×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:53, 23 июня 2026

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Мешков убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1804 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 июня власти и силовики признали  убитыми в военной операции на Украине не менее 1803 бойцов из Волгоградской области.  Тогда администрация Урюпинска сообщала, что в зоне СВО убит Кирилл Мухтаров.

30-летний Владимир Мешков убит в Специальной военной операции.  Он получил высшее образование в Воронежском государственном лесотехническом университете, работал в АО «Хоупак». Был мобилизован в  2022 году, умер  от тяжелого ранения в госпитале Ростова-на-Дону. У него остались родители, жена, дети, сестра, сообщила администрация Урюпинска в своем Telegram-канале 19 июня.

Таким образом, официально признаны убитыми как минимум 1804 бойца из Волгоградской области.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
08:54 14.06.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9250
Не менее 4586 бойцов из СКФО и 4664 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Елена Михайлова. Кадр из видео https://vk.com/wall-62316332_12803
08:44, 20 июня 2026
Сирота из Волгоградской области девять лет добивается положенного ей по закону жилья
03:50, 20 июня 2026
Суд изъял имущество бывшего волгоградского депутата Короткова
АЗС. Скриншот видео https://t.me/chernovik/96398
01:50, 20 июня 2026
Жители трех регионов ЮФО рассказали об ажиотаже на заправках и подорожании топлива
Автозаправка в Волгоградской области. Фото: novostivolgograda.ru
10:23, 19 июня 2026
Водители Волгоградской области рассказали о подорожании бензина
АЗС в Дагестане. Стоп-кадр из видео https://t.me/chernovik/96398
04:17, 17 июня 2026
Проблемы с доступностью топлива зафиксированы в ряде регионов юга России
Персоналии
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
15:50, 22 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:58, 22 июня 2026
Мурдиев Роман
Афган Садыгов. Фото: Севиндж Садыгова
10:00, 21 июня 2026
Афган Садыгов
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Mindia Gabadze / Publika
22 июня 2026, 23:23
Демонстранты в Тбилиси потребовали освободить узников совести

Фотография, на основании которой пользователи утверждают, что азербайджанские силы с применением строительной техники разрушают памятник "Мы - наши горы". Фото: https://civilnet.am/hy/news/1012657
22 июня 2026, 17:51
Информацию о сносе символа Карабаха назвали фейком

На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июня 2026, 14:20
КС Армении отстранил двух судей от рассмотрения иска об итогах выборов

Маршрутка в Махачкале. Фото: https://www.riadagestan.ru/
22 июня 2026, 11:53
Повышение тарифа на проезд в маршрутках расстроило жителей Дагестана

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше