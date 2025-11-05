×

21:17, 5 ноября 2025

Карачаевцы рассказали о влиянии депортации на их семьи

Фотография одной из карачаевских семей. Стоп-кадр видео Рашида Темрезова от 02.11.23, https://t.me/rashid_temrezov/4109

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депортация разрушила семьи, из-за тяжелых условий многие из карачаевцев умерли в изгнании. День депортации карачаевского народа стал поводом помолиться за умерших и вспомнить их в кругу семьи, рассказали жители Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", в Карачаево-Черкесии 2 ноября, в 82-ю годовщину сталинской депортации карачаевского народа, прошли траурные мероприятия.

Депортация карачаевцев в Казахстан и Среднюю Азию началась 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге и в местах переселения. Высланный народ был обвинен в пособничестве фашистам и провел в ссылке 14 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Общественный деятель Кады Халкечев в этом году лично не участвовал в траурных мероприятиях по состоянию здоровья. По его словам, день памяти стал отмечаться активно последние 30 лет.

«О дне депортации, конечно, и в советское время знали, но только дуа совершали, молились, раздавали садака (милостыню) за ушедших. Особо никто не отмечал", - сказал Халкечев корреспонденту "Кавказского узла".

Он рассказал, что вначале депортировали его мать. "Отец тогда на фронте был, отец уже после войны нашел родных и приехал в Казахстан. Я в Казахстане родился. А старший брат отца умер во время депортации. Также несколько племянниц умерли с голода", - рассказал Халкечев.

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Семья вернулась на Кавказ в 1959 году. "Мы жили в Джамбульской области, сейчас город Шу. Отец работал в то время заведующим товарной фермой. Партийные и хозяйственные органы отца уговорили остаться хотя бы немного, не пускали, потому что он там перевыполнял эти социалистические планы", - пояснил Халкечев.

Он выразил возмущение, что съезд КПРФ во главе с Зюгановым поставил вопрос об отмене решений 20-го съезда КПСС 1956 о культе личности Сталина.

"В связи с этим, конечно, среди представителей депортированных народов, определенное напряжение. Никак мы с этим согласиться не можем. Кроме этого, есть другие акты, декларация Верховного Совета СССР о признании незаконными, преступными все акты, которые применялись в отношении депортированных народов. Потом был принят закон о реабилитации репрессированных народов, где прямо сказано, что был совершен геноцид в отношении этих народов. Поэтому сейчас попытка поставить под сомнение эти основополагающие законодательные документы, и в том числе и партийные, не понятно кому и зачем это надо», - сказал Халкечев.

Депортация карачаевского народа. Стоп-кадр видео
17:56 10.05.2025
Замалчивание роли Сталина в депортации карачаевцев стало попыткой искажения истории
Ключевые вопросы депортации карачаевцев, в том числе роль Сталина, по-прежнему замалчиваются, указали карачаевские активисты. Они выразили обеспокоенность попытками искажения памяти о депортации и отсутствием реальной реабилитации карачаевцев.

Закон "О реабилитации репрессированных народов" принял 26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР, конкретные народы в нем не перечислялись. "Кавказским узлом" подготовлены также справки о депортации в годы Великой Отечественной войны чеченцев и ингушейбалкарцев и калмыков

Расул в этот раз он не принимал участие в мероприятиях по случаю дня депортации. "У нас похороны были. Мы никуда не ходили, ничего не делали. Заняты были целый день. Но сейчас, в целом, день 2 ноября отмечается меньше. Мне кажется, больше делают упор на день возрождения, на 3 мая", - сказал он.

Ислам родился в Карачаево-Черкесии, о депортации и событиях после нее он знает лишь отчасти по рассказам отца.

"Депортация карачаевского народа в Среднюю Азию и Казахстан 2 ноября 1943 года разом лишила отца родной земли и любимой матери. Его мать умерла в 1944 году от горя и несчастий, получив известие о гибели своего мужа Узеира, она похоронена в безвестной могиле на чужбине. Видимо, по этой причине отец не любил рассказывать о войне, тягостях пребывания в ссылке и нехотя отвечал на мои детские расспросы о дедушке. Ведь отец в одиннадцать лет, оставшись круглым сиротой, один на чужбине, с двумя малолетними сестрёнками и братиком на руках остался, но не растерялся, не струсил перед страшными испытаниями судьбы, выпавшими на его долю. Он сохранил свою маленькую семью, спас от голода и холода детей, дал им образование, а затем помог создать свои семьи и стать на ноги. Думаю, только лишь благодаря своей искренней вере во Всевышнего Аллаха, в его предопределение, неукоснительному следованию по его пути мой отец стойко выдержал ниспосланные ему тяжкие испытания судьбы", - рассказал Ислам.

День 2 ноября не является особо отмечаемой датой. "Вспоминают об ушедших, совершают дуа. Но отмечают день возрождения, день возвращения домой в начале мая", - сказала Марьям корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, дедушка по отцу погиб на войне, не узнав о депортации семьи. «По отцовской линии семья была депортирована в Казахстан, по материнской — в Киргизию. Там родители выросли. Встретились они уже на Кавказе и поженились. Но так как они были детьми, у них всё-таки воспоминания о местах ссылки хорошие, они же там детство провели», - рассказала Марьям.

Большая часть карачаевцев готовилась к отправке в Казахстан и Киргизию. План по депортации рассчитывался на 62 842 человек, из них только 37 429 взрослых, при этом с учетом довыявленных план был перевыполнен: всего выселено 69 267 человек, указал историк Павел Полян в исследовании "Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР".

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

