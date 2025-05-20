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20:58, 20 мая 2025

Дошло до суда дело о многомиллионных хищениях в больнице Черкесска

Здание Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Фото: North Caucasian State Academy / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд переданы уголовные дела заместителя главврача и главного бухгалтера больницы в Черкесске, обвиненных хищении более 30 млн рублей. Обвинение считает их участниками преступного сообщества, связанного с бывшим вице-премьером республики Ириной Гербековой.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году вице-премьер Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова была заподозрена в хищении госсредств. Первоначально ее отправили под домашний арест, но затем суд постановил перевести ее в СИЗО. 

По данным МВД, вице-премьер возглавила преступное сообщество, которое похитило из бюджета более 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, в том числе на приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплаты медработникам. Всего задержано семь человек, в ходе обысков у них изъяты крупные суммы денег, сообщили в республиканском ведомстве.

Горсуд Черкесска рассмотрит уголовные дела против заместителя главного врача по хозяйственным вопросам и главного бухгалтера одной из местных больниц. Дела обвиняемых рассматриваются по отдельности. 

Согласно версии обвинения, бухгалтер и заместитель главврача были участниками преступного сообщества, созданного главным врачом больницы для хищения бюджетных средств. Группа, в которой участвовали и другие сотрудники учреждения, действовала в 2015-2022 годах. 

Как установило следствие, обвиняемые фальсифицировали платежные документы, чтобы переводить на банковские счета третьих лиц средства, предназначенные для ремонта больницы, закупки товаров и топлива для ее нужд, а также выплат зарплаты, говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии. 

Главный бухгалтер больницы, как полагают следователи, также организовывала неправомерную растрату денег, которые больница получала за платные услуги. Для хищений составлялись фиктивные договоры, акты выполненных работ и расчетные ведомости. Общую сумму похищенных бюджетных средств следствие оценило в более чем 30 млн рублей. 

Заместителю главврача, в свою очередь, вменяется отдельный эпизод - вне группы и без ведома сообщников он сдал на металлолом три неисправных автомобиля, которые состояли на балансе больницы, за что получил более 120 тысяч рублей. 

Оба обвиняемых проходят соучастниками по делу бывшего вице-премьера республики Ирины Гербековой, подозреваемой в хищении более 100 млн рублей. Гербекова была главврачом Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы в 2010-2011 и 2015-2020 годах, а между этими назначениями возглавляла Минздрав Карачаево-Черкесии, отмечает “Интерфакс-Юг”. 

Сотрудникам больницы вменяются статьи об участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве, растрате и легализации незаконно полученных денежных средств.

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Автор: "Кавказский узел"

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