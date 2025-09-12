×

04:42, 12 сентября 2025

Жительница Моздока вышла на пикет в Москве из-за преследования ее семьи силовиками

Пикет Юлии Мельниченко в Москве. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья Ростислава Мельниченко, безуспешно добивавшаяся возбуждения дела о его избиении силовиком в Моздоке, столкнулась с угрозами и давлениями со стороны правоохранителей, заявила его сестра Юлия. Она вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции.

Как писал "Кавказский узел", житель Моздока Ростислав Мельниченко заявил, что в марте 2019 года он был избит силовиком и госпитализирован с травмами. По словам Мельниченко, участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Сестра Ростислава Юлия Мельниченко пожаловалась Путину на отказы расследовать избиение ее брата. В марте 2021 года сообщила о поступающих семье угрозах от должностных лиц, а также людей с криминальной биографией. После этого Генпрокуратура России признала незаконным отказ следствия возбуждать уголовное дело об избиении Ростислава, однако в мае 2021 года последовал очередной отказ в возбуждении уголовного дела. Позже Юлия сообщила, что в Следкоме отказались принимать ее обращение. 

Следствие неоднократно отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителем, ссылаясь на то, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам. В сентябре 2019 года Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом. Адвокат Андрей Сабинин тогда сообщил, что они уже "получили пять отказных постановлений Следственного комитета".

О пикете, проведенном в Москве 11 сентября, “Кавказскому узлу” сообщила сама Юлия Мельниченко. Жительница Моздока вышла к зданию ведомства с плакатом: “Прокуратура обязана защищать права граждан, а не нарушать. Прекратите репрессии!”. 

Пикет Юлии Мельниченко в Москве. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Мельниченко.“Акция моя продлилась всего 25 минут. Вышел сотрудник прокуратуры, сфотографировал плакат и поскольку сотрудникам прокуратуры не понравилось содержание плаката, то сразу вызвали полицию, которая задержала меня. Доставили в отдел по Тверскому району, через три часа и 20 минут отпустили без составления протокола”, - рассказала Юлия Мельниченко. 

Как пояснила Юлия, она вышла с плакатом к зданию Генпрокуратуры, поскольку ведомство игнорирует ее обращения. Весной Мельниченко записала очередное обращение к Путину, заявляя о необоснованном преследовании ее семьи силовиками. “Это обращение из АП было перенаправлено в Генпрокуратуру, однако до настоящего времени на данное обращение нет ответа, как нет ответа и на другие обращения в Генпрокуратуру”, - сказала она. 

По словам Мельниченко, силовики еще активнее продолжили давление, запугивание и фальсификации административных дел против них с братом, узнав, что они украинцы по национальности. Она напомнила, что среди материалов проверки об избиении ее брата в 2019 году благодаря правоохранителям появилось заключение судмедэкспертизы, согласно которому Ростислав “якобы симулировал” переломы челюсти. 

“По мнению экспертов, брат оказался настолько матерым симулянтом, что обманул не только врачей больницы, но и два рентген-аппарата и диск КТ путем неправильного ракурса, при котором на снимках как утверждают эксперты появилась проекция переломов, которых якобы не было (...) Единственный государственный эксперт-рентгенолог, который входил в состав комиссии экспертов и имел право на диагностику переломов выдал заключение, что переломы были, однако его исследование необоснованно отвергли”, - добавила она.

Автор: "Кавказский узел"

