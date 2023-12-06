Ужесточен приговор ингушскому силовику за избиение задержанного

06 декабря 2023, 12:21

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Апелляционная инстанция приговорила к двум годам колонии-поселения бывшего силовика Амирана Мержоева, который ранее получил условный срок по делу об избиении задержанного в Магасе.

Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему сотруднику силовой структуры Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условного лишения свободы, апелляционная инстанция приговорила его к двум годам колонии-поселения, сообщил 5 декабря в своем телеграм-канале правозащитный проект "Травмпункт", адвокаты которого участвуют в процессе.

По данным правозащитников, уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ 1 было возбуждено после того, как в январе 2022 года силовики в Магасе задержали местного жителя Тимура Дербичева по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

В отделе силовой структуры Мержоев подошел к задержанному и потребовал встать на колени, а после отказа избил Дербичева, говорится в публикации.

Заседание по жалобе на приговор Амирану Мержоеву, поступившей 8 ноября, состоялось 5 декабря, указано в карточке дела на сайте Верховного суда Ингушетии. Подробности дела в публикации не приведены.

Приговор Мержоеву был вынесен 22 августа, говорится в карточке дела на сайте Магасского райсуда. Приговор был обжалован прокурором, жалоба была принята к рассмотрению в вышестоящей инстанции, указано в карточке, обновленной 8 ноября. Текст приговора с подробностями обвинения и позиций сторон, по состоянию на 12.20 мск 6 декабря, в карточке не опубликован.

"Кавказский узел" писал также, что 20 октября следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых в превышении полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Задержанные арестованы.

По версии следствия, 5 октября четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы. При этом в целом по стране по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток с момента ее внесения в Уголовный кодекс не вынесено ни одного приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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