Пальмовое масло на пляжах Анапы стало дополнительной угрозой для обитателей моря

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На Бугазской косе продолжается сбор пальмового масла, выброс которого после разлива мазута принес новые угрозы для обитателей прибрежных вод. Источник загрязнения контролирующие ведомства пока не установили.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля оперштаб отчитался о начале уборки защитных валов на Бугазской косе в рамках подготовки к курортному сезону. 7 апреля море вынесло нефтепродукты на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. Экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края.

В Веселовке на Бугазской косе продолжают собирать белый мазут - пальмовое масло, сообщил сегодня в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский.

Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода

Пальмовое масло вредно для обитателей моря, указала сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. "Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа. Появление пальмового масла может быть связано, например, с аварией в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел", - процитировало ее слова РИА "Новости".

Эколог Евгений Витишко указал на два вероятных источника попадания белого вещества на берег — из транспортного судна или из канавы, в которую выбросили ненужное масло, а после оно оказалось в акватории.

"Масло — это органическое вещество, и если оно не смешается сильно с мазутом, то через время оно само пропадет", - привел его слова "Утренний юг".

Я так поняла, Чёрное море решили вообще уничтожить

Выбросы пальмового масла возмутили волонтеров.

"Я так поняла, Чёрное море решили вообще уничтожить. Я про выброс пальмового масла. Уже напрашивается мысль, что это делается кем-то специально", - написала в Telegram-чате "Разлив мазута в Черном море" Ксю.

"Где все контрольно-надзорные службы? Почему нет жесткого контроля для судов, как так слить в море такое?" - возмутилась Ирина Иванова.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за выбросов пальмового масла у побережья Анапы, обнаруженных 5 и 6 апреля, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет", - сообщили в ведомстве, отметив, что источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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