Жильцы аварийного общежития в Нальчике потребовали ускорить расселение

19 августа 2024, 14:48

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Представители властей вопреки собственным обещаниям затягивают расселение людей из аварийного общежития в Нальчике, пожаловались жильцы. При планировании расселения власти допустили нарушения, указала юрист.

Как писал "Кавказский узел", представитель мэрии Нальчика пообещал расселить жильцов общежития по улице Кадырова до конца года, но дом, куда планируется переселение, еще не построен, рассказали в июне жильцы. Они усомнились, что сроки будут соблюдены, и пожаловались на состояние дома, в котором вынуждены ждать новых квартир.

В аварийном здании общежития, в котором рушатся потолки и стены, проживает 125 семей (375 человек, в том числе более 60 детей). Ранее жильцы пожаловались, что власти обещали в этом году расселить их, но начали расселение другого дома, которого не было в программе. Мэрия возразила, что у дома по улице Идарова, который начали расселять, повреждена целостность стен.

Жильцы общежития на улице Кадырова 15а обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с жалобой. Он выслушал их и обещал, что будет сделано все для их скорейшего расселения, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница дома Марина Мамедова.

«Он дал указание главе администрации города Таймуразу Ахохову решить нашу проблему. После этого мэр встретился с нами и тоже обещал помочь, просил никуда не жаловаться, не снимать никакие видео. Он обещал предоставить нам 10 квартир в новом доме на улице Мовсисяна. Нам было предложено самим решить, кого первыми необходимо переселить. Мы посоветовались и решили, что первыми следует переселить семьи, где есть инвалиды. Но время идет, и никого не переселяют. Обещания не выполняются. Ахохов нам сказал, что в дальнейшем с нами будет общаться его помощник. А помощник на наши звонки даже не отвечает», - рассказала она.

Сегодня жильцы общежития вновь встретились с Таймуразом Ахоховым. Он сообщил, что ищет для них квартиры - пока не нашел, но власти готовы оплачивать им аренду жилья, если они съедут на съемные квартиры, до тех пор, пока их не обеспечат благоустроенным жильем.

Ответ мы получили из администрации Нальчика, и он содержит совсем другую информацию, чем то, о чем говорил Коков

Жамиля Пшихачева сообщила, что ранее Казбек Коков обнадежил их, пообещав защитить их интересы. «Казбек Валерьевич нам сказал, что он – наш адвокат, наш юрист, защитник наших интересов. И что он решит нашу проблему. Когда мы второй раз пошли к нему, нам сказали, что его нет. Нас принял его помощник. Он спросил нас, с каким вопросом мы пришли. Мы объяснили наш вопрос и попросили ответить нам письменно. Ответ мы получили из администрации Нальчика, и он содержит совсем другую информацию, чем то, о чем говорил Коков. В ответе мэрии говорится, что строится дом на Кабардинской, куда нас намерены переселить до конца года, и чтобы мы ждали, когда он будет построен. Глава республики же сказал, что нам приобретут готовые квартиры, и что деньги на это выделены", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным жильцов, дом на улице Кабардинской "далек от завершения". "А в нашем доме оставаться еще на одну зиму невозможно будет, потому как везде текут трубы, дом трещит по швам, кругом трещины и плесень, и мы не знаем, что случится, когда включат отопление", - рассказала Жамиля Пшихачева, отметив, что проживает в общежитии 39 лет, у нее четверо детей и 16 внуков.

Получив ответ из мэрии, жильцы снова собрались на прием к главе республики, сказала Пшихачева. "Но утром к нам во двор приехали мэр города и вице-премьер правительства КБР в сопровождении полиции, и нам вручили предостережение о недопустимости проведения митинга. Почему они с полицией пришли, я не могу понять. Мы ничего плохого не сделали, митинговать не собирались", - рассказала женщина, добавив, что они снова записались на прием к Кокову.

Дочь Мадины Уянаевой - инвалид по зрению. Она попала в число тех десяти жильцов, которых должны были переселить в готовый дом на улице Мовсисяна. Но, по словам Мадины Уянаевой, «все спустили на тормозах».

Почему теперь нас никто не слышит? Потому что мы для них никто? Мы фабричные девчонки, которые остались тут жить

«Нам без разницы, где нам дадут квартиры, лишь бы у нас был свой унитаз. Мы знаете как купаемся? Становимся в таз, подключаем к крану шланг и поливаем себя. Если так взять, моей дочери положена квартира, раз она инвалид по зрению. Всю жизнь инвалидам предоставляли квартиры. Почему теперь нас никто не слышит? Потому что мы для них никто? Мы фабричные девчонки, которые остались тут жить. Мы доживаем. Ну почему они нас не слышат?» - эмоционально сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Алена Шокуева проживает с сыном-инвалидом, у которого нет одной ноги и одной руки. Семья живет на пятом этаже, и сыну тяжело спускаться по лестнице. Об улучшении жилищных условий Алена Шокуева, по ее словам, просит с 2007 года. «Когда мы были в администрации Нальчика, один из чиновников мне на это сказал: «Ну как-то же он до сих пор спускался, и дальше пусть также спускается». Нет, мол, оснований для первоочередного расселения. Льготы инвалидов отменили», - пожаловалась женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Рита Тхагалегова, проживающая в комнате на первом этаже с сыном и его семьей, вынуждена была арендовать квартиру для них, так как из-за сырости двое ее внуков постоянно болели. Сама поехала в Москву, и устроилась работать посудомойкой, чтобы помогать молодой семье в оплате аренды жилья. «Мне 62 года, очень тяжело в таком возрасте с утра до вечера стоять на ногах», - сказала она.

Женщины рассказали, что в течение 50 лет в общежитии ни разу не проводился капитальный ремонт. В подвалах протечки и сырость, стены и штукатурка обваливаются, коммуникации полностью исчерпали свой резерв. Например, последние три дня в подвале льется кипяток и затапливает его.

По словам Казбека Кокова, до конца 2025 года власти республики планируют расселить из аварийного жилья 2617 человек или 953 квартиры. Коков также отчитался, что с 2019 по 2023 годы по программе расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии переселено 1243 человека.

Из федерального Фонда развития территорий поступает 75% финансирования программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Нальчик в 2022-2025 годах", и лишь четверть поступает из бюджета республики, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Елена Вологирова.

Деньги направляются в муниципалитеты адресно, отметила она. «Нарушение прав жильцов заключается в том, что, согласно программе расселения, на этот дом было предусмотрено 262 млн рублей. Эта цифра приводится в приложении к программе. В республиканском правительстве снизили лимит до 168 млн рублей. Это было сделано незаконно, поскольку ни программа, ни законодательство не предусматривают внесение изменений подобного рода», - указала юрист.

Второе нарушение, по утверждению Вологировой, заключается в том, что переселяются дома, которые не были признаны аварийными. В частности, дом по улице Идарова 1, тогда как в доме на Кадырова 15а существует реальная угроза обрушения.

Третье нарушение, считает юрист, заключается в том, что деньги выделялись на покупку готового жилья в уже построенных домах, а администрация города направила их на покупку квартир, которые будут построены в будущем. Между тем антимонопольное законодательство запрещает приобретение подобных объектов недвижимости.

«Программа не предусматривает такого рода расселение. Однако правительством КБР были внесены в нее изменения, которые позволяют администрации Нальчика приобретать квартиры в строящихся домах. В результате деньги были перечислены даже не в строящийся дом, а в дом, у которого не был вырыт даже котлован, а выделен лишь земельный участок. Антимонопольное законодательство запрещает покупку такого жилья. В результате люди остались жить в аварийном доме, который дышит на ладан», - сказала Елена Вологирова.

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