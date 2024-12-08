Активисты провели в Каспийске пикеты против застройки набережной

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Несколько активистов в Каспийске провели одиночные пикеты, на которых потребовали от властей вместо строительства отелей обустроить на набережной парковую зону.

Как информировал "Кавказский узел", еще в августе 2019 года активисты в Каспийске на одиночных пикетах протестовали против принятия нового генплана, поскольку он разрешал многоэтажную застройку набережной и центра города. Их протесты поддержали местные жители.

О том, что активисты движения "Каспийск наш город" провели одиночные пикеты против застройки городской набережной, сегодня сообщил паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

Активисты потребовали не застраивать набережную отелями. К посту прикреплены несколько фотографий и одно видео. "Спасите нашу набережную. Каспийску нужен парк, а не бетонные джунгли", – сказала на кадрах ролика одна из активисток.

На фотографиях показаны две другие местные жительницы на одиночных пикетах. В руках они держат плакаты, на которых просят председателя Следкома Александра Бастрыкина обратить внимание на застройку набережной в Каспийске.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны около 208 тысяч пользователей, на 09.40 мск набрал около 14 тысяч просмотров и 37 комментариев. Часть их авторов поддержала активистов, а другая часть высказалась за застройку набережной.

На 09.40 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно акций пикетов против застройки набережной.

"Кавказский узел" также писал, что 11 сентября 2019 года подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.

Против застройки набережной каспийчане выступали и в декабре 2023 года. Общественные слушания по проекту застройки набережной переросли в перепалку между сторонниками и противниками строительства комплекса зданий. Набережную следует не застраивать высотками, а благоустроить парковой зоной, указал также один из горожан.

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