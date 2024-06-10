Обещание Кокова расселить жильцов аварийных домов вызвало скепсис в соцсети

10 июня 2024, 11:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что до конца 2025 года в республике из аварийных домов будут переселены 2617 человек. Местные жители, комментируя в соцсети его слова, пожаловались, что уже длительное время ожидают переселения из аварийного жилья. Чиновники либо оставляют обращения без реакции, либо ссылаются на отсутствие финансирования, отметили они.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются, что власти затягивают сроки переселения людей из аварийного жилья. В частности, на отсрочку расселения 30 мая пожаловались жильцы аварийного общежития в Нальчике. Власти обещали в этом году расселить общежитие на улице Кадырова, в котором рушатся потолки и стены, но начали расселение другого дома, которого не было в программе, отметили они.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, до конца 2025 года власти республики планируют расселить из аварийного жилья 2617 человек или 953 квартиры. Коков также отчитался, что с 2019 по 2023 годы по программе расселения из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии переселено 1243 человека, передал 8 июня ТАСС.

Пост о том, что Казбек Коков пообещал до конца 2025 года расселить из аварийного жилья 2617 человек, был опубликован 9 июня в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 403 тысяч пользователей. На 11.45 мск эта запись набрала 144 отметки "нравится" и 15 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на длительное ожидание расселения из аварийного жилья.

"И когда это случится? Мне уже скоро 70", – спросила ritateunova1957.

"Очередники, которые стоят в очереди с 1988 года, когда получат квартиры?" – задался вопросом пользователь mashezsveta.

"Ингушская, №20, когда будут расселять?" – поинтересовался пользователь zare.makum.

Другая часть комментаторов отреагировала с иронией. "Очередные сказки", – подчеркнула darina_k_____.

"Хороша сказка", – отметил пользователь gorday__07.

"Наверное, начнут на окраину из центра, там дорогая земля", – предположил пользователь madi_7725.

Еще одна часть комментаторов пожаловалась на отсутствие реакции властей на обращения с просьбой о переселении из аварийного жилья. "В администрации говорят - денег нет, а здесь про какие-то 678 миллионов идет речь", – написал пользователь ma.dou739.

"В Нарткале по улице Кабардинская, 149 общежитие стоит. Сколько лет ег сносят и не могут снести. Там люди живут – горячей воды нет, газа нет. И никогда не было. В подвале вечно вода стоит. Сколько жильцы обращались, просили – нет реакции", – пожаловалась karinakertbieva.

Напомним, жильцы нальчикских общежитий неоднократно проводили акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей к их жилищной проблеме.

28 августа 2023 года 15 жителей четырех общежитий провели акцию около Дома правительства в Нальчике и потребовали расселения, сообщил 28 августа 2023 года автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" в своей заметке "Невыносимая тягость бытия. Как скоро жители нальчикских общежитий увидят свет в конце тоннеля?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.