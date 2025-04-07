Выбросы мазута зафиксировали на пяти участках берега близ Анапы

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Море вынесло нефтепродукты на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской. Кроме того, экологи обеспокоены последствиями для живой природы, которые повлек недавний выброс пальмового масла в Темрюкском районе Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 6 апреля, оперштаб отчитался о начале уборки защитных валов на Бугазской косе в рамках подготовки к курортному сезону. В то же время экологи сообщили о большом количестве маслянистых выбросов белого цвета в районе косы и поселка Веселовка.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог. Сегодня оперштаб сообщил о новых фрагментах мазута на трех пляжах.

Выбросы фрагментов нефтепродуктов обнаружили во время ежедневного утреннего мониторинга территорий, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "К уборке фракций мазута приступили команды Красноармейского, Крымского и Успенского районов, которые отвечают за разные участки береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской", - говорится в сообщении.

Кроме того, идет очистка берега от новых выбросов нефтепродуктов пляж недалеко от детского лагеря «Приморский», а также на участке Центрального пляжа Анапы.

В посте оперштаба опубликовано короткое видео, на котором показана береговая линия в станице Благовещенской, на которую волны вынесли фрагменты нефтепродуктов "Красноармейский район на ликвидации ЧС выбросы незначительные. Сетка, вал - на месте, чистые", - говорит голос за кадром.

Выброс пальмового масла стал причиной нового загрязнения

Выброс пальмового масла, который произошел ранее на берег в Темрюкском районе Краснодарского края, предположительно, связан с промывкой цистерн судна в нейтральных водах. Масло губительно для обитателей прибрежной полосы, поэтому его необходимо убрать, сообщил ТАСС директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Ранее в телеграм-канале оперативного штаба региона сообщалось о выбросах белого вещества, предположительно, пальмового масла, которые были обнаружены на участке берега в 10 км на Бугазской косе между станицей Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район). Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы для точного определения вещества и выяснения источника его происхождения.

"В порту "Тамань" утечки не было, это мне известно от друзей, которые работают непосредственно в порту. По неподтвержденным данным, некое судно очистило свои цистерны в нейтральных водах напротив Бугазской косы. Обращаемся сейчас ко всем неравнодушным людям с просьбой предоставить информацию об этом судне. Это, конечно, не мазут, а пищевой продукт, но волонтеры с берега сообщают, что запах неприятный, прогорклый. То есть, продукт испорченный. Для маленьких жителей прибойной полосы, например, рачков, - это губительно. Масло забивает дыхательные пути, пленка снижает доступ кислорода для живых организмов", - сказал Пукалов.

По его словам, необходимо крупные куски масла убрать вручную, с помощью перчаток, мешков и лопат. На Бугазской косе находится штаб МЧС, в котором количество сотрудников доходило до 200 человек. "Уборку такими силами можно провести за день-два", - считает эколог

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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