18:29, 27 октября 2025

Арестовано имущество бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии

Ирина Гербекова. Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Карачаево-Черкесии наложил арест на имущество бывшей вице-премьера республики Ирины Гербековой, обвиненной в создании организованного преступного сообщества. Стоимость арестованного имущества составляет около 98 млн рублей. 

Как писал "Кавказский узел", в конце мая уголовное дело бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой было передано в суд. Бывшая чиновница обвинена в многомиллионных хищениях. 

По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего было задержано семь человек, в ходе обысков у них были изъяты крупные суммы денег.

"В рамках реализации обеспечительных мер суд наложил арест на имущество обвиняемой в создании преступного сообщества бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесской Республики стоимостью около 98 миллиона рублей", - сообщил со ссылкой на прокуратуру региона ТАСС.

Гербекова обвиняется по части 3 статьи 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 159 (мошенничество), части 4 статьи 160 (растрата), части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) УК РФ. Ранее сообщалось, что подсудимая вину в инкриминируемых преступлениях признала только по статье о растрате.

Ирина Гербекова была главврачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы в 2010-2011 и 2015-2020 годах, а между этими назначениями возглавляла Минздрав Карачаево-Черкесии. Следствие считает, что она организовала и возглавила преступную группу для хищения бюджетных средств. 

Как утверждают следователи, участники преступного сообщества в 2015-2022 годах похитили более 30 млн рублей бюджетных средств при ремонте медучреждения республики, закупке различных товаров для нужд больницы, оказании услуг, выдаче заработной платы работникам и приобретении топлива для служебного транспорта. Также были растрачены средства, полученные от доходной платной деятельности больницы. Деньги за якобы выполненные работы и оказанные услуги переводились на счета третьих лиц на основании поддельных платежных документов. 

Автор: "Кавказский узел"

