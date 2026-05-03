Жители Карачаево-Черкесии отмечают День возрождения народа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карачаево-Черкесии сегодня отмечается 69-я годовщина возвращения карачаевцев из мест депортации, проведенной при Сталине.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. Массовых мероприятий в этот день проводится все меньше, но праздник помогает хранить память о жертвах депортации и ощутить единство народа, рассказали в 2024 году жители Карачаево-Черкесии.

В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Казахстан и Среднюю Азию в ноябре 1943 года. Памятная дата 3 мая была установлена в 1997 году, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Депортация разрушила семьи, из-за тяжелых условий многие из карачаевцев умерли в изгнании. День депортации карачаевского народа стал поводом помолиться за умерших и вспомнить их в кругу семьи, рассказали жители Карачаево-Черкесии.

Сегодня в Карачаево-Черкесии отмечается День возрождения карачаевского народа, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. "День торжества справедливости и возвращения домой, которого ждали долгие 14 лет. Этот праздник напоминает нам о силе духа наших предков", - написал он.

В Усть-Джегуте 2 мая прошли конноспортивные соревнования, посвященные 69-й годовщине возвращения карачаевского народа, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Скачки состояли из семи заездов на дистанции от 1000 до 3600 метров. "В соревнованиях участвовало более ста лошадей из всех районов Карачаево-Черкесии и Ставропольского края", - говорится в публикации.

С формальной точки зрения карачаевцы реабилитированы полностью, но процесс нельзя считать завершенным, указали в 2023 году историки.

Депортация карачаевцев стала одним из эпизодов репрессий народов Кавказа

Напомним, депортация карачаевцев началась 2 ноября 1943 года. В результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге, а также в местах переселения. Основные данные о депортации карачаевского народа собраны в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказались часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Ключевые вопросы депортации карачаевцев, в том числе роль Сталина, по-прежнему замалчиваются, указали карачаевские активисты. Они выразили обеспокоенность попытками искажения памяти о депортации и отсутствием реальной реабилитации карачаевцев.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

В феврале 2024 года нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении народов нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР. В мае того же года Келеметов от имени группы жителей Северного Кавказа направил обращения в парламенты республик Северного Кавказа с призывом запретить героизацию Сталина и других виновных в массовых депортациях.

Подобные инициативы важны, но в современных российских реалиях могут обернуться репрессиями против их авторов, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.