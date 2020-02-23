Чеченцы в Дагестане столкнулись с просьбами не политизировать дату депортации

23 февраля 2020, 05:06

Традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти депортации чеченцев и ингушей, сегодня пройдут у "Камня скорби" в Новолакском районе Дагестана. Накануне силовики попросили участников мероприятия не политизировать его, произнося речи о восстановлении Ауховского района.

Операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Камень скорби" - так называется памятник жертвам сталинских репрессий, возле которого с 1989 года собираются чеченцы, проживающие в Новолакском районе Дагестана и приграничных селах Чечни, чтобы помянуть тех, кто умер в годы депортации.

"23 февраля, когда все чеченцы и ингуши были депортированы в Среднюю Азию, стало днем траура. Мы всегда собираемся в этот день у "Камня скорби", чтобы помянуть тех, кто погиб в годы ссылки", - сказал 22 февраля корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов установки этого памятника, член Совета старейшин Дагестана Имампаша Чергизбиев.

"23 февраля мы, как всегда, соберемся у "Камня скорби", чтобы прочитать дуа, провести мавлид и зикр (мусульманский обряд поминания)", - сказал он.

По его словам, у памятника, который расположен неподалеку от кладбища селения Ярык-Су, собирается всегда много народа. В этот раз, отметил он, по некоторым данным, на поминальную молитву приедет гораздо больше людей, чем в прошлые годы.

С ним согласен депутат Хасавюртовского районного собрания Арби Батырсултанов, который сказал, что одной из причин того, почему к "Камню скорби" приедет больше людей, является недавно проведенный внеочередной одиннадцатый съезд чеченцев Дагестана, который был посвящен вопросу восстановления Ауховского района.

Одиннадцатый съезд чеченцев Дагестана прошел 15 февраля в Хасавюрте и был посвящен вопросу восстановления Ауховского района. Завершился он анонсированием общенационального митинга. Жители Чечни высказались в поддержку идеи, тогда как пользователи дагестанских пабликов отметили, что чеченцев в Дагестане не притесняют, а Ауховский район просуществовал совсем недолго.

"На съезде обсуждали восстановление Ауховского района в границах, которые были до выселения чеченцев в ссылку 23 февраля 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане мы ставили с 1990 года. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Однако оно оказалось невыполненным и положено под сукно непонятно по каким причинам", - высказал возмущение депутат.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, после этого возник вопрос отселения лакского населения, которое так же, как и аварцы, было переселено на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района. Однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане", опубликованном на "Кавказском узле".

По словам члена Исполкома Общественного Совета чеченцев Адама Мачаева, негативный резонанс у делегатов съезда вызвал и тот факт, что власти Дагестана и руководство Новолакского района приняли решение передать 150 гектаров сельскохозяйственных земель, которые попадают под программу восстановления Ауховского района, предпринимателю для строительства рынка.

"Поскольку решение о восстановлении Ауховского района в границах 1944 года до сих пор не принято, и власти ничего не предпринимают для выполнения как федеральных (закон "О реабилитации репрессированных народов"), так и республиканских законов в этом направлении, то делегаты приняли решение провести 22 марта 2020 года всеобщий национальный митинг", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Мачаев.

По его словам, все это не может не волновать проживающих в Дагестане чеченцев-аккинцев.

"А тут еще промежуточное мероприятие между проведённым съездом и анонсированным в марте митингом – день памяти тех, кто погиб в годы депортации. Еще страсти не остыли после съезда, как опять большое массовое мероприятие, на котором выступающие затронут наболевшей для всех вопрос о восстановлении района. Нас, активистов, кто готовил и проводил съезд, кто сейчас занимается организацией траурного мероприятия у "Камня скорби", стали вызывать на беседы представители силовых структур, чиновники. Просьба одна – чтобы 23 февраля не произносили речей по поводу восстановления Ауховского района, чтобы выступающие не накаляли обстановку своими речами. Мы и сами не заинтересованы в том, чтобы траурное мероприятие было политизировано. Но не исключаем, что могут быть провокации, поэтому стараемся все продумать, предусмотреть", - рассказал Мачаев.

По его словам, к непредвиденным поворотам на предстоящем мероприятии готовятся и силовики. "Если раньше для соблюдения порядка на этом мероприятии присутствовали 200-300 сотрудников полиции, то 23 февраля, по нашим сведениям, к памятнику прибудет в три раза больше силовиков. Во избежание нежелательных эксцессов мы создали группу молодежи, которая должна также следить за порядком", - отметил он.

Напомним, что до 2011 года в Чечне 23 февраля отмечался День памяти и скорби. В 2011 году власти решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами и перенесли День памяти и скорби народов республики на 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого 9 мая 2004 года. Какие-либо официальные памятные мероприятия, посвященные годовщине депортации, в Чечне 23 февраля с 2011 года не проводились. Лишь 23 февраля 2019 года жители Чечни смогли провести религиозные обряды в годовщину депортации вайнахов и траурное собрание в Грозном.