Участники общественных слушаний по проекту застройки набережной. Каспийск, 28 декабря 2023 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Светланой Багмет.

29 декабря 2023, 07:56

Жители Каспийска поспорили о проекте благоустройства набережной

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Общественные слушания по проекту застройки набережной в Каспийске переросли в перепалки между сторонниками и противниками строительства комплекса зданий, сообщили активистка Светлана Багмет и депутат Шамиль Багомаев. Набережную следует не застраивать высотками, а благоустроить парковой зоной, указал один из горожан.

Как писал "Кавказский узел", летом 2023 года Роспотребнадзор назвал Дербент единственным городом в Дагестане, в черте которого морская вода отвечает санитарным нормам. В городах практически не осталось пляжей, где можно было бы купаться, не опасаясь за свое здоровье, посетовали жители республики.

28 октября в администрации Каспийска прошли общественные слушания по проекту застройки набережной, которые длились почти три часа. Зал был заполнен, пришло очень много людей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации «Каспийск - наш город» Светлана Багмет.

По ее словам, в своих выступлениях главный архитектор и заммэра Каспийска объяснили собравшимся, что это за проект и каковы его цели. Затем выступил архитектор, который непосредственно разработал этот проект. Он сообщил, что вся парковая зона будет закреплена за городом. "Всё это будет открытая территория", - рассказала Багмет.

После этого, по ее словам, людям предложили записать замечания и задавать вопросы. "Вначале всё размеренно, вопросы по делу были. Очень хорошо выступил Достали Гейбатов. Выступил Гамзаев, который представился архитектором, указал на то, что имеется ряд упущений в проекте. Наша организация тоже подготовила список замечаний, который в письменном виде предоставили под роспись авторам и инвесторам проекта", - сказала Светлана Багмет.

А затем, по её словам, начались эмоциональные выступления. "Кто-то стал рассказывать, сколько поколений его предков здесь жили. К сожалению, некоторым деловое обсуждение проекта не понравилось. Стали обвинять друг друга - кто проплачен, кто не проплачен и тому подобное. Председатель совета депутатов не смог выступить, потому что слушания переросли не пойми во что. Часть людей покидали зал", - сообщила Багмет.

В целом активисты довольны проведенными слушаниями, отметила она. "Потому что и администрация, и застройщики слушают людей. Нет полного отрицания требований и пожеланий. Идёт очень конструктивный разговор. Пока речи о принятии проекта нет. Потому что все согласились, что его надо доработать. Все замечания проектировщики обещали рассмотреть. Приняли предложение собрать вновь и депутатов, и общественников, других людей, и постараться сделать этот участок комфортным для всех. Учесть интересы как застройщиков, так и жителей города. Никто огромные деньги на благоустройство парка тратить не будет. А застройщики понимают нужды людей и идут навстречу", - резюмировала Светлана Багмет.

Многие горожане против проекта, так как считают, что он пагубно повлияет на облик города, ведь план застройки касается набережной - единственного свободного участка на побережье, сказал корреспонденту "Кавказского узла" коренной житель Каспийска.

"В большинстве против, они считают, что застраивать шестью небоскрёбами в 15 этажей одним зданием в 25 этажей - губительно для нашей набережной, так как расширять парковую зону в будущем не будет уже возможности, просто не остаётся свободного места на побережье моря. Плотность застройки впритык к спальным районам города по улице Халилова добавит городу транспортные пробки, большую загруженность", - пояснил он.

По мнению жителя, город нужно развивать планомерно, учитывая не только развитие туризма, но и интересы его коренных жителей, которые сетуют на отсутствие современного парка, да и вообще отсутствие концепции развития комфортной окружающей среды в городе.

"Нужно развивать набережную с максимальной посадкой зелёных насаждений, широколиственных деревьев, елей, сосен. Город утопает в плотных застройках, городу необходимы зелёные массивы. Это и в интересах горожан, и гостей города, так как туристам необходимы и зелёные зоны для проведения отдыха, досуга. Одними небоскребами туристов не привлечешь. Это скучный проект", - сказал житель Каспийска.

Часть собравшихся была настроена на конфликт и не хотела разобраться в сути проекта, констатировал депутат горсобрания Шамиль Багомаев. "Некоторые кричали, говорили, что собственников земли надо выгнать. Но разве это правильно?" – с возмущением сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам депутат увидел ряд преимуществ в проекте, хотя изначально был против него. "Из всей территории застроено будет только 10%. То есть будут многоэтажные апарт-отели. Об этажности пока идёт дискуссия: 14 этажей или на пару этажей меньше. Например, семь зданий были в первоначальном проекте связаны друг с другом, но теперь предполагается, что между ними останутся сквозные проходы. Сама территория вокруг них не будет ограждена. Кроме того, застройщик готов в первую очередь сделать парк. Вложить туда полтора миллиарда руб. Фактически заморозить эту сумму для себя. Но они готовы, чтобы их не подозревали, сначала обустроить парки, а затем строить здания", - рассказал Багомаев.

По его словам, нет ни федеральной, ни региональной программы благоустройства прибрежной полосы. "Если отобрать у коммерческих структур землю, то это не значит, что можно будет рассчитывать на благоустройство парка. Кто-то сказал, мол, мы сами, горожане, будем деревья сажать. Но сажать деревья - это не то же самое, что спланировать парк", - сказал депутат.

Он отметил, что из 11 гектаров, отданных инвесторам, 2,5 гектара предоставлены муниципалитетом под стоянку автомашин. "Эта территория была отсуждена у владельца, который недобросовестно её приобрел. А муниципалитет таким образом является одним из инвесторов, наряду с тремя дагестанскими предпринимателями", - рассказал Багомаев.

Общественные слушания решено продолжить в январе 2024 года, добавил он. "Только когда обсуждение закончится, тогда начнётся строительство. Парк обещают сделать в течение двух лет. А всё строительство, по предварительным расчётам, займёт пять лет", - сообщил Багомаев.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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