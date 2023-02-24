Даудов потребовал вернуть вайнахам жилье в бывшем Ауховском районе

24 февраля 2023, 11:22

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Дома в бывшем Ауховском районе Дагестана, из которых были выселены чеченцы во время сталинской депортации, следует вернуть потомкам репрессированных, заявил в годовщину депортации спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в Ингушетии прошли траурные мероприятия, посвященные 79-й годовщине депортации вайнахов. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров ограничился записью в телеграм-канале. Отсутствие траурных мероприятий в Чечне говорит о стремлении Кадырова не обострять обстановку накануне годовщины военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Выступая на собрании в память о жертвах сталинских репрессий, спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал вернуть чеченцам и ингушам дома, отнятые у них во время ссылки в 1944 году, сообщило вечером 23 февраля государственное ИА "Чечня Сегодня".

Видео своего выступления Магомед Даудов разместил в своем телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте". "Мы не можем не отметить, что даже через 79 лет для некоторых наших братьев - чеченцев и ингушей - ссылка еще не закончена. Они до сих пор, в прямом смысле этого слова, находятся в ссылке. Я имею в виду наших братьев бывшего Ауховского района, а также Республики Ингушетия. Я обратился бы к тем, кто до сих пор живет в их отчих домах, которые называют себя мусульманами, а также немусульманами: побойтесь Всевышнего, побойтесь Бога! Неужели вы не боитесь гнева Всевышнего? В Судный день, когда вам скажут: «Вы пользовались плодами мусульман - своих братьев по вере, их землями, их садами», что вы ответите?" - сказал Даудов.

Чеченцы и ингуши требуют исполнения закона «О реабилитации репрессированных народов», который принят более 30 лет назад, в 1991 году, подчеркнул спикер парламента. "Они требуют исполнения закона, конституционных прав граждан Российской Федерации, как полноправные граждане нашей страны", - сказал Магомед Даудов.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, была не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

Выступление Даудова прокомментировал сегодня читатель "Кавказского узла" с ником shane. "У меня самого есть знакомые, чьи предки жили в бывшем Ауховском районе, и до сих пор не смогли добиться возвращения дома и земельного участка, принадлежавшего своему деду. Новые "хозяева" просто отказываются вернуть чужое, объясняя это тем, что им некуда переезжать. Подобных историй немало. Так что заявление Магомеда Даудова сильное и знаковое, особенно на фоне достаточно бесцветного призыва Кадырова "помнить о тех трагических событиях"", - написал он в комментарии к материалу о заявлении главы Чечни в годовщину депортации.

Напомним, 23 февраля традиционные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации, прошли у "Камня скорби" в Новолакском районе Дагестана. По просьбе руководства республики "и учитывая общественно-политическую ситуацию в России", было решено, что траурный митинг будет проведен "как чисто религиозное мероприятие", чтобы не политизировать его и не касаться вопроса реабилитации чеченцев Ауховского района и восстановления района, сообщили организаторы.

В самой Чечне в 2011 году траурные мероприятия, связанные с депортацией, были перенесены с 23 февраля на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров объяснял это тем, что траурные мероприятия приходились на общегосударственный праздник. Однако 23 февраля 2020 года в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

День памяти и скорби с 2011 года оказался фактически подменен трауром по Ахмату Кадырову, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

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