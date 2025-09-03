×

Кавказский узел

Лента новостей
20:01, 3 сентября 2025

Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Стоимость активов превысила 41,9 млрд рублей. 

Как писал "Кавказский узел", на рассмотрение суда в Ставропольском крае было передано дело бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, который обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом, куда также вошел его родной брат.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева на сумму 41,94 млрд рублей, по данным надзорного ведомства, имущество приобреталось в нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень изъятого имущества вошли доли в коммерческих организациях, Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий "Елизавета-минеральные воды" и другие объекты недвижимости общей стоимостью более 41,9 млрд рублей, передает РИА "Новости".

Владимиру Кайшеву, его брату Юрию Кайшеву и двум фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (часть 3 статьи 210 УК РФ), краже из газопровода (часть 4 статьи 158 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), сообщал "РБК Кавказ".

Ранее "Кавказский узел" писал, что по версии следствия, Владимир Кайшев, руководя крупными агропромышленными предприятиями, вместе с братом незаконно приобрел права на земли сельхозназначения стоимостью более 2 млн рублей. Санаторий, который находился под контролем Владимира Кайшева, был незаконно подключен к сетям ресурсоснабжающей организации, в результате чего было похищено около 20 млн кубометров природного газа на сумму более 142 млн рублей. Также Владимир Кайшев и руководитель санатория подписали контракты с предприятием на санаторно-курортные услуги, но не выполнили обязательства. В результате организация понесла убытки на более чем 27 млн рублей.

Автор: Кавказский узел

Показать больше