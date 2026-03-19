Продлен арест бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии

Горсуд Черкесска продлил срок содержания под стражей бывшему зампреду правительства Карачаево-Черкесии Ирине Гербековой до 28 мая.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года суд наложил арест на имущество Ирины Гербековой, обвиненной в создании организованного преступного сообщества. Стоимость арестованного имущества составляет около 98 млн рублей.

"(18 марта) Суд продлил меру пресечения Ирине Гербековой в виде заключения под стражу до 28 мая", - сказал источник "Интерфакса" в объединенной пресс-службе судов КЧР.

Отметим, что дело в отношении экс-главврача одной из больниц - бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирины Гербековой, а также еще четверых обвиняемых по делу об организации преступного сообщества и хищении свыше 30 млн рублей было передано в городской суд Черкесска в мае 2025 года.

Следствие полагает, что, занимая ранее должность главврача крупнейшей больницы региона - Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы (КЧРКБ) - Гербекова создала и возглавила структурированное преступное сообщество, целью которого было хищение денежных средств. Суммарно размер похищенных средств превысил 30 млн рублей.

В состав преступного сообщества вошли работники медучреждения, в том числе заместитель главного врача по хозвопросам, главбух и работники бухгалтерии, заведующий аптекой, начальник отдела учета и контроля за оказанием платных услуг, два индивидуальных предпринимателя, а также другие лица.

«Гербекова, которая обвиняется по четырем статьям, вину в инкриминируемых ей 33 преступлениях признала только частично по статье 160 УК (растрата). Вину в мошенничестве, создании и руководстве преступным сообществом не признает", - сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Гербекова дважды назначалась на должность главврача КЧРКБ - в 2010-2011 и 2015-2020 годах. Между этими назначениями она возглавляла Минздрав КЧР. В октябре 2021 года Гербекову назначили вице-премьером правительства КЧР, а в июле 2023 года освободили от должности в связи с утратой доверия, отмечает РБК.