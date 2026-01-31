×

18:18, 31 января 2026

Реакция пользователей соцсети подчеркнула остроту проблемы аварийного жилья в Нальчике

Общежитие на улице Кадырова, 15а. Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=DufgbbLDxGo&t=23s

Глава Кабардино-Балкарии отчитался о выдаче сертификатов на новые квартиры в Нальчике 124 семьям переселенцев из аварийного жилья. Пользователи соцсети отреагировали на его отчет вопросами о сроках переселения других аварийных домов.

Как писал "Кавказский узел", представитель мэрии Нальчика пообещал расселить жильцов общежития по улице Кадырова до конца 2024 года, но дом, куда планируется переселение, еще не построен, рассказали в июне жильцы. Они усомнились, что сроки будут соблюдены, и пожаловались на состояние дома, в котором вынуждены ждать новых квартир. Представители властей вопреки собственным обещаниям затягивают расселение людей из аварийного общежития в Нальчике, пожаловались жильцы. 

В аварийном здании общежития, в котором рушатся потолки и стены, проживает 125 семей (375 человек, в том числе более 60 детей). Ранее жильцы пожаловались, что власти обещали в этом году расселить их, но начали расселение другого дома, которого не было в программе. Мэрия возразила, что у дома по улице Идарова, который начали расселять, повреждена целостность стен.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-каналеотчитался о вручении ключей от квартир жителям аварийного дома.

"Сегодня в здании администрации Нальчика вручили 124 сертификата на новые квартиры семьям, которые до настоящего времени проживали в аварийном многоквартирном доме коммунального типа по улице Кадырова. Благоустроенные квартиры находятся в многоквартирном доме нового жилищного комплекса «Ленинград» по улице Кабардинской в активно развивающемся микрорайоне «Искож».

Как следует из видео, приложенного к публикации, квартиры получили жильцы общежития по улице Кадырова 15а

Всего за последние два года нам удалось переселить из 9 аварийных домов 377 семей", - отчитался глава республики.

Сообщение об этом перепостил Instagram*-паблик "Патриот КБР".

"Сколько лет бедные люди были в ожидании такого счастливого дня!"  - написала valusha_07.

"Им по 60 лет. Дождались, наконец, а многие сдались", - отметила aida.h07.

"Интересно, когда до нас очередь дойдёт? Больше 35 лет стоим в очереди и дом не в лучшем состоянии, а воз и ныне там", - прокомментировала azhgerieva07.

Ряд пользователей назвали конкретные адреса, где ждут переселения.

"Ингушская 20, когда дадут?" - поинтересовалась пользователь memento_mori_1958.

"Ингушская, 20 когда?" - поддержала 1luuu.nna.

"Ингушская 8,  когда дадут" - поинтересовалась zagirat215.

"ингушская 2, когда дадут квартиру?" - спросила _pushistenkaya.

"На Мусукаево ничем не лучше общаги. Сколько лет нас кормят завтраками. Оголенные провода, протекающая крыша", - задала вопрос zarish_ka200116.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше