Задержание подписчиков гей-сообщества в Карачаево-Черкесии вызвало дискуссию в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые пользователи соцсетей одобрили действия силовиков, задержавших в Карачаево-Черкесии 16 человек из-за подписки на онлайн-группу для гей-знакомств. Другие участники дискуссии сочли неприемлемым вмешательство государства в личную жизнь граждан.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что силовики задержали не менее 16 жителей Карачаево-Черкесии, состоявших в местной группе "ВКонтакте" для квир-знакомств. Эта группа оставалась одним из немногих незаблокированных в республике ЛГБТ*-сообществ. По данным правозащитников, все задержанные - мужчины, в основном до 40 лет.

По словам источника правозащитной организации "Кризисная группа СК SOS" (включена в реестр иностранных агентов), силовики заводили задержанных в разные комнаты и допрашивали. "Один парень вел себя несговорчиво, на него надели наручники, завели в кабинет на опрос, оттуда слышались крики, как будто от ударов. Вышел из кабинета он в синяках и с кровью", - рассказал он.

Публикация "Кавказского узла" о задержании жителей Карачаево-Черкесии вызвала дискуссию пользователей Instagram** и Facebook**. По состоянию на 12.55 мск 4 мая, под публикацией в Instagram** размещено 575 комментариев.

Авторы комментариев разделились на два лагеря: одни поддерживают преследование квир-персон, другие критикуют представителей государства за вмешательство в личную жизнь граждан.

«Изолировать из общества», - потребовал, в частности, пользователь mix_prada_09. «Им не место среди нормальных людей», - заявил baliza0109. «Нам эта нечисть в республике не нужна», - написал teka__gol. «Религия против этого, значит, это мерзость», - высказал мнение mikailamirkhanov.

Однако значительно большее число комментариев оставлено пользователями, осуждающими преследование геев. «Зачем их задерживать и тем более бить?» - написал meshwez. «Запрет - это понятно, но бить и издеваться над задержанными тоже уголовно наказуемо», - заявила olga.the_cossackwoman.

«Каждый имеет право на выбор своей ориентации», - указала yuliyakondratova1983. «Все разные и имеют право быть индивидуальными», - написала tuovamarina. «Зачем силовики лезут в чужую постель?» - удивилась k.anjela8998. «Лучше бы ловили настоящих преступников», - заметила mila_gross. «Наконец-то менты делом занялись», - сыронизировал romagert1.

Другие пользователи предположили, что подобные меры не решают проблему. «Это бессмысленно, они все равно есть», - написал stroika_domov_remont_kvartir. «Запретами это не искоренить», - согласилась bella_bulochka. «Это загоняют проблему в тень», - добавила она в другом комментарии.

Некоторые участники дискуссии обратили внимание на агрессию в самих комментариях противников ЛГБТ*. «Люди радуются унижению и избиению - это страшно», - написал, в частности, marydevil. «Сколько злобы в комментариях», - заметил oxy.richter. «Такая жестокость пугает», - признался dididitkhtkh.

"Кавказский узел" предлагает читателям поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение на страницах "Кавказского узла" в соцсетях Instagram** и Facebook**.

Случаи преследования геев зафиксированы в Чечне, Дагестане и Северной Осетии

Среди регионов СКФО регулярными облавами на геев выделилась Чечня, где в 2016-2017 годах такие кампании носили волнообразный характер. Первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном с участием спецкора "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

В 2018 году 16 стран запустили в отношении России Московский механизм ОБСЕ в связи с информацией о нарушении прав человека в Чечне, в том числе о преследованиях геев. В декабре того же года был представлен доклад, подготовленный в рамках Московского механизма. В этом докладе были названы "неоспоримыми фактами" сведения об облавах на геев в Чечне. Правозащитники указали, что публикация этого доклада не повлияет на ситуацию в республике, хотя облегчит беженцам из Чечни получение защиты за рубежом.

Новые случаи преследования геев в Чечне были зафиксированы и позднее. Так, 18 января 2024 года стало известно, что житель Грозного Ризван Дадаев, который долго числился пропавшим без вести после задержания из-за сексуальной ориентации, в течение месяцев подвергался пыткам в заточении. Правозащитники отметили, что он смог покинуть Россию.

Ранее уроженец Грозного Салман Мукаев также был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Салмана Мукаева".

Облавы силовиков на геев происходили и в других регионах СКФО. Так, в июле 2024 года правозащитники рассказали, что силовики в Дагестане после ареста порноактера Матвея Володина развернули кампанию против геев и организовали на них облавы. Один из задержанных покинул Россию после того, как его заставили согласиться на сотрудничество с силовиками.

Геям в Дагестане грозила опасность и до того, как местные силовики организовали провокации и облавы на них, а после задержания Матвея Володина угрозы возросли в разы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В июне 2025 года стало известно, что практика облав на геев распространилась на Северную Осетию. Там люди, представившиеся полицейскими, заманили жителя Владикавказа на свидание с молодым человеком, после чего принуждали к сотрудничеству, требуя передавать им данные других геев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* "ЛГБТ-движение" признано в РФ экстремистской организацией.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.