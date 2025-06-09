Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

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Патимат Гусейнова в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову попросила отозвать разрешение на строительство гостиничного комплекса на территории городского пляжа в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года активисты движения "Каспийск наш город" провели одиночные пикеты против застройки городской набережной. Жители города подтвердили, что хотят видеть на этой территории парковую и спортивную зоны, а планы властей застроить набережную гостиничными комплексами и высотными домами возмущают их.

Обращение активистки Патимат Гусейновой к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовано сегодня в анонимном телеграм-канале "Штаб Дагестана!". На кадрах видео женщина стоит на фоне пляжной территории и поясняет, что это городской пляж Каспийска.

Не может глава региона забрать у жителей города городской пляж и передать бизнесу

"Уважаемый Сергей Алимович, своим распоряжением от 19 августа 2024 года вы обязали администрацию города Каспийск и рекомендовали Росимуществу передать под строительство гостиничного комплекса "Азимут-2" три земельных участка на территории городского пляжа. Хочется думать, что при подписании данного распоряжения вас ввели в заблуждение относительно значимости этого земельного участка для жителей Каспийска. Потому что не может глава региона забрать у жителей города городской пляж и передать бизнесу для строительства гостиничного комплекса. Уважаемый Сергей Алимович, от имени всех жителей города мы просим вас отменить данное распоряжение, чтобы мы могли вернуть нашему городу пляж", - сказала активистка на видео.

Распоряжение, о котором напомнила Гусейнова, размещено на сайте главы Дагестана 19 августа 2024 года и озаглавлено "О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ТУР» в аренду без проведения торгов земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, площадью 6378 кв. м в целях реализации масштабного инвестиционного проекта".

В документе содержится распоряжение "рекомендовать Территориальному управлению Росимущества в Республике Дагестан" предоставить ООО "ТУР" в аренду без проведения торгов земельные участки в Каспийске площадью 6376 кв. м и 6392 кв. м из категории земель особо охраняемых территорий и объектов, находящиеся в собственности России, "в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство туристического комплекса «AZIMUT-2»".

"Разрешить администрации городского округа «город Каспийск» предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТУР» в аренду без проведения торгов земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, площадью 6378 кв. м [...] из категории земель населенных пунктов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство туристического комннекса «AZIMUT-2»", - говорится в распоряжении.

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