Пользователи соцсетей поддержали участников митинга чеченцев-аккинцев в Дагестане

24 февраля 2020, 21:40

Власти Дагестана не отреагировали на заявления о восстановлении Ауховского района, озвученные на митинге в Новолакском районе 23 февраля. Участники обсуждений в соцсетях высказывают свое одобрение выступавшим на митинге и самой идее восстановления Ауховского района.

Как писал "Кавказский узел", в Новолакском районе Дагестана 23 февраля не менее десяти тысяч человек собрались на траурном митинге, чтобы почтить память жертв сталинских репрессий в 76-ю годовщину депортации вайнахов. Ранее силовики просили участников мероприятия не политизировать его речами о восстановлении Ауховского района. Однако все выступающие затронули эту тему. Эта проблема тревожит аккинцев много лет, пояснил член исполкома Общественного совета чеченцев Адам Мачаев.

Митинг прошел у "Камня скорби" - так называется памятник жертвам сталинских репрессий, возле которого с 1989 года собираются чеченцы, проживающие в Новолакском районе Дагестана и приграничных селах Чечни, чтобы помянуть тех, кто умер в годы депортации. 76 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Участники митинга в Новолакском районе приняли обращение к народам Дагестана

Чеченцы-аккинцы, собравшиеся на митинг памяти жертв депортации 23 февраля в Новолакском районе, приняли обращение к народам Дагестана, в котором призвали поддержать их в "стремлении добиться исторической справедливости". Большая часть воззвания также посвящена теме восстановления Ауховского района. При этом в обращении указано, что "речь не шла раньше и не идет сегодня о формировании исключительно чеченского национального района".

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении Ауховского района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

"Мы осознаем, что это невозможно в принципе, и таких требований никогда не выдвигали. Наши предшественники всегда декларировали свою приверженность и стремление жить в мире и согласии со всеми народами многонационального Дагестана, и мы это сегодня подтверждаем. Однако следует отметить, что незавершенность процесса переселения лакского населения и восстановления Ауховского района создает дополнительный очаг напряженности в нашем регионе и служит источником разного рода провокаций и конфликтных ситуаций между нашими народами", - сказано в обращении.

Участники митинга указывают, что призывают дагестанцев прислушаться к голосу разума, понять их боль и законное желание – быть реабилитированными полностью и окончательно. "Земля отцов, Родина предков, это священные для каждого из нас слова! Тысячи чеченцев, ушедших в мир иной, так и не вкусив дыхания и запаха родной земли после многих лет изгнаний и лишений, и наше новое поколение, бережно хранящее память своих предков, все эти годы терпеливо ждали, и сегодня считаем, что мы вправе надеяться на восстановление исторической справедливости и требовать реализации законных прав нашего народа – восстановления Ауховского района", - подчеркивается в обращении, которое опубликовало 23 февраля сетевое издание "Нийсо-Дагестан".

В материале указано, что на митинге присутствовали заместитель министра по национальной политике Дагестана Гарун Давыдов.

Отметим, что информации по поводу митинга 23 февраля в Новолакском районе, а также в связи 76-й годовщиной депортации чеченцев и ингушей, на сайте Миннаца Дагестана по данным на 21.30 мск 24 феврале нет.

Комментаторы новости о митинге в Новолакском районе высказали поддержку его участникам

Посты, сообщения о митинге в Новолакском районе, посвященном 76-й годовщине депортации чеченцев, а также видеозаписи мероприятия активно просматриваются в соцсетях. Комментаторы в большинстве своем высказывают участникам митинга свое одобрение.

Так, видео "23.02.2020. АУХ. Полная версия траурного мероприятия" на Youtube-канале "Departament 6", имеющим 26,6 тысячи подписчиков, за сутки собрало 3407 просмотров, 288 "лайков" и 64 комментария.

"Душа болит от рассказов старейшин. Как такое могли пережить люди??? И как они не озверели от такой жестокости к себе???" - пишет в комментарии к нему Милана Бисултанова. "Многострадальный народ", - согласен Ahmad Abduragidov.

"Молодцы, что отстаиваете свои интересы. Если все начнут отстаивать свои интересы, как это делаете вы, то жизнь у всех будет совершенно другой. Не будет угнетений народа", - высказывает свое мнение Алексей Геннадьевич. "Молодцы, так держать", - пишет Tom Montana.

"Надо у власти России спрашивать... Они заварили эту кашу, и они же должны разрулить с компенсацией всем", - отмечает пользователь под ником "я слежу за тобой!". "Справедливость должна быть", - поддерживает его Алсам Алдхо.

"Вам надо собираться в Махачкале, в Пятигорске проводить съезд и приглашать телевидение, и говорите по-русски, чтобы вас в мире услышали. […] Ауховский район нужно восстановить и возможно восстановить очень быстро. Приглашайте всех, кто может вас поддержать, я думаю, кумыки, лезгины, ногайцы могут вас понять и поддержать, я сам ногаец. Аллах даст будет у вас Ауховский район", - пишет Алибек Юлаев. "Надо ехать в Махачкалу и там перед домом правительства бастовать", - советует Hasan Hasan.

Много фотографий и видеозаписей с фрагментами выступлений участников митинга опубликовано в паблике "auh_media" в Instagram, у которого 6 187 подписчиков.

"Аух будет восстановлен. Уповаем на Аллаха, а не на людей. Аллах нам поможет", - пишет в комментариях к одному из видео в этом паблике shakhbazov_musa.

"Каждый год одно и то же, сбор и пустые обещания. За 30 лет, если не решили вопрос, это значит, что и не собираются его решать", - высказывает свое мнение под видео с докладом и.о. председателя общественного совета "Аух" Ханпаши Султанбиева в этой же группе пользователь под ником "otkritki__na_zakaz".

"Хочу сказать, что не все чеченцы вернулись в свои дома. Жители нескольких горных районов Чечни стали переселенцами даже в самой Чечне. По возвращении их расселили в Наурском и Шелковском. Наши старики до самой смерти страдали из-за этого", - комментирует charado_ размещенный в этой же группе видеорепортаж с митинга, снятый ЧГТРК "Грозный". Менее чем за сутки этот видеорепортаж в паблике собрал 2870 просмотров и 22 комментария, авторы семи из них ограничились смайлами, означающими одобрение. "22 марта все мы выйдем и будем требовать немедленно восстановить Ауховский район", - пишет тут же redkiy_95ll05.

15 февраля в Хасавюрте прошел 11-й съезд чеченцев Дагестана, посвященный вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсом проведения в марте общенационального митинга. Жители Чечни высказались в поддержку идеи, тогда как пользователи дагестанских пабликов отметили, что чеченцев в Дагестане не притесняют, а Ауховский район просуществовал совсем недолго.

"Ауховский район будет восстановлен", - комментирует altmarzyurt_sport видеозапись выступления Султана Касимова. За сутки это видео в паблике собрало 4098 просмотров и 84 комментария, авторы 28 из которых поставили означающие одобрение смайлы. "Хватит говорить, пора действовать!!!" - пишет здесь же p_ramazzoti.

Слова поддержки написали комментаторы и под новостью о митинге в Новолакском районе на странице "Кавказского узла" в Instagram. "Сила в единстве", - пишет, в частности, dobriy_chechenec___. "Я как дагестанец стал бы рядом с ними. Аккинцы тоже дагестанцы", - отмечает 05.jp.

При этом мнения о том, насколько сложна проблема Ауховского района, у пользователей разделились.

"Действительно надо восстановить Ауховский район, это будет справедливо. Я не пойму, почему это не делают власти, в чем проблема? Ведь если захотят эту проблему решить, не такая она и неразрешимая", - считает saypullaevpeydulla. "Мы разделяем боль вайнахов, но прошло очень много лет, давным-давно построили новые дома там, родились и выросли поколения. Вопрос очень сложный", - указывает __makhachkala_.

Всего публикация о том, что митинг чеченцев-аккинцев в Дагестане собрал 10 тысяч человек, собрала менее чем за сутки 732 отметки "Нравится" и 221 комментарий.