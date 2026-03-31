×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:27, 31 марта 2026

Ирине Гербековой вернули часть конфискованного имущества

Ирина Гербекова. Фото: пресс-служба, источник: Министерство труда и социальной защиты КЧР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Карачаево-Черкесии постановил возвратить бывшей замглавы правительства республики Ирине Гербековой и ее родственникам имущество на сумму около 34 млн рублей, обращенное ранее в доход государства.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября 2025 года суд в Карачаево-Черкесии наложил арест на имущество Ирины Гербековой, обвиненной в создании организованного преступного сообщества. Стоимость арестованного имущества составляла около 98 млн рублей. 

В середине марта 2026 года горсуд Черкесска продлил срок содержания под стражей бывшей зампреда правительства Карачаево-Черкесии Ирине Гербековой до 28 мая. Дело Гербековой, а также еще четверых обвиняемых по делу об организации преступного сообщества и хищении свыше 30 млн рублей было передано в городской суд Черкесска в мае 2025 года. По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего задержаны семь человек, в ходе обысков у них изъяты крупные суммы денег.

По решению суда первой инстанции у Гербековой и ее родственников были конфискованы: квартиры в Москве и Черкесске, еще одно жилое помещение в Москве, 12 нежилых помещений в Черкесске с прилегающим земельным участком, земельный участок в селе Архыз, а также два транспортных средства. С ответчиков была взыскана денежная сумма в размере 1 891 600 рублей, эквивалентная стоимости проданного автомобиля, сообщила сегодня пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram-канале.

"Суд апелляционной инстанции установил, что часть имущества приобретена на подтвержденные доходы, в связи с чем отказал в удовлетворении иска прокурора в отношении пяти объектов (квартиры в Черкесске и Москве, три автомобиля) общей рыночной стоимостью 33 млн 951 тысяча рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Конфискованными остаются 15 объектов недвижимости, принадлежавших бывшей чиновнице и ее родным - это 12 нежилых помещений с земельным участком в Черкесске, квартира в Москве и участок в Архызе. Общая рыночная стоимость конфискованной недвижимости составила почти 48,5 млн рублей, отметили в суде.

Гербекова дважды назначалась на должность главврача республиканской клинической больницы - в 2010-2011 и 2015-2020 годах. Между этими назначениями она возглавляла Минздрав региона. В октябре 2021 года Гербекову назначили вице-премьером правительства Карачаево-Черкесии, а в июле 2023 года освободили от должности в связи с утратой доверия.

"Кавказский узел" также писал, что в антикоррупционном иске к бывшему главе Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа  Магомеду Каитову Генпрокуратура потребовала конфисковать 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
