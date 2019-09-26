Юлия Мельниченко на одиночном пикете. Скриншот с личной страницы https://t.me/ASAndreySabinin

26 сентября 2019, 19:33

Пикетчики во Владикавказе потребовали наказать силовика за избиение

Житель Северной Осетии Ростислав Мельниченко, пожаловавшийся на избиение силовиком, получил уже пять отказов в возбуждении уголовного дела. Сегодня Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом.

Как сообщал "Кавказский узел", сестра жителя Моздока Ростислава Мельниченко Юлия заявила в Следком, что 11 марта тот был избит силовиком и был госпитализирован с травмами. Мельниченко рассказал, что участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Следствие три раза отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителя, ссылаясь на то, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам.

Ростислав и Юлия Мельниченко вышли на одиночные пикеты к Дому правительства во Владикавказе, написал сегодня адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе". Публикация сопровождается фотографиями, на которых Ростислав Мельниченко и его сестра стоят с плакатом "Перед законом все национальности равны".

"С марта они уже получили пять отказных постановлений следственного комитета. Ростиславу сломал челюсть сотрудник полиции, случайно оказавшись «не при исполнении»", - написал адвокат. Он сообщил, что Мельниченко решили обратиться в Европейский суд по правам человека. 

Отметим, что Юлия Мельниченко 15 июля также проводила пикет, на котором потребовала расследовать избиениее ее брата.

По состоянию на 19.33 мск 26 сентября на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии нет информации об отказе возбуждать дело по заявлению Мельниченко, а на сайте правительства республики отсутствую комментарии относительно сегодняшней протестной акции.

Примечание:

"Эксперт усомнился в тяжести травм силовика после стычки с Иритовым", "Пострадавший при беспорядках в Кенделене отправлен под домашний арест", "Родные Букулова назвали несправедливым приговор суда".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 сентября 2019, 20:39

26 сентября 2019, 18:56

26 сентября 2019, 18:32

  • 1 Открытие памятника "Защитникам России" встретило критику в Чечне

    Устанавливать в Ханкале памятник участникам чеченских войн некорректно по отношению к жителям республики, потерявшим своих близких, считают опрошенные "Кавказским узлом" респонденты в Чечне. Кремль стремится героизировать военных, убивавших мирных жителей, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

26 сентября 2019, 17:57

  • Застройщики на Кубани обвиняются в хищении 290 миллионов

    Четверо руководителей и учредителей строительных компаний предстанут перед судом по обвинению в том, что собрали деньги с дольщиков для строительства домов в Краснодаре и Армавире без разрешительных документов. Один из застройщиков заключен под стражу, на имущество обвиняемых наложен арест.

26 сентября 2019, 17:11

  • ЕСПЧ обязал Азербайджан выплатить компенсации 11 активистам

    Власти Азербайджана по решению Европейского суда должны выплатить 128,5 тысячи евро активистам, осужденным за участие в митинге 2 апреля 2011 года. Адвокаты назвали размеры компенсаций необоснованными и пожаловались на невыплаты расходов за юридические услуги.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи