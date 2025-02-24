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16:55, 24 февраля 2025

Чеченцы Дагестана призвали Москву ускорить восстановление Ауховского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблема восстановления Ауховского района не будет решена без политической воли федеральных властей, а низкие темпы ее решения приведут к тому, что многие реабилитированные чеченцы-аккцинцы так и не успеют вернуться в свои дома, заявили участники траурного митинга в селе Ярык-су Новолакского района Дагестана в 81-ю годовщину депортации вайнахов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля 2025 года исполнился 81 год со дня начала сталинской депортации вайнахов. На митинге, приуроченном к этой дате, премьер-министр Чечни Магомед Даудов озвучил требование вернуть потомкам репрессированных жилье в бывшем Ауховском районе Дагестана. В селе Новокули Новолакского района Дагестана 23 февраля также прошел траурный митинг с участием более 500 человек.

Ауховский район, в котором компактно проживали чеченцы-аккинцы, был ликвидирован в 1944 году после сталинской депортации чеченцев и ингушей. На части этой территории образован Новолакский район и заселен лакцами, а часть была передана Казбековскому району и заселена аварцами. В 1957 году чеченцам-аккинцам, как и остальным депортированным вайнахам, разрешили вернуться на историческую родину. С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

В селе Ярык-су Новолакского района 23 февраля также почтили память жертв депортации вайнахов. Мероприятие было заранее согласовано с властями, сообщил «Кавказскому узлу» глава Общественного совета чеченцев Дагестана Арби Батырсултанов.

«Мы, как положено по закону, заблаговременно подали заявку в районную администрацию, в прокуратуру и полицию для проведения мероприятия. Они рассмотрели и сказали, что при условии соблюдения всех правил и норм поведения мероприятие можно провести. Предварительно мы совместно с работниками районной полиции провели обследование территории: ограждение, рамки, все как положено. И в 10 часов утра было начало. Мы почтили память тех, кто умер при выселении, кто погиб за 13 лет на чужбине, кто не доехал, почтили их память, прочитали дуа (молитву)», - сообщил он.

Отсутствие решения проблемы Ауховского района с каждым днем усугубляет ситуацию

После молитвы Батырсултанов выступил перед собравшимися и в очередной раз попросил решить проблему жителей бывшего Ауховского района.

Восстановление Ауховского района, которое планировалось завершить к 2025 году, фактически остановлено уже много лет, переселение лакцев и строительство новых домов сорваны, констатируют дагестанские активисты. 

«Я дал краткий, насколько это было возможно, анализ ситуации и обратился к присутствующим, среди которых были представители СКФО, Миннаца, управления по вопросам переселения и два депутата народного собрания. Попросил довести до правительства, что отсутствие решения проблемы с каждым днем усугубляет ситуацию. Кризис только нарастает. Чем быстрее мы решим эту проблему, тем лучше. Есть закон, есть федеральный закон, есть решение третьего съезда народных депутатов, есть последующие послания правительства. Только нужна политическая воля. Были и другие выступления, тоже поддерживающие основное мое выступление. И на этом мы в 12 часов разошлись», - рассказал Арби Батырсултанов. Власти, по словам Батырсултанова, не ограничивали свободу слова во время выступлений.

«Власти не рекомендовали организаторам не обсуждать на митингах политические темы и проблемы Ауховского района. Таких ограничений не было. Единственное, мы договорились с руководством района и со всеми органами, кто в той или иной степени контролирует эту ситуацию, что любые вопросы, выходящие за рамки закона, мы не будем затрагивать. Будем говорить только о тех проблемах, которые могут быть решены согласно действующим законам. Я не думаю, что кто-то в правительстве выступает против решения наших проблем. Конечно, отдельные чиновники могут быть. Но я думаю, что органы власти исполнят этот закон. Я и мои соратники действуют исключительно в рамках закона», - подчеркнул он.

В 2023 году власти рекомендовали организаторам памятных мероприятий к 79-й годовщине депортации чеченцев и ингушей в Новолакском районе Дагестана не обсуждать на митингах политические темы и в частности проблему Ауховского района.

Арби Батырсултанов с досадой констатировал, что за минувший год никаких положительных сдвигов в решении проблемы восстановления части Ауховского района нет.

«В той части Новолакского района, где идет процесс переселения, кое-какие инфраструктурные линии проведены, где-то социально-экономические объекты построены, то есть уже есть незначительные изменения. В общем, в последнее время ситуация была сложная в плане реализации программы. Было предложение, что переселяемые одновременно подписывают и акт о получении нового дома в другом районе, и акт о передаче старого дома. Но решение все еще не принято. У репрессированных нет гарантий, что подписав акт, они смогут получить свой дом или остатки своего дома. Кроме этого, мы хотим, чтобы этот акт был основанием для Росреестра, для регистрации. Это самая большая проблема. Эти документы, именно по этому поводу подготовленные материалы, были переданы в правительство. Но их рассматривает несколько отделов правительства, несколько структур. И у них возникали вопросы, и до сих пор вопрос не решен. Мы очень надеемся, что именно этот вопрос будет решен, и многие вопросы снимутся, потому что репрессированный гражданин, который получил акт, еще не является собственником остатка этого дома или земельного участка», - указал он.

Представители власти были на митинге, но никто их них не выступил

Один из организаторов митинга Султан Шавхалов сообщил, что представители власти не выступали на мероприятии, в котором, по его оценкам, участвовало около трех тысяч человек.

"Мероприятие было многолюдным. Был митинг, выступления, информация о существующих проблемах и призывы их решить. И все. Больше ничего не было. Обычное мероприятие, как ежегодно. Представители власти были там, но никто их них не выступил», - рассказал Шавхалов «Кавказскому узлу».

Все участники мероприятия хотят исполнения решения о восстановлении Ауховского района, указал он. «Для того, чтобы этот вопрос решить, переселенцам из Новолакского района построены новые дома в девяти новых населенных пунктах. Они теперь должны возвращать [аккинцам] свои дома и уезжать в новые дома. Но они не уезжают и не возвращают ничего. Вот в чем проблема. И никто это не контролирует. Почему не возвращают, в чем дело, никто с этим разбираться не хочет. Местные власти ничего решать не будут. Пока из центра, скажем по-народному, не стукнут кулаком по столу, никто ничего здесь делать не будет», - отметил он.

Пока не будет политической воли, эта проблема останется нерешенной

Аналогичную оценку темпам решения проблемы с восстановлением Ауховского района дал в комментарии "Кавказскому узлу" активист Хамзат Гамидов.

«Мы уже смирились с тем, что пока не будет политической воли, эта проблема останется нерешенной. Есть все законные основания, чтобы вернуть дома переселенцам, а тем, кто сейчас живет там, помочь переехать в новые дома. Но никто этим не занимается, потому что нет четко политической установки. Все зависит именно от политического решения. И, к сожалению, не на местном уровне, и даже не на региональном уровне», - сказал он.

Вопрос рано или поздно будет решен, уверен Гамидов. «В конце-концов, его решат, но весь вопрос в том, когда люди смогут вернуться в свои дома. В следующем году или лет через десять? Многие же так и не увидят этот счастливый момент, если так тянуть и откладывать на потом. Мы каждый год собираемся, вспоминаем эти события, чтим память всех жертв, но очень печально, что мы каждый раз просим решить нашу проблему и остаемся неуслышанными», - подытожил активист.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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