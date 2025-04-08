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21:07, 8 апреля 2025

Пальмовое масло на пляжах Анапы стало дополнительной угрозой для обитателей моря

Сгустки пальмового масла на берегу. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 08.04.25, https://t.me/MoreOz/92874.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Бугазской косе продолжается сбор пальмового масла, выброс которого после разлива мазута принес новые угрозы для обитателей прибрежных вод. Источник загрязнения контролирующие ведомства пока не установили.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля оперштаб отчитался о начале уборки защитных валов на Бугазской косе в рамках подготовки к курортному сезону. 7 апреля море вынесло нефтепродукты на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. Экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края. 

В Веселовке на Бугазской косе продолжают собирать белый мазут - пальмовое масло, сообщил сегодня в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский.

Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода

Пальмовое масло вредно для обитателей моря, указала сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат. "Как и всякий жир, оно при нагревании будет плавиться и растекаться по поверхности воды, препятствовать проникновению кислорода. Поэтому его также стоит убирать с пляжа. Появление пальмового масла может быть связано, например, с аварией в порту Тамань, где есть причал по перевалке пищевых и растительных масел", - процитировало ее слова РИА "Новости".

Эколог Евгений Витишко указал на два вероятных источника попадания белого вещества на берег — из транспортного судна или из канавы, в которую выбросили ненужное масло, а после оно оказалось в акватории.

"Масло — это органическое вещество, и если оно не смешается сильно с мазутом, то через время оно само пропадет", - привел его слова "Утренний юг".

Я так поняла, Чёрное море решили вообще уничтожить

Выбросы пальмового масла возмутили волонтеров. 

"Я так поняла, Чёрное море решили вообще уничтожить. Я про выброс пальмового масла.  Уже напрашивается мысль, что это делается кем-то специально", - написала в Telegram-чате "Разлив мазута в Черном море" Ксю.

"Где все контрольно-надзорные службы? Почему нет жесткого контроля для судов, как так слить в море такое?" - возмутилась Ирина Иванова.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку из-за выбросов пальмового масла у побережья Анапы, обнаруженных 5 и 6 апреля, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет", - сообщили в ведомстве, отметив, что источник загрязнения устанавливает Новороссийская транспортная прокуратура.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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