Бывший глава правительства Карачаево-Черкесии обвинен в организации преступного сообщества

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На рассмотрение суда в Ставропольском крае передано дело бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, который обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом, куда также вошел его родной брат.

На рассмотрение Минераловодского суда Ставропольского края передано дело бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева, который обвиняется в организации и руководстве преступным сообществом.

Вместе с ним по делу проходит родной брат Юрий Кайшев, а также бывший глава Пятигорского молочного комбината Константин Сухарев и бывший директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игорь Храновский, сообщила 5 августа пресс-служба прокуратуры Ставропольского края в своем официальном сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Обвинительное заключение по делу утвердил прокурор Ставропольского края Юрий Немкин. Фигуранты в зависимости от роли и степени участия обвиняются в организации и руководстве преступным сообществом (часть 3 статьи 210 У РФ), краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Следствие считает, что Владимир Кайшев руководил рядом крупных агропромышленных предприятий в Ставропольском крае. Для расширения бизнеса он с братом в 2015 году незаконно приобрел право собственности на земли сельхозназначения стоимостью более двух миллионов рублей. В 2016 году фигуранты нелегально подключили здания санатория, который был подконтролен Владимиру Кайшеву, к сетям газоснабжения, было похищено около двух миллионов кубометров природного газа на сумму более 142 миллионов рублей.

Также следствие утверждает, что Владимир Кайшев и Игорь Храновский вымогали у руководителя одного из заводов по розливу минеральной воды 50% акций предприятия на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Кайшев, в частности, грозился применить к представителю предприятия насилие и через Храновского оказывал на него давление при помощи контрольно-надзорных органов. Кроме того, фактически были перекрыты подъездные пути к заводу.

Также следствие считает, что Кайшев и руководитель подконтрольного ему санатория заключили в одним из предприятий контракты на оказание санаторно-курортных услуг, однако обязательства свои в полной мере не исполнили, в связи с чем предприятию причинен ущерб на более чем 27 миллионов рублей.

Кайшев и Сухарев, кроме того, осуществили хищение бюджетных денег на сумму около 3,3 миллиона рублей при поставке фальсифицированных молочных продуктов в госучреждения края. Храновский вымогал у предпринимателя из Ингушетии пять миллионов рублей, чтобы не препятствовать его деятельности. Кроме того, он превысил полномочия, незаконно лишив одно из предприятий края лицензии на добычу минеральной воды.

Никулинский суд Москвы в настоящее время также рассматривает гражданский иск Генеральной прокуратуры об изъятии в обращение государства имущества в связи с нарушением антикоррупционного законодательства, предъявленный Владимиру Кайшеву, его бывшей жене Нурет, Юрию Кайшеву, дочери Елене, ООО "Понтос плаза" и племяннице Ирине Леоновой, которая его возглавляет, а также директору по развитию управляющей компании Upro Group Артему Мачульскому. Речь идет о следующих активах: Пятигорский молочный комбинат, ООО "Елизавета - минеральные воды", ООО "Насиб" (управляет ипподромом в Пятигорске), 40% агрофирмы "Село им. Г.В.Кайшева", 35 нежилых помещений и сооружений, 67 земельных участков, жилых домов в Московской области и Ставропольском крае, квартир и машин. Стоимость всех активов оценивается в сумму в почти 42 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант".

Комментариями Владимира Кайшева и других фигурантов дела по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2024 года Игорь Храновский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. С 2021 года он возглавлял департамент Минэкономразвития по социально-экономическому развитию СКФО. 28 ноября 2024 года стало известно, что суд конфисковал у Храновского усадьбу в Одинцово и семь дорогостоящих автомобилей.