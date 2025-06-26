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20:24, 26 июня 2025

Начато расследование избиения дагестанского адвоката

Заур Кайтуев. Скриншот фото с сайта ФПА РФ от 26.06.25, https://fparf.ru/news/fpa/sushchestvuyushchikh-ugolovno-pravovykh-garantiy-advokatskoy-deyatelnosti-yavno-nedostatochno/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" силовых структур об избиении в Махачкале адвоката Заура Кайтуева. Коллеги Кайтуева выразили надежду, что его дело будет расследовано эффективнее, чем нападение на Александра Немова в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинский адвокат Заур Кайтуев сообщил, что его избили 18 июня у здания одной из дагестанских силовых структур, куда он прибыл, чтобы представлять интересы своих доверителей. Затем его удерживали и избивали в здании другой силовой структуры.  Состояние махачкалинского адвоката Заура Кайтуева после избиения силовиками ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Силовики угрозами заставили адвоката разблокировать телефон и получили доступ к конфиденциальной информации по его делам, заявила Адвокатская палата Дагестана. 

"Мне скотчем обмотали руки сзади, надели на голову пакет и его также обмотали скотчем, после чего я получил удар по голове и потерял сознание. Когда я пришел в себя, я в очередной раз сказал, что я адвокат… После этого меня подняли то ли на второй, то ли на третий этаж, где я еще в течение часа находился с пакетом на голове и связанными руками", - говорится в заявлении адвоката Кайтуева. Спустя какое-то время с его головы сняли пакет, извинились и вывели из здания через задний вход. Около 20 адвокатов вызвались представлять интересы Заура Кайтуева, несколько из них пытались пройти к нему в здание силовой структуры, но не были пропущены. 

Старший следователь следственного отдела по Советскому району Махачкалы Следкома России по Дагестану вынес постановление о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщила сегодня Федеральная палата адвокатов.

В постановлении указано, что 18 июня сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Дагестану совместно с сотрудниками СОБР "Ястреб-Каспий" Росгвардии проводились оперативно-разыскные мероприятия по задержанию двух человек, которые оказали сопротивление и скрылись от преследования. Обнаружив их у здания оперативно-разыскной части МВД по РД, силовики приняли меры по их задержанию с применением физической силы.

Защитник одного из задержанных Заур Кайтуев, желая предотвратить применение силовых методов, сообщил о своем адвокатском статусе и потребовал прекратить избиение. "Неустановленные сотрудники ЦПЭ МВД и СОБР, в указанное время и в указанном месте, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, действуя умышленно, осознавая, что оснований для применения в отношении адвоката физической силы не имеется, без предъявления каких-либо требований, применили насилие в отношении Заура Кайтуева, а именно ударом ноги сбили его с ног, уложили на землю, оттащив в сторону, незаконно поместили в отсек для задержанных служебного автомобиля прибывшей на место происшествия патрульно-постовой службы полиции", - говорится в сообщении.

Далее в здании Центра по противодействию экстремизму "неустановленные сотрудники правоохранительных органов", связали скотчем руки за спиной, надели на его голову полимерный пакет, обмотав его клейкой лентой, после чего стали наносить удары по голове, говорится в сообщении.

Заур Кайтуев сообщил, что рад вынесенному постановлению. "Надеюсь, все виновные понесут наказание за свои противоправные действия. Хочется верить, что теперь я получу госзащиту и смогу без опасений пройти лечение в больнице после перенесенных сотрясения мозга и последствий травм, полученных при моем задержании, ведь пока еще бывают спазмы в ноге и тянущая боль в нижнем отделе позвоночника", - рассказал он.

"Надеюсь, что и дальше следственные органы не заставят долго ждать и установят виновных лиц, действовавших не просто против адвоката при исполнении им своих профессиональных обязанностей, а против интересов и авторитета всей адвокатуры. Очень жаль, что по сей день адвокатам приходится сталкиваться с таким грубейшим проявлением воспрепятствования осуществлению адвокатской деятельности, которое граничит с угрозой их жизни и здоровью", - приводится в публикации комментарий президента адвокатской палаты Дагестана Акифа Бейбутова.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Евгений Рубинштейн напомнил об избиении в Чечне адвоката Александра Немова. "До настоящего времени следствие так и не продвинулось в обнаружении лиц, причастных к нападению. Уголовное дело периодически приостанавливается, оперативная работа по поиску виновных не приводит к какому-то реальному результату. Такая "профессиональная беспомощность" государства при расследовании преступлений, совершенных в отношении адвокатов, развязывает руки недобросовестным представителям правоохранительных органов. Как результат – очередное нападение на коллегу – Заура Кайтуева", – сказал он. 

В июле 2023 года в Чечне были жестоко избиты журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Следователи объединили два дела о нападении и существенно расширили список статей, добавив, в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката. В феврале стало известно, что следователи в Чечне не смогли установить участников нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, расследование уголовного дела приостановлено.

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Автор: "Кавказский узел"

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