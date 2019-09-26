Пикетчики во Владикавказе потребовали наказать силовика за избиение

26 сентября 2019, 19:33

Житель Северной Осетии Ростислав Мельниченко, пожаловавшийся на избиение силовиком, получил уже пять отказов в возбуждении уголовного дела. Сегодня Мельниченко и его сестра вышли к Дому правительства с плакатом о равенстве всех национальностей перед законом.

Как сообщал "Кавказский узел", сестра жителя Моздока Ростислава Мельниченко Юлия заявила в Следком, что 11 марта тот был избит силовиком и был госпитализирован с травмами. Мельниченко рассказал, что участковый, который стал свидетелем инцидента, "никак его не пресек". Следствие три раза отказывало в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий правоохранителя, ссылаясь на то, что Мельниченко сам напал на силовика, а тот оборонялся. После встречи Юлии Мельниченко с руководителем управления Следкома расследованием занялся отдел по особо важным делам.

Ростислав и Юлия Мельниченко вышли на одиночные пикеты к Дому правительства во Владикавказе, написал сегодня адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале "Сабинин на Кавказе". Публикация сопровождается фотографиями, на которых Ростислав Мельниченко и его сестра стоят с плакатом "Перед законом все национальности равны".

"С марта они уже получили пять отказных постановлений следственного комитета. Ростиславу сломал челюсть сотрудник полиции, случайно оказавшись «не при исполнении»", - написал адвокат. Он сообщил, что Мельниченко решили обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что Юлия Мельниченко 15 июля также проводила пикет, на котором потребовала расследовать избиениее ее брата.

По состоянию на 19.33 мск 26 сентября на сайте управления Следственного комитета по Северной Осетии нет информации об отказе возбуждать дело по заявлению Мельниченко, а на сайте правительства республики отсутствую комментарии относительно сегодняшней протестной акции.