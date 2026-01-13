Юлия Мельниченко обжаловала штраф

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко, оштрафованная за пикет у здания прокуратуры Северной Осетии, обжаловала штраф.

Как писал "Кавказский узел", административное дело жительницы Моздока Юлии Мельниченко, задержанной 30 октября за пикет у здания прокуратуры Северной Осетии, повторно поступило в суд. В первый раз суд вернул протокол в полицию, указав, что он оформлен "неправомочными лицами". 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на пять тысяч рублей.

30 октября заседание по рассмотрению административного протокола в отношении задержанной на одиночном пикете у прокуратуры Северной Осетии Юлии Мельниченко не состоялось, она отпущена домой. Ранее силовики доставили ее в отдел полиции, где на нее был составлен административный протокол о нарушении указа главы Северной Осетии о порядке проведения публичных массовых мероприятий, при этом указ не касается одиночных пикетов.

12 января Юлия Мельниченко получила текст постановления Ленинского районного суда, который оштрафовал ее на пять тысяч рублей. Об этом Мельниченко рассказала корреспонденту "Кавказского узла".

Из постановления следует, что суд фактически повторил доводы полицейских, составивших протокол об административном правонарушении, они обвинили Мельниченко в нарушении указа главы Северной Осетии от 22 июля 2025 года №311 «О дополнительных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756»», полностью проигнорировав ее слова о том, что указ касался массовых мероприятий, а проводимый ею одиночный пикет таковым не являлся. При этом в постановлении указано, что полицейский на заседание не явился, но переносить его судья не стал.

«Там еще написано, что я нарушила правила поведения при режиме повышенной готовности, при том, что такой режим не объявлен ни указом главы Осетии, ни другими нормативно-правовыми актами. Подала на это решение жалобу», - сообщила Мельниченко.

Напомним, что 11 сентября жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии". После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.