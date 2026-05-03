Карачаевцы в день возрождения народа напомнили о последствиях депортации

Последствия депортации карачаевцев до сих пор сказываются на демографии, языке, культуре, семейной памяти и вопросе национальной автономии, а процесс реабилитации народа до сих пор незавершен, указали аналитики и жители Карачаево-Черкесии в день возрождения карачаевского народа.

Как писал "Кавказский узел", в Карачаево-Черкесии сегодня отмечается 69-я годовщина возвращения карачаевцев из мест депортации, проведенной при Сталине. День возрождения стал для карачаевцев семейным праздником, но они не считают реабилитацию народа завершенной.

В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Казахстан и Среднюю Азию в ноябре 1943 года. Памятная дата 3 мая была установлена в 1997 году, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Историк указал на особенности депортации карачаевцев

Карачаевцы были первым народом Северного Кавказа, подвергшимся полной депортации, а сама операция отличалась рядом особенностей, рассказал «Кавказскому узлу» карачаевский историк Алан Кара.

«Среди особенностей, я бы отметил то, что карачаевцы были первым народом на Северном Кавказе кто был подвергнут полному выселению с исторической родины. Также до проведения самой операции по полной депортации с территории Карачаевской Автономной области 9 августа 1943 года были выселены 472 человека», — сказал Кара.

Он отметил, что операция отличалась масштабом силового сопровождения.

«Еще одной особенностью является и беспрецедентное концентрация войск участвовавших в данной операции в расчете на душу населения. Так для силового обеспечения депортации чуть менее 70 000 карачаевцев были задействованы войсковые соединения численностью в 53 327 человек. А это значит, что на каждого 1,4 представителя карачаевского народа в независимости от пола и возраста, приходилось по одному вооруженному солдату или офицеру НКВД», — отметил он.

Депортация карачаевцев началась 2 ноября 1943 года. В результате были выселены 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге, а также в местах переселения. Основные данные о депортации карачаевского народа собраны в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Историк привел сравнение с другими депортациями народов СССР. «Для сравнения во время проведения аналогичной операции в Чечено-Ингушетии 23 февраля 1944 года количество привлеченных войск равнялось 1 вооруженный солдат или офицер на каждые 6 человек. Во время операции в Крыму 18 мая 1944 г 1 солдат на каждые 8 человек, в Калмыкии 1 солдат на каждые 31 человек подвергнутых выселению. Лишь во время операции по выселению балкарцев 8 марта 1944 г, цифры схожи с теми что были в Карачае. Для выселения менее 40 000 балкарцев были привлечены 21 000 солдат и офицеров НКВД», — сказал Кара.

Историк Павел Полян относил депортацию карачаевцев к политике коллективного наказания и указывал, что выселение карачаевцев стало одной из первых таких операций на Северном Кавказе. Депортация сопровождалась ликвидацией Карачаевской автономной области, территория которой была разделена.

Последствия депортации сказываются до сих пор

Говоря о последствиях, Кара в первую очередь выделил демографический фактор.

«Среди последствий думаю в первую очередь стоит сказать о демографии. По оценкам некоторых историков и общественных деятелей, если бы не депортация то численность карачаевцев могла бы быть в полтора-два раза больше той, что есть на сегодняшний день. Для малочисленных народов вопрос демографии является ключевым, и существенно влияет на сохранение национальной культуры, родного языка, и традиционного уклада жизни, что отражается и в наше время», — отметил Кара.

По словам доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации 1943 года, численность карачаевцев в России сейчас составила бы 400-450 тысяч человек - вдвое больше, чем в настоящее время (230-240 тысяч).

Кара добавил, что последствия затрагивают и языковую ситуацию. «Если говорить по-простому, то носителей карачаево-балкарского языка сегодня могло бы быть гораздо больше, как известно, вопрос языка особенно актуален на Северном Кавказе», — сказал он.

Историк указал и на политические последствия депортации. «Среди политических последствий я бы отметил ликвидацию Карачаевской Автономной Области. После возвращения в 1957 году вместо нее была создана Карачаево-Черкесская Автономная Область, ныне Карачаево-Черкесия. В 90-е годы предпринимались попытки возродить национальную автономию (проект Карачаевской республики), но они оказались неудачными», — отметил он.

По его словам, депортация существенно затормозила развитие исторической науки и культурного наследия.

«Я бы также отметил и то, что депортация самым существенным образом отразилась и на изучении историко-культурного наследия карачаево-балкарского народа. Дело в том что еще до событий 1943–1944 годов по целому ряду причин история и культура этого народа была слабо изучена. Свою роль сыграли и сталинские репрессии и начало ВОВ. А в годы самой депортации изучение истории и культуры изгнанных народов фактически было под запретом, или сознательно фальсифицировалось», — сказал Кара.

Он добавил, что после возвращения народам пришлось фактически заново выстраивать научную и культурную базу.

«После возвращения на Кавказ, этим народам практически пришлось с нуля возрождать историческую науку. Происходило это в сложных условиях, при острой нехватке местных кадров, многие объекты материально-культурного наследия за 14 лет оказались разрушены, а часть духовной культуры утрачена. Сильно мешало этому процессу и отсутствие официальной реабилитации репрессированных народов со стороны властей СССР. Не смотря на то что в последующие годы была проделана колоссальная работа в этом направлении, последствия чувствуются и по сегодняшний день», — отметил он.

Историк считает, что последствия депортации продолжают определять современные проблемы карачаевцев.

«Корень многих современных проблем, с которыми сталкиваются карачаевцы и шире все репрессированные народы связан с событиями 1943–1944 годов. Это и демография, и историко-культурное наследие, и состояние родных языков и форма политического представительства», — сказал Кара.

Он отметил, что часть проблем могла бы решаться через более тесное взаимодействие общества и власти.

«Многие проблемы можно было бы решить путем тесного и системного взаимодействия между властями и общественными деятелями, с привлечением глав карачаевских родов, если говорить о карачаевцах в частности», — добавил он.

Несмотря на официальную реабилитацию, ряд экспертов считает, что государство не решило ключевые проблемы. Активисты, ранее опрошенные «Кавказским узлом» указывают на отсутствие полной правовой и социальной компенсации. В частности, речь идет о символической реабилитации, сохранении памяти и признании роли Сталина в депортации, которая, по мнению активистов, в официальной риторике часто замалчивается. Также отмечается, что не все вопросы, связанные с восстановлением исторической справедливости, решены на законодательном уровне, хотя ряд ученых, как заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин заявлял ранее «Кавказскому узлу», что полная территориальная реабилитация всех репрессированных народов невозможна по объективным причинам.

Говоря о современной повестке, Кара указал на необходимость усиления просветительской работы.

«3 мая является официальным праздничным днем в КЧР, в этот день проводятся праздничные и просветительские мероприятия, но все же хотелось бы видеть большую вовлеченность руководства региона, особенно в просветительском аспекте. На мой взгляд, последние 5–7 лет связанные с этой темой мероприятия как в количестве так и по масштабу уменьшились», — отметил он.

Историк указал на изменение восприятия праздника в обществе.

«Возможно, это связано с общемировой нестабильностью, но как замечают в нашем народе, с каждым годом день возрождения Карачаево-балкарского народа 3 мая все больше переходит в виртуальное пространство интернета, чем ощущается в реальной жизни. Культурные и просветительские мероприятия часто остаются в тени праздничных гуляний. Не хотелось бы, чтобы 3 мая превратилось в обычный день народных гуляний, и утратило бы связь с историей. Эта дата должна в первую очередь напоминать о любви к родине и важности сохранения национальной культуры и идентичности», — сказал Кара.

3 мая отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. Массовых мероприятий в этот день проводится все меньше, но праздник помогает хранить память о жертвах депортации и ощутить единство народа, рассказали в 2024 году жители Карачаево-Черкесии.

Говоря о семейных традициях, он отметил внимание к свидетелям депортации.

«Для нашей семьи 3 мая - особенная дата, кроме посещения массовых мероприятий, прежде всего митинга у монумента жертвам депортации в Карачаевске, мы стараемся уделить внимание представителям старшего поколения, являющихся непосредственными свидетелями тех событий. К сожалению, из года в год их становится меньше. Когда были живы бабушки и дедушки первым делом поздравляли и благодарили их за то, что они сделали все возможное чтобы вернуться на историческую родину», — сказал он.

Он подчеркнул личное отношение к памятным датам. «Лично я считаю годовщину депортации 2 ноября более значимым днем, и стараюсь уделять этой дате больше внимания. Стоит признаться, что не всегда удается провести эти дни как следует, часто обстоятельства складываются так что находишься вдали от родины и близких», — отметил историк.

Он также привел семейные воспоминания о жизни в ссылке и возвращении.

«Помню историю со слов бабушки со стороны матери. В годы депортации она проживала в Таласском районе Киргизской ССР. Как она вспоминала, будучи в ссылке, карачаевцы часто рассказывали о Кавказе, и говорили много положительного о жизни там, из-за чего некоторые местные жители, под впечатлением от этих рассказов позже признавались, что Кавказ им казался райским местом где люди не болеют, и все живут долго, ибо настолько много и хорошо о нем отзывались их знакомые карачаевцы», — сказал он.

«Помню рассказы от представителей старшего поколения, как люди поддерживали и помогали строиться друг другу после возвращения на историческую родину, пока возводились дома для одних, несколько семей могли жить под одной крышей, и во всем оказывали друг другу поддержку. Дома и хозяйства многих людей к моменту их возвращения пришли в негодность, и по этой причине социальная сплоченность в обществе, особенно в первые годы, помогла народу быстро восстановить хозяйство и быт», — добавил Кара.

Карачаевцы избегают обсуждения травмирующей темы депортации в семьях

Жители Карачаево-Черкесии чаще воспринимают День возрождения как главный семейный и общественный праздник, тогда как годовщина депортации остается более сдержанной датой, рассказала «Кавказскому узлу» карачаевка Амина Боташева.

«Мы отмечаем и День возрождения, и годовщину депортации, но День возрождения для нас, конечно, намного важнее. Он отмечается 3 мая, это официальный выходной в республике, и из-за этого весь народ выходит на улицы, все празднуют», — сказала Боташева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, праздничные мероприятия охватывают всю республику и сопровождаются массовыми гуляниями.

«Во всех селах, аулах и городах проходят праздничные мероприятия. В Черкесске на Зеленом острове с раннего утра до ночи идут бесплатные концерты на карачаевском языке, танцы, национальные игры, борьба. Продают хычины, жарят кукурузу. Чувствуется настоящая атмосфера праздника и единства. Люди стараются надеть что-то национальное — одежду, кепки, значки», — отметила она.

При этом, по ее словам, семейные формы празднования могли отличаться от общепринятых.

«Мы в семье не накрывали столы, но сама атмосфера — майский день, выходной, музыка карачаевская, танцы — запомнилась больше всего. Этот день для меня намного ярче, чем 2 ноября», — сказала Боташева.

Годовщина депортации, напротив, воспринимается как формализованная и менее проживаемая дата.

«2 ноября — это совсем другое. Этот день не выходной, и про депортацию вспоминают в основном утром, когда проходят официальные мероприятия, возложение цветов к памятнику. Это показывают по новостям, и на этом все заканчивается», — отметила она.

Боташева подчеркнула, что тема депортации в семейной памяти долгое время оставалась закрытой.

«Внутри семьи про депортацию почти не говорили. Старшее поколение не хотело вспоминать эти события. Поэтому сейчас 2 ноября чаще ограничивается постами в соцсетях — “помним, скорбим, не забудем”. В семье это не обсуждается, это скорее тихий, мрачный день», — сказала она.

По ее наблюдению, рассказы о ссылке появляются преимущественно в контексте Дня возрождения и носят выборочный характер.

«А 3 мая — это уже праздник. В этот день старшие иногда рассказывают какие-то истории о жизни в Казахстане, но в основном вспоминают что-то хорошее. О тяжелых моментах нам почти не рассказывали, поэтому о многих вещах я узнала уже позже», — отметила Боташева.

Говоря о семейной памяти, она привела историю, которая сохранилась как символ пережитого.

«Когда моей бабушке было пять лет, за несколько дней до выселения ее отец купил ей новые галоши — красивые, блестящие, на вырост. Она ходила в них и радовалась. Когда началась депортация, ее мама взяла ее за руку, они бежали к вагонам, и в этот момент бабушка потеряла одну галошу. В Среднюю Азию ее увезли в одной. Эту галошу она сохранила и привезла обратно, когда семья вернулась на родину. Сейчас бабушки уже нет, но эта детская галоша до сих пор хранится у нас дома — как память о тех событиях», — рассказала она.

Активисты указали на отсутствие системных решений в преодолении последствий депортации

В диаспоре карачаевцев в Турции тема депортации не сопровождается устойчивыми публичными практиками памяти, а оценки последствий этих событий остаются крайне критическими, заявил корреспонденту «Кавказского узла» председатель Российско-турецкого общества просвещения, культуры, дружбы и взаимодействия Мухаммад Карачай.

«Я не слышал раньше, чтобы кто-то проводил какое-то мероприятия», — сказал Карачай, отвечая на вопрос о памятных акциях в диаспоре.

Он отметил, что не располагает полной информацией о действиях властей Карачаево-Черкесии, однако считает, что инициативы в этой сфере носят ограниченный характер.

«Я не в курсе дел властей КЧР, какие-то мероприятия наверняка есть, и то не столько власти, сколько общественные организации проводят, собрания, митинги, выступления, встречи, концерты, но как правило они забываются уже на следующие дни», — заявил он.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что у Мемориала жертвам депортации карачаевского народа сегодня состоялось торжественное мероприятие в честь Дня возрождения карачаевского народа, на котором присутствовали представители властей, духовенства и жители республики. "Почтили память земляков, погибших в годы ссылки в Средней Азии и Казахстане. <...> Совершили дуа и почтили память тех, кому было не суждено испытать радость возвращения на родину", - написал он в своем Telegram-канале. Темрезов не назвал время акции у Мемориала, администрация Карачаевска сообщала в своем Telegram-канале, что приуроченный к Дню возрождения карачаевского народа митинг был запланирован на 12.00 мск.

Говоря о последствиях депортации, Карачай подчеркнул отсутствие, по его мнению, системных решений.

«Последствия печальны, и к сожалению нет конкретных решений для настоящего и полного возрождения народа, в том числе территориальной реабилитации, как это предусмотрено Законом РСФСР “О реабилитации репрессированных народов”», — сказал он.

Карачай указал на особенности самой депортации карачаевцев.

«Отличие было, это в том что карачаевцев выслали первыми 2 ноября 1943 года, перед началом зимы, работоспособных забирали с полей сразу после уборки урожая, люди были плохо одеты, умирали и от голода как и другие и от холода», — отметил он.

Он критически оценил саму концепцию Дня возрождения и состояние народа после возвращения.

«По мне день возрождения - это обман, народ потерял свою государственность (была Карачаевская автономная область, не восстановили). Народ потерял религию, язык, культуру, историю, национальные традиции, все эти потери не восстановлены в должной мере. Безусловно, положительно разрешение вернуться на Родину, но не все смогли вернуться, до сих пор в просторах Центральной Азии остаются многие из народа», — сказал Карачай.

Он добавил, что ключевые элементы идентичности, по его мнению, остаются под угрозой.

«Свою государственность, бывшую автономию, не восстановили. Национальный язык стремительно идет к нулю, большой процент жителей, особенно молодежи, уже не знают родного языка. В плане религии есть небольшие успехи и то связаны они с падением советского режима, и если до депортации карачаевцы были 100% верующие мусульмане, то теперь большинство населения стали этническими мусульманами», — заявил он.

Карачай также отметил изменения в культурной среде.

«Очень плачевное состояние в культуре и традициях. Как говорится в народной поговорке: “Ат ызы бла ит ызы къатышханды!” (Следы коня и собаки смешались). Многие национальные красивые традиции или уже утрачены или на пути к этому. Вместо них распространены совковые, чужие, ложные, уродливые псевдо-культурные действия. Особенно они проявляются на свадьбах, на праздниках, и даже на похоронах и “поминках”», — сказал он.

По его словам, изменения затрагивают и общественные нормы.

«Народ который за намыс (честь) отдавал свою жизнь, и за это же мог отнять жизнь другого, сегодня забывает это священное для его предков понятие и принцип. Это проявляется в общественном поведении части людей, в одежде, в новых привычках не присущих нашему народу, и это последствия депортации и впоследствии лишения народа права восстановить свою государственность — Карачаевскую автономию в статусе республики», — заявил Карачай.

Говоря о личном восприятии темы возвращения, он отметил неполноту этого процесса.

«Моя семья — весь мой народ, очень многие тысячи до сих пор не смогли вернуться, в том числе мои родственники. Я уже не говорю о могилах более половины тогдашней родни. По этому радость “возвращения” не полная, это как кусок пищи, застрявший в горле», — сказал он.

Часть общества считает сомнительной корректность термина «День возрождения»

Отношение к памятным датам у части карачаевцев остается критическим, а сам термин «День возрождения» не воспринимается как отражающий реальность, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» карачаевский активист Руслан Кипкеев.

«День Возрождения или годовщина депортации – для меня это исторические памятные даты моего народа», — сказал Кипкеев.

По его словам, в условиях эмиграции акцент сместился с участия в мероприятиях на передачу памяти в семье.

«Сейчас, находясь в эмиграции, я не столько поминаю эти даты, сколько рассказываю о них своим детям и семье, чтобы они знали свою историю, понимали, через что прошел наш народ, и через что он еще должен пройти», — сказал Кипкеев.

Он добавил, что личное восприятие темы напрямую связано с семейным опытом, рассказами бабушек и дедушек.

«Во многом то, кем я стал и как я смотрю на эти события, сформировалось именно на основе их рассказов и пережитого ими горького опыта», — отметил он.

Кипкеев подчеркнул, что считает саму идею «возрождения» преждевременной.

«Для меня День возрождения возможен только в том случае, если будет действительно полная реабилитация народа. Пока этого нет, я не считаю, что речь может идти о возрождении», — заключил он.

Депортация карачаевцев стала одним из эпизодов репрессий народов Кавказа

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказались часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Замалчивание роли Сталина в депортации карачаевцев стало попыткой искажения истории Ключевые вопросы депортации карачаевцев, в том числе роль Сталина, по-прежнему замалчиваются, указали карачаевские активисты. Они выразили обеспокоенность попытками искажения памяти о депортации и отсутствием реальной реабилитации карачаевцев.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

В феврале 2024 года нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении народов нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР. В мае того же года Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты республик Северного Кавказа с призывом запретить героизацию Сталина и других виновных в массовых депортациях.

Подобные инициативы важны, но в современных российских реалиях могут обернуться репрессиями против их авторов, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.