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15:40, 24 апреля 2025

66 бойцов из Абхазии убиты в военной операции на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции на Украине убиты 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню не менее 3117 бойцов из СКФО и 3184 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. 

В спецоперации России на Украине участвует несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день - 66 человек, заявил посол Абхазии в России Алхас Квициниа.

"В ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери. Значит, общее число участников – несколько сотен", - привело его слова РИА "Новости".

Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.

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Автор: "Кавказский узел"

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