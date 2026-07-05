Четверть пострадавших от наводнения в Чечне получили компенсации

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Спустя три месяца после наводнения выплаты в Чечне получили 8,6 тысяч человек, это 25,22% от общего числа поданных заявлений.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля власти Чечни получили от жителей республики более 29 тысяч заявлений на возмещение ущерба от наводнения. от жителей республики на возмещение ущерба. 28 июня правительство РФ выделило из резервного фонда 385 миллионов рублей для компенсации затрат Дагестана и Чечни на помощь пострадавшим от весеннего наводнения.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Выплаты после наводнения уже получили 8,6 тыс. человек, при этом рассмотрено 95% поступивших заявлений, а работа по оставшимся обращениям продолжается, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства Чечни Магомед Даудов.

В результате паводков пострадали 44 объекта образования, в том числе 36 школ, 6 детских садов, одна профессиональная образовательная организация и один объект дополнительного образования, сообщил Даудов, отметив, что утвержден план их восстановления, ведётся подготовка к конкурсам для начала работ. "Их завершение запланировано до конца текущего года без нарушения образовательного процесса", - заверил Даудов.

Жители Чечни самостоятельно очистили берега Сунжи В Серноводском районе местные жители и активисты своими силами очистили от мусора прибрежную зону реки Сунжа.

Он также отметил, что продолжается обследование участка берега реки Сунжи, где сохраняется угроза дальнейшего размыва и возникновения рисков для жилых домов, объектов энергетической инфраструктуры и прилегающей территории.

3 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в свем Telegram-канале сообщал, что после наводнения" подано 34095 заявок на получение единовременной выплаты и финансовой поддержки в связи с утратой имущества".

Таким образом, выплаты получили 25,22% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".