплексу, а если это сделает и краевой суд, то следственные органы будут обязаны возбудить уголовное дело о хищении земли у государства. "Я думаю, что дело в отношении Петрова возобновили именно в связи с этим судом", - предположил Маслов.

По словам Маслова, на него также оказывается давление. "У меня поджог был в феврале. Мы нашли, кто заказчик, мы нашли исполнителей, есть свидетель поджога, который дал показания в прокуратуре местной и краевой под протокол. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль поджигателей, есть фотографии их водительских удостоверений, скриншоты с полицейской системы "Поток"", - рассказал Маслов. Он утверждает, что уголовное дело по факту поджога его дома и сельхозтехники до сих пор не возбуждено.

"Эта мафия хочет отобрать у меня два земельных участка в девять гектаров. Паи принадлежат моей невестке и ее бабушке. Я уверен, что после неудачного поджога начнется физическая расправа, поскольку агрокомплексы потеряли влияние в краевом суде", - заявил Маслов.

Он отметил, что считает возобновление уголовного преследования против Петрова и поджог его усадьбы "звеньями одной цепи". "Мы здесь всю жизнь прожили, у меня 12 поколений на местном кладбище лежит. Приехал какой-то владелец крупного агрохолдинга. Сначала они отняли у нас колхоз, лишили нас средств к существованию. Мы организовали свои хозяйства, нам досталась земля. После того, как мы забрали свою землю, нас за это сожгли. Следующим этапом они убьют нас", - опасается Маслов.

На сайте управления Следкома по Краснодарскому краю по состоянию на 19.10 мск 2 июня отсутствует информация о возбуждении дела против Олега Петрова.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа, в том числе и участников "Тракторного марша", "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".