Политическая реабилитация карачаевского народа завершена, считают ряд карачаевских активистов. Их оппоненты возразили, что выплаты и компенсации за утраченное имущество были явно недостаточными. Массовых мероприятий в день возрождения карачаевского народа проводится все меньше, но праздник помогает хранить память о жертвах депортации и ощутить единство народа, подчеркнули жители Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", участники официальной акции в Карачаевске, приуроченной к Дню возрождения карачаевского народа, почтили память погибших в годы депортации. По случаю 67-й годовщины возвращения карачаевцев из ссылки в республике открылись книжные и фотовыставки. С формальной точки зрения карачаевцы реабилитированы полностью, но процесс нельзя считать завершенным, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

3 мая отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Казахстан и Среднюю Азию в ноябре 1943 года. Памятная дата 3 мая была установлена в 1997 году, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Первый замминистра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, председатель регионального отделения Союза писателей России Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев рассказал о депортации его семьи.

"Депортирован ребёнком был отец. Он выслан был вместе с матерью, двумя младшими сестричками и младшим братом в ноябре 1943 года. В 1944 году мама его умерла, он 11-летним ребенком похоронил маму и сам вырастил своих младших. В 1957 году вернулись все в Карачай. Дедушка мой находился на фронте и погиб в 1942 году. Таких случаев было много. На войне было 16 тыс мужчин-карачаевцев. Из них девять тысяч погибли на фронте. А женщины, дети, старики, инвалиды были высланы в Среднюю Азию и Казахстан", - рассказал он.

По мнению Хубиева, 2 ноября, день депортации, - важный, трагический день. "Ежегодно его отмечают. Все народы Карачаево-Черкесии выражают поддержку карачаевцам в этот день. Проводится траурный митинг у мемориального комплекса. Но для карачаевцев не менее важен день 3 мая, когда карачаевцы в 1957 году стали возвращаться на родину. И я бы не стал их противопоставлять, хотя одна трагическая, а другая праздничная", - пояснил он.

Он считает что принятие закона о реабилитации в апреле 1991 года и реализация этого закона подтверждают, что процесс реабилитации завершён.

"Все требования в адрес государства, которые были выражены общественным движением "Джамаат", выполнены. А именно эта организация занималась процессом реабилитации, ее руководители, два фронтовика Азхрет Урусов и Абдул Кубанов создали организацию, разрабатывали концепцию законопроекта. Азрет Урусов был одним из старейших депутатов Верховного совета РФ. Весомо было участие и первого главы Карачаево-Черкесии Владимира Хубиева (возглавлял Карачаево-Черкесию с 1992 по 1999 год - прим. "Кавказского узла"), - отметил он.

Председатель Конгресса карачаевского народа Кады Халкечев не принимал участие в празднованиях, он проходит лечение в Кисловодске. Говоря о процессе реабилитации, он отметил, что компенсации стали меньше. "Вместо льгот сделали монетизацию, которая оказалась не очень понятна людям. Сейчас копейки получают. Раньше давали 50%-ую скидку на коммунальные услуги. Это ощущалось материально. Сейчас этого нет. Скидка на проезд в общественном транспорте в 350 руб осталось со времен, когда главой Карачаево-Черкесии был Хубиев. А них старики особенно не поездят. Мы поднимали этот вопрос, но вразумительного ответа не получили, только отписка. Мы ходатайствовали о присвоении звания Героя 23 участникам Великой Отечественной войны. Но пока ни одному из них не присвоили", - рассказал Халкечев корреспонденту "Кавказского узла".

Митинг и шествия и ранее проводились не каждый год, а сейчас это тем более сложно, сообщил президент фонда "Эльбрусоид" Ильяс Богатырев. "Но у нас устраиваются другие мероприятия. В Москве "Эльбрусоид" 4 мая организует молодежную тусовку для карачаевцев и балкарцев. В этот день мы хотим объединить представителей обоих народов для общего празднования", - сказал он.

По его словам, препятствий в организации этого мероприятия не было. "С районными властями Москвы нормальные отношения. Встреча будет проходить во дворе офисного задания", - отметил Богатырев.

Он также сообщил, что в Нальчике тоже проходили мероприятия. "С 14.00 до 18.00 было неформальное общение, а затем концерт в Летнем театре. Пройдет и выставка художественная", - сказал Богатырев.

По его мнению, политическая реабилитация закончена. "После возвращения карачаевцев автономия была объединена с черкесской автономией. До депортации была отдельная Карачаевская АО.В 1990-е годы были требования об отдельной республике, но они уже давно забыты. И это хорошо, что республика сейчас в таком виде, карачаевцы вместе с черкесами. Определённое напряжение между малыми народами есть, но мудрость помогает преодолевать его и сдерживать крайние настроения. Балкарцы вернулись и была восстановлена существовавшая ранее Кабардино-Балкария. Каких-то претензий в настоящее время нет. В Кабардино-Балкарии было требование восстановить Эльбрусский район. Этот вопрос решён", - пояснил Богатырев.

Что касается материальной реабилитации, то, по его словам, ещё в 1990-х годах выделялись деньги хотя бы для частичной компенсации. "Но к распределению средств были вопросы. Да и как можно подсчитать сумму компенсаций, если оставляли дома, хозяйство. Поэтому тщательного расчета компенсаций не было, была попытка хотя бы частично возместить потери. Но в целом претензии уже не выдвигаются. Карачаевцы и балкарцы как всякие горцы трудолюбивы и очень неплохо живут за счёт своего труда", - пояснил Богатырев.

У Ильяса была выслана бабушка с детьми, в то время как дед был на фронте. "Он пропал без вести. А семья жила в Киргизии", - указал Богатырев.

Депортация вызывает только негативные эмоции, указал также он. "Мы помним, мы переживаем из-за этого. Мы считаем это несправедливостью и беззаконием в отношении целого народа. Шла большая война, мужчины были на ней, а их семьи взяли и выслали. Нам ещё предстоит переосмыслить это событие. Ведь мы каждый год вспоминаем депортацию, её жертв. Надо понять что это было для истории народа", - подчеркнул Богатырев.

Он отметил также, что день возрождения некоторое время не совсем был понятен. "Но теперь люди уже привыкли и воспринимают это как радостный день. Хотя нельзя сказать, что это день превосходит все другие праздники", - сказал Богатырев.

После обеда в Черкесске на Зеленом острове в амфитеатре большой концерт и программа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников торжеств, депутат местного парламента.

Говоря о митингах и шествиях он отметил, что "сейчас это все не приветствуется". "Раньше в Карачаевске было шествие "Мы вернулись", - уточнил депутат.

По его мнению, люди с удовольствием принимают участие в мероприятиях без принуждения. "Многие хотя попасть на концерт. Концертный зал на 1200 человек заполняется", - сказал собеседник.

Родные депутата тоже были в числе депортированных. "С отцовской и материнской стороны оба деда были на войне когда их выслали. Отец мой родился в высылке, после того как деда сняли с фронта из-за национальности и отправили в Киргизию. Мать родилась тоже в Киргизии после войны в 51 году. В процессе высылки умерло много родственников. Прабабушка умерла в дороге, моя бабушка похоронила её как могла, когда дали полчаса на выгрузку трупов. Вернулись все в 1957 году в разрушенные дома", - рассказал он.

По его словам, реабилитацию карачаевцев завершенной считать рано. "Если по землям более или менее решенный вопрос, то по имуществу, выплатам карачаевцы практически ничего не получили", - отметил депутат.

Инструктор по горнолыжному спорту Абдуллах Карабашев рассказал, что все его дедушки и бабушки со стороны отца и матери были в депортации. "Вывезли их в Казахстан и Киргизию. Бабушка жила в местности Пахта-арал, там они занимались уборкой хлопка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

День возрождения он воспринимает более важной датой. "3 мая - для нас это возвращение на родину. Люди реально радуются и празднуют. Помимо официальных мероприятий, концертов, люди ездят с карачаевскими флагами на машинах", - отметил Карабашев.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Карачаево-Черкесии Фатима Тоторкулова отметила, что не очень любит тему депортации. "Каждый раз вспоминаю бабушку, которая тихо плакала, когда говорили об "Азии". Мои родные, которые были депортированы, многие из них в мире ином, а живые не любят говорить на эту тему", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Тоторкулова отметила, что не отмечает особенно ни одну из дат. "Но если пригласят, будем отмечать в коллективе, просто посидим. День возрождения для меня ближе. Где бы я не была, если я не на Кавказе, мне не хватает гор, и чем дальше тем больше. Мне надо видеть Эльбрус каждый день. Представляю, как не хватало чистого воздуха, ледниковой воды, нарзана тем, кого в течении считанных часов вывезли в вагонах без элементарных условий, осенью, и выгрузили в степи", - посетовала она.

День возрождения отмечается по-особому, рассказала карачаевка Амина. "Мы друг друга с этим днем не поздравляем, дома столы не накрываем и подарки друг другу не дарим. Но обязательно присоединяемся к празднованию и гуляниям, проводимым в городе. Обычно в этот день в центре городов и некоторых сел устраивают различные концерты, увеселительные мероприятия, игры, танцы и ярмарки. В детстве нашей семейной традицией было смотреть в этот день скачки на карачаевских скакунах, где так же бывает концертная программа и ярмарка. Скачки были популярнее праздника в городе. На них обычно можно было встретить всех родственников, одноклассников и соседей. Но в последние годы, скачки немного потеряли былую популярность. Их зрителями являются в основном мужчины средних лет. А все остальные предпочитают присоединиться к празднованию в городе. Этот день я и моя семья воспринимаем как национальный праздник: с утра ходим с хорошим настроением, радуемся и благодарим за то, что сохранились как народ и смогли вернуться на свои земли, встречаемся с родными и знакомыми в городе и празднуем этот день гуляниями", - рассказала она.

По словам Амины, несомненно, обе эти даты очень важны для карачевского народа, сложно выделить одну. "Но по своим наблюдениям могу сказать, что о дне депортации говорится больше, чем о дне возрождения. О депортации карачаевцев, о дате 2 ноября, знают и слышали многие и соседние народы. В соцсетях в этот день бывают различные флешмобы, паблики и группы пишут статьи на эту тему или добавляют символические картинки по типу "не забудем", а родственники обязательно сделают к себе репост подобного поста. Пропустить этот день и не репостнуть к себе в сторис хотя бы один подобный пост немного некрасиво по отношению ко своему народу. Сложно иметь доступ к соцсетям и пропустить эту дату", - отметила она.

День возрождения, по ее мнению, менее на слуху. "Про него не так активно говорится, как о дне депортации. Поэтому с точки зрения соцсетей день депортации - более объединяющий день", - считает Амина.

Напомним, депортация карачаевцев началась 2 ноября 1943 года. В результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге, а также в местах переселения. Основные данные о депортации карачаевского народа собраны в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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