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01:12, 10 декабря 2024

Жители Каспийска раскритиковали проект застройки набережной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Планы властей застроить набережную в Каспийске гостиничными комплексами и высотными домами возмущают горожан, которые хотят видеть на этой территории парковую и спортивную зоны.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря несколько активистов в Каспийске провели одиночные пикеты, на которых потребовали от властей вместо строительства отелей обустроить на набережной парковую зону.

Руководитель движения "Каспийск наш город" Гуруна Бутаева рассказала 9 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что в одиночных пикетах не участвовали представители их движения, зарегистрированного как городская общественная организация. Скорее всего, это были активисты местной правозащитной группы с похожим названием, уточнила она.

Бутаева подтвердила, что между, с одной стороны - частью жителей Каспийска, с другой стороны - властями и инвестором, существует недопонимание касательно реализации проекта застройки набережной.

«Насколько известно, там собираются строить гостиничный комплекс и высотные дома. Все пока на уровне проектирования, готовый проект предполагается вынести на общественные обсуждения. В конце прошлого года представители "Каспийск – наш город" участвовали в обсуждении этого проекта и добавляли свои предложения и замечания. В частности, они касались необходимости наличия общественных территорий, парковой зоны, спортивных площадок. На том обсуждении многие горожане были против проекта, поэтому его забрали на доработку. Проект будет обсуждаться, он должен пройти общественные слушания, только потом начнется какая-то работа», - рассказала Бутаева, отметив, что в данное время никакие строительные работы не ведутся.

В конце октября 2023 года в Каспийске прошли общественные слушания по проекту застройки набережной, которые переросли в перепалку между сторонниками и противниками строительства комплекса зданий.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Каспийска выступили против застройки зоны.

Многие жители Каспийска настроены против застройки данного участка, сказал активист Расул.

«Это прибрежная зона моря, люди хотят тут гулять, отдыхать, так как в городе не так много парков и зеленых зон. Вместо этого им предлагают многоэтажную застройку гостиничными комплексами, которые, скорее всего, потом огородят и ограничат доступ к морю. Без общественных обсуждений принимать решение о строительстве нельзя. Мэрия, кажется, «прощупывает» настроения людей, прежде чем дать разрешение на строительство», - считает активист.

Город в последнее время застраивается многоэтажками, при этом не строятся зеленые зоны для людей, отметила Рая.

Обещаниям, что застройщик пожертвует дорогими участками прибрежной земли не для застройки, а на строительство парков, я не верю

«Здесь появятся высотные дома. Обещаниям, что застройщик пожертвует дорогими участками прибрежной земли не для застройки, а на строительство парков, я не верю. Пусть покажут горожанам конкретный, а не размывчатый проект. Тогда будем обсуждать», - говорит каспийчанка.

«Люди давно просят мэрию разбить тут парк, но никто из чиновников нас не слышит. Поэтому горожане настроены против любых проектов по застройке прибрежного участка города», - рассказал житель города Магарам.

Представитель мэрии Каспийска сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что на указанной территории инвестор предлагает построить апарт-комплексы, а также парковую и спортивные зоны. Бюджетные средства города в проекте использованы не будут. Около двух гектаров предполагается застроить высотными домами с апартаментами для туристов, остальную территорию отдать в общее пользование. Кроме того, здесь будет разбит парк для жителей Каспийска. Всего зеленая зона займет около 80 процентов выделяемую инвестору территории, сообщили сотрудник мэрии.

"Кавказский узел" также писал, что 11 сентября 2019 года подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.

Против застройки набережной каспийчане выступали и в декабре 2023 года. Общественные слушания по проекту застройки набережной переросли в перепалку между сторонниками и противниками строительства комплекса зданий. Набережную следует не застраивать высотками, а благоустроить парковой зоной, указал также один из горожан.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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