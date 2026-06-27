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23:01, 27 июня 2026

Жители Прохладного пожаловались на многомесячный невывоз мусора

Въезд в Прохладный. Фото http://dbs-saintp.livejournal.com/1575.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последний раз мусор на пересечении Коммунистической улицы и Красного переулка в Прохладном вывозили в начале марта. С той поры мусорные кучи только растут, рядом с ними гуляют дети, пожаловались жители.

Как писал "Кавказский узел", с 15 мая этого года в Кабардино-Балкарии действует новый региональный оператор по вывозу мусора "Экотехпром". Он заменил ранее действовавшую компанию "Экологистика", деятельность которой подвергалась критике местными жителями. Однако жители региона, ранее сообщавшие о проблемах с вывозом мусора, отметили, что принципиального улучшения ситуации после начала работы регионального оператора "Экотехпром" пока не произошло. Так, жители города Прохладный  заявили, что коммунальные службы фактически не справляются с обязанностями, а обращения в инстанции не дают результата.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора в разных городах и селах республики. В августе 2025 года более 7400 человек подписали петицию с требованием прекратить сотрудничество с ООО "Экологистика" в качестве регионального оператора по вывозу отходов, выбрать на конкурсной основе "нового надежного оператора, способного обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора", а также создать независимый орган контроля за качеством работы мусорного оператора.

Жители города Прохладный вновь пожаловались на проблемы с утилизацией отходов. По их словам, в последний раз мусор на пересечении Коммунистической улицы и Красного переулка вывозили перед Восьмым марта, сообщила в  своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

Чтобы сократить количество отходов, люди самостоятельно сжигают то, что возможно, на своих участках, но мусор тем не менее продолжает скапливаться. "Жители улицы как могли сокращали количество мусора, держали у себя во дворах. Траву, ветки - всё сжигали в бочках. Старались много не накидывать. Но всё равно куча растёт, растёт и растёт", - рассказала автор обращения.

Дети из близлежащих домов вынуждены играть на площадке по соседству с этой свалкой, а "стаи собак с кладбища" прибегают туда, чтобы поесть, говорится в сообщении. 

Жители постоянно оставляют заявки на уборку мусора, но никакой реакции от ответственных лиц не видят.

При этом глава городского округа Прохладный Кирилл Кожухов в своём тг-канале систематически отчитывается об уборке различных частей города, отметила Собчак.

 Так, в сообщении от 24 июня Кожухов рапортовал об уборке свалок на территории города в районе спорткомплекса "Олимп". На приложенном к публикации видео спецтехника убирает огромную кучу пакетов.

Сегодняшнее сообщение глава города в своем Telegram-канале не комментировал.

Сообщение Собчак перепостил Telegram-канал prohlad_no, под ним оставлены два комментария.

"Раз в неделю по одной свалке на районе очищает. Так, глядишь, к 2077 году и очистит город от нечистот", - пишет Djonny Dark.

"Что значит "Снова жалуются?". И не переставали жаловаться. Разве что-то изменилось? На некоторых улицах лежит мусор, оставшийся от "Экологистики". И никто не собирается его вывозить", - возмутилась Ольга Ильченко.

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Автор: "Кавказский узел"

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