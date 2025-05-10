Замалчивание роли Сталина в депортации карачаевцев стало попыткой искажения истории

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Ключевые вопросы депортации карачаевцев, в том числе роль Сталина, по-прежнему замалчиваются, указали карачаевские активисты. Они выразили обеспокоенность попытками искажения памяти о депортации и отсутствием реальной реабилитации карачаевцев.

Как писал "Кавказский узел", празднование дня возрождения карачаевского народа в этом году перекликается с 80-летием Победы. Участники празднования напомнили об участии карачаевцев в Великой Отечественной войне, в то время как родные бойцов подверглись депортации. Власти 3 мая отчитались о митингах, коллективных молитвах, скачках, культурных и гастрономических мероприятиях.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных - более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей - погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". 3 мая 1957 года первые семьи карачаевцев вернулись на свою родину из мест депортации, этот день ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Памятные мероприятия прошли с меньшими ограничениями

В этом году мероприятия, посвященные Дню возрождения, прошли на достойном уровне — как по масштабу, так и по участию властей, считает председатель Конгресса карачаевского народа и зампредседателя Союза репрессированных народов России Къады-хаджи Халкечев.

По его словам, в отличие от прошлых лет, власти не мешали, а, напротив, «шли навстречу общественным организациям», а ключевые события завершились в Черкесске на «Зеленом острове».

«Там участвовали и глава республики, и духовные лидеры, была проведена молитва, прозвучала историческая справка, прошел концерт. Были и скачки с участием карачаевской породы лошадей в районах, и мероприятия в общинах — в том числе в Санкт-Петербурге при поддержке губернатора. Все прошло без сбоев, таких праздников лучше бы было меньше — пусть не будет повода», - рассказал Халкечев корреспонденту "Кавказского узла"

Мы сами должны говорить горькую правду

Однако, он отметил, что несмотря на эту внешнюю поддержку, ключевые исторические вопросы замалчиваются.

В частности, по словам Халкечева, имя Сталина и его роль в депортации карачаевцев 1943 года по-прежнему не упоминаются в официальной риторике. Он указывает, что это не просто забывчивость, а сознательное и системное молчание.

«Вещи надо называть своими именами. Ложь со временем множится и вытесняет правду. Этим пользуются враги страны. Мы сами должны говорить горькую правду», - говорит Халкечев.

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Он подчеркивает, что современная политика в отношении памяти репрессированных противоречива: с одной стороны — культурные праздники, с другой — отказ признать геноцид.

"Особенно ярко это проявляется на фоне возвращения символики сталинизма. Репрессированные народы были куда более лояльны к государству, чем те, кого репрессии не коснулись. Сегодня же все трактуется иначе. Хотя на всех уровнях были приняты нормативные акты — включая Декларацию Верховного Совета СССР, признавшую депортации преступными, и Закон "О реабилитации репрессированных народов", прямо квалифицирующий эти действия как "незаконные, насильственные и преступные", — все это остается лишь на бумаге. Даже статья 4 закона, запрещающая препятствовать реабилитации и предусматривающая ответственность за подобные действия, фактически не применяется. Все это было осуждено в свое время даже партийным руководством. Казалось бы, тема закрыта, но сегодня мы наблюдаем, как история начинает постепенно "сползать" в другую сторону», — указывает собеседник.

Что касается просветительского аспекта, Халкечев отмечает, что в этом году начались сдвиги: «мероприятия стали включать исторические компоненты». Он напоминает, что 3 мая как день памяти отмечался с 1997 года, еще со времен, когда республикой руководил Владимир Хубиев (первый глава Карачаево-Черкесии, возглавлял республику с 1995 по 1999 годы - прим. "Кавказского узла"), а 2 ноября — День депортации — в республике признан официальной датой и в этот день рабочее время сокращено.

"В этот раз национальные газеты это освещают, показывают живых свидетелей: женщин, бабушек, тех, кто был депортирован в детстве. Совет старейшин Конгресса КЧР — Джукаев Биберт-Хаджи с ансамблем провел выступления. Ему самому 80 лет, а старейшему участнику — за 90. Они восстановили старинные песни, в том числе посвященные депортации, ездили по районам, собирали материал. Раньше им почти не давали площадку, а в этот раз — во всех районах выступили, показали свой репертуар", - говорит Халкечев, называя это "важным, чтобы передавать память".

В 2023 году 3 мая было объявлено в Карачаево-Черкесии нерабочим днем в связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа из мест депортации. При этом шествие, которое обычно проходило в Карачаевске в День возрождения карачаевского народа, было отменено из соображений безопасности. С формальной точки зрения карачаевцы реабилитированы полностью, но процесс нельзя считать завершенным, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Карачаевцы сталкиваются с попытками дискредитации и нерешенными вопросами реституции

В то же время Халкечев указал на серьезные и до сих пор нерешенные проблемы. Одна из них — системная дискредитация. В качестве примера он приводит книгу "Именем ВЧК", в которой содержатся ложные обвинения в адрес карачаевцев. По его словам, Конгресс обращался в прокуратуру, материалы были проверены, обвинения в адрес карачаевцев не подтвердились.

"Даже КГБ СССР рекомендовало изъять книгу, и прокуратура также предложила снять ее из обращения, но формального запрета не последовало. До сих пор всплывают экземпляры, продолжают вредить. Люди читают, верят, страдают — хотя все это уже давно опровергнуто", - говорит Халкечев.

По данным на 17.50 мск 10 мая книга "Именем ВЧК", изданная в 1982 году, продается как минимум на одном букинистическом ресурсе с автографами авторов.

Халкечев отмечает, что такие материалы особенно активно появляются в канун трагических дат, и называет это сознательной попыткой «дестабилизировать моральное состояние народа». В последние годы, говорит он, удалось добиться прекращения публикаций через жалобы в надзорные органы, но это — борьба с симптомами.

"Не менее острая боль — материальная: веками нажитое — разграблено. Имущество карачаевцев, музейные ценности, культурное наследие — растащены по соседним республикам. Например, могила аланского царя, найденная в Зеленчукском районе, была передана в Ставропольский край. Все попытки вернуть ее в Карачаево-Черкесский музей безрезультатны. Вроде бы решены все вопросы, но в последний момент поступает отказ. Это непочатый край работы", - рассказал Халкечев.

Резюмируя, Халкечев заявил, что «без признания правды, без системной реабилитации — исторической, юридической и культурной — говорить о справедливости невозможно».

Культ Сталина остается самой болезненной темой в вопросе трагической памяти народов Кавказа

Отсутствие упоминания имени Сталина в официальных мероприятиях 3 мая — это не случайность и не дипломатическая сдержанность, считает карачаевский блогер Руслан Кипкеев. По его словам, «это сознательная установка, спущенная сверху».

В речах, статьях и даже на митингах не прозвучало главное — депортация карачаевцев в 1943 году была актом государственного геноцида, организованного по прямому приказу Иосифа Сталина.

«Представители власти, лидеры организаций, интеллигенция были прямо уведомлены: имя Сталина и его личная ответственность за геноцид, замаскированный под депортацию, не должно звучать публично», - заявил он в комментарии корреспонденту «Кавказского узла».

Результатом этой установки, указывает Кипкеев, стало «полное и демонстративное молчание». "В речах, статьях и даже на митингах не прозвучало главное — депортация карачаевцев в 1943 году была актом государственного геноцида, организованного по прямому приказу Иосифа Сталина. Это молчание - часть современной политики по его реабилитации», - заявил блогер, в том числе указав на такие символические жесты, как переименование аэропорта Волгограда.

29 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил президенту Владимиру Путину, что ветеранское сообщество просит переименовать аэропорт Волгограда в аэропорт Сталинград и Путин в тот же день подписал соответствующий указ. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники.

"Пока власть — и федеральная, и региональная — не наберется мужества назвать вещи своими именами, народ останется заложником не только исторического насилия, но и лжи настоящего <времени>", - говорит Кипкеев.

Он убежден, что сегодняшняя власть становится не просто наследником, а идеологическим продолжателем сталинского курса, по сути, превращаясь в "соучастника" Сталина, - заявил блогер.

По его словам, карачаевский народ видит в происходящем попытку «перепрошить память, исказить идентичность, распотрошить сознание». Но, как подчеркивает Кипкеев, «этот проект обречен — поскольку у карачаевцев нет ни морального надлома, ни психологической капитуляции».

Карачай — не только айран и скачки. Это историческая боль, уничтожение, возвращение. Просветительский компонент жизненно необходим

Говоря о формате мероприятий ко Дню возрождения, он называет их развлекательный уклон в отсутствие просветительского наполнения поверхностным и оскорбительным. Радость возрождения, по его мнению, должна идти рука об руку с правдой о геноциде.

"Карачай — не только айран и скачки. Это историческая боль, уничтожение, возвращение. Просветительский компонент жизненно необходим", - указывает блогер.

Он считает важным, чтобы молодежь знала не только о депортации, но и о том, что за ней стояли Красная армия и НКВД, а не нацисты. Это знание, по его словам, защитит от имперских мифов и вовлеченности в чужие авантюры.

"Память, подкрепленная знанием, дает Дню возрождения смысл — и для настоящего, и для будущего», - заявил он.

Говоря о главных последствиях депортации, Кипкеев подчеркнул, что карачаевцы до сих пор не восстановили свою государственность.

"До 1943 года существовала Карачаевская автономная область — с титульным народом и своей системой управления. После возвращения в 1957 году она не была восстановлена. Вместо этого была навязана многонациональная конструкция с пятью титульными народами, где карачаевцы лишились контроля и были вынуждены делить все — от ресурсов до телевидения", - говорит Кипкеев.

Он перечисляет стратегические объекты, расположенные на карачаевской земле — цементный завод, горно-обогатительный комбинат, водохранилища, туристические зоны — и указывает, что «доходы, доступ к экономике и инфраструктуре распределяются не в пользу карачаевцев». По его словам, народ фактически лишен права распоряжаться своей территорией без согласия всех остальных.

Что касается реабилитации, он утверждает, что ее не было: «ни юридического признания преступления, ни компенсаций, ни восстановления прав».

"Более того, перед возвращением из Казахстана людей заставляли подписывать отказ от имущества. Это прямое нарушение всех возможных прав. Параллельно, идет медийная и академическая ревизия — появляются статьи и книги, вновь представляющие карачаевцев как "виновный народ". Сегодня никакого прогресса в решении этих проблем нет. Напротив, государство становится все более подозрительным к малым народам с сильной идентичностью. Москва опасается усиления тюркского фактора, особенно на фоне укрепления Турции. Пример - строительство аэропорта «Архыз», намеренно на окраине, вдали от территорий с карачаевским доминированием. Это делается, чтобы изолировать Карачай, ослабить влияние, исключить любые геополитические риски", - считает собеседник.

Он подчеркивает, что такой модели нет ни в одной другой северокавказской республике.

"Пока сохраняется нынешняя система — ни реабилитации, ни справедливости ждать не стоит. Единственный шанс — создание собственного государственного устройства и демонтаж искусственных политических барьеров", - заключил Руслан Кипкеев.

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