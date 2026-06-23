Боец из Волгоградской области убит в военной операции

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Владимир Мешков убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1804 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1803 бойцов из Волгоградской области. Тогда администрация Урюпинска сообщала, что в зоне СВО убит Кирилл Мухтаров.

30-летний Владимир Мешков убит в Специальной военной операции. Он получил высшее образование в Воронежском государственном лесотехническом университете, работал в АО «Хоупак». Был мобилизован в 2022 году, умер от тяжелого ранения в госпитале Ростова-на-Дону. У него остались родители, жена, дети, сестра, сообщила администрация Урюпинска в своем Telegram-канале 19 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 1804 бойца из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250 Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.