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03:57, 16 июня 2026

Жильцы аварийного общежития в Нальчике попросили Бастрыкина вмешаться в ситуацию с расселением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о проволочках с расселением жильцов аварийного общежития на улице Ингушской в Нальчике после обращения местной жительницы.

Как писал "Кавказский узел", 30 января глава Кабардино-Балкарии отчитался о выдаче сертификатов на новые квартиры в Нальчике 124 семьям переселенцев из аварийного жилья. Пользователи соцсети отреагировали на его отчет вопросами о сроках переселения других аварийных домов, в том числе нескольких зданий на Ингушской улице. В феврале жильцы общежитий на Мусукаева и Ингушской обратились к чиновникам с просьбой ускорить расселение, жалуясь на тяжелые бытовые условия.

До вручения новых квартир 125 семей (375 человек, в том числе более 60 детей) жили в аварийном общежитии на улице Кадырова, где разрушались потолок и стены. Власти обещали расселить их в 2024 году, но начали расселение другого дома, которого не было в программе. 

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с проволочками с расселением аварийного дома на улице Ингушской в Нальчике, об этом 15 июня сообщило Следственное управление Следкома России по Кабардино-Балкарии в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что от заявительницы поступило обращение "по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нерасселения жильцов многоквартирного дома коммунального типа на улице Ингушской" поступило в комментариях в аккаунте приемной Бастрыкина в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что здание 1974 года постройки находится в непригодном для проживания виде, там разрушаются перекрытия, изношены инженерные системы, затоплен подвал. Здание признано аварийным, но его расселение запланировано только на 2030 год.

Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Кабардино-Балкарии Андрея Фишмана доклад о том, какие были проведены следственные действия по уголовному делу, какие обстоятельства были установлены, какие меры предприняты по защите прав заявительницы и других жильцов дома.

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Автор: "Кавказский узел"

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