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04:53, 30 мая 2025

Дело Ирины Гербековой дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой передано в суд, бывшая чиновница обвинена в многомиллионных хищениях. 

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году вице-премьер Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова была заподозрена в хищении госсредств. Первоначально ее отправили под домашний арест, но затем суд постановил перевести ее в СИЗО. 

По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего задержано семь человек, в ходе обысков у них изъяты крупные суммы денег, сообщили в республиканском ведомстве.

Дело Гербековой и еще четверых обвиняемых по делу о преступном сообществе передано в городской суд Черкесска. Согласно версии следствия, участники преступного сообщества совместно похитили за семь лет, - с 2015 по 2022 год, - более 30 млн рублей. 

Гербекова была главврачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы в 2010-2011 и 2015-2020 годах, а между этими назначениями возглавляла Минздрав Карачаево-Черкесии. Следствие считает, что она организовала и возглавила преступную группу для хищения бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Здание Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Фото: North Caucasian State Academy / Facebook Дошло до суда дело о многомиллионных хищениях в больнице Черкесска

Участниками сговора стали работники больницы, в том числе один из заместителей главврача, главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии, заведующий аптекой и начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг. В группу вошли и другие люди, в том числе два индивидуальных предпринимателя. 

Деньги из бюджета больницы и доходы от ее платных услуг были похищены обвиняемыми на основании сфальсифицированных платежных документов. Гербековой, помимо статьи о создании преступного сообщества, вменяется мошенничество в особо крупном размере, растрата и неправомерный оборот платежных средств.

Всего многомиллионных хищениях в Карачаево-Черкесской республиканской больнице обвиняются восемь человек. Дела троих - заместителя главного врача больницы по хозяйственным вопросам, его жены-предпринимательницы и главного бухгалтера клиники, - были переданы на рассмотрение суда ранее, указывает “Интерфакс-Юг”.

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Автор: "Кавказский узел"

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