Жители Карачаево-Черкесии отмечают день памяти жертв депортации

В Карачаево-Черкесии сегодня отмечается 82-я годовщина сталинской депортации карачаевского народа.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2023 года, в 80-ю годовщину депортации карачаевцев, в центральной мечети Карачаевска прошли религиозные обряды в память о жертвах тех событий. В 2024 году в этот день состоялся траурный митинг у Мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа.

Депортация карачаевцев в Казахстан и Среднюю Азию началась 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге и в местах переселения. Высланный народ был обвинен в пособничестве фашистам и провел в ссылке 14 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов напомнил сегодня в связи с годовщиной, что день памяти жертв депортации - это "одна из самых трагических дат" в истории карачаевского народа. "82 года назад десятки тысяч неповинных людей в одночасье лишились права жить и воспитывать своих детей на родной земле", - написал он.

Администрация Карачаевского городского округа анонсировала на сегодня траурный митинг, посвященный 82-й годовщине депортации карачаевского народа. Митинг пройдет в Карачаевске, отмечается в публикации, размещенной 1 ноября на сайте муниципалитета.

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Замалчивание роли Сталина в депортации карачаевцев стало попыткой искажения истории Ключевые вопросы депортации карачаевцев, в том числе роль Сталина, по-прежнему замалчиваются, указали карачаевские активисты. Они выразили обеспокоенность попытками искажения памяти о депортации и отсутствием реальной реабилитации карачаевцев.

Большая часть карачаевцев готовилась к отправке в Казахстан и Киргизию. План по депортации рассчитывался на 62 842 человек, из них только 37 429 взрослых, при этом с учетом довыявленных план был перевыполнен: всего выселено 69 267 человек, указал историк Павел Полян в исследовании "Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР".

Для депортации карачаевцев оказались задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек, отметил историк. "На каждого взрослого безоружного карачаевца, включая женщин, приходилось чуть ли не по два вооруженных чекиста", - написал Полян в своей работе.

Закон "О реабилитации репрессированных народов" принял 26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР, конкретные народы в нем не перечислялись. "Кавказским узлом" подготовлены также справки о депортации в годы Великой Отечественной войны чеченцев и ингушей, балкарцев и калмыков.

Принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов" "до сих пор остается не исполненным в полной мере", говорилось в заявлении главы "Конгресса карачаевского народа" Кады Халкечева, приуроченном к 75-й годовщине депортации. Халкечев отметил, что во время депортации карачаевцев "17 186 бойцов, или каждый пятый представитель карачаевского народа, сражались против фашизма", а более 2 000 карачаевцев, женщин и мужчин, "были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей".

23 карачаевца были представлены к званию Героя Советского Союза, высшую награду получили 11 человек. Источником обид для карачаевцев, по словам Халкечева, до сих пор является нежелание властей наградить тех Героев Советского Союза из числа карачаевцев, чье награждение не было проведено из-за депортации.

Уроженцы Кавказа принимали активное участие в Великой Отечественной войне, а мифы об их массовом дезертирстве и коллаборационизме основаны на данных, призванных оправдать репрессии против кавказских народов, заявили в 2015 году историки Алексей Безугольный, Николай Бугай и Евгений Кринко.

Согласно их исследованию, в 1941-1942 годах был издан ряд секретных постановлений и приказов, ограничивавших призыв и службу в армии значительного числа народов СССР, среди которых оказалась часть народов Южного Кавказа и все северокавказские народы.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации народов, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Напомним, 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Центральную Азию в ноябре 1943 года, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".