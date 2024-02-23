Исполнилось 80 лет со дня депортации вайнахов

23 февраля 2024, 10:24

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Сегодня исполнилось 80 лет со дня депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Глава республики и госСМИ Чечни обошли эту дату молчанием.

Как сообщал "Кавказский узел", в Чечне День памяти и скорби 23 февраля отмечался до 2011 года, пока власти не решили отмечать все российские государственные праздники наравне с другими регионами. В апреле 2011 года спецкомиссия объявила, что День памяти и скорби народов республики будет ежегодно отмечаться 10 мая - в день похорон первого президента Чечни Ахмата-хаджи Кадырова, убитого в теракте 9 мая 2004 года. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором приняли участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни приняли участие в немногочисленном митинге в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай, в нем не участвовал. Напомним также, что в 2022 году в 78-ю годовщину депортации памятных мероприятий в республике также не проводилось, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня по данным на 10.20 мск не публиковал записи, посвященные памяти жертв депортации, в своем Telegram-канале.

Государственные СМИ Чечни - ЧГТРК "Грозный", "Чечня Сегодня" - по данным на 10.20 мск не размещали собственных материалов о депортации.

Отметим, что в селе Чечен-Аул, которое входит в состав городского округа Аргун, 23 февраля "во всех дворах будут открыты ворота на весь день" в знак памяти и скорби о жертвах депортации. Традиция открывать ворота стала для жителей Чечни способом помянуть жертв депортации.

Напомним также, что к 80-й годовщине сталинской депортации вайнахов общественная организация "Аух" анонсировала мусульманские обряды поминания в Новолакском районе Дагестана. Местная прокуратура предостерегла организаторов от несанкционированные акций, в том числе митингов и пикетов.

Массовые мероприятия памяти жертв сталинской депортации намечены в Ингушетии.

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, следует из справочного материала "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Причинами репрессий были названы массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Территория Чечено-Ингушской АССР практически не была под оккупацией, и обвинить ее народы в прямом предательстве было непросто. Помимо этого, депортация состоялась, когда вермахт уже был отброшен на сотни километров от Кавказа, и, следовательно, явилась не военной необходимостью, а откровенно карательным актом, говорится в справочном материале "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В депортации вайнахов участвовали около 120 тысяч сотрудников госбезопасности. Выселение людей сопровождалось расстрелами мирных жителей, в том числе пожилых женщин и калек, но наказания никто не понес, а 714 участников депортации были награждены боевыми орденами.

Власти Чечни призывали жителей республики отказаться от употребления термина "депортация", заменив его словами "выселение" или "репрессии". При этом опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики отметили, что властям Чечни не удастся вычеркнуть дату начала депортации из памяти народа.

Перенесенный на 10 мая День памяти и скорби оказался фактически подменен трауром по бывшему президенту республики Ахмату Кадырову, который в 2004 году в этот день погиб в результате теракта, указали ранее местные жители. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, выступивший в 2014 году публично против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, отмечается в материале "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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